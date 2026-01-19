Reclutador motiva a estudiantes de bachillerato en Minneapolis a unirse a fuerzas armadas para proteger a sus familias de ICE

Por Haley Britzky, CNN

Un reclutador militar en Minnesota, señalando los temores por las operaciones en curso de ICE en Minneapolis, invitó a estudiantes de bachillerato a unirse a la Guardia Nacional, destacando un programa que ofrece cierta protección contra la deportación a la familia inmediata de los miembros del servicio.

El correo electrónico, enviado la semana pasada con el asunto “Sé que (esto) da miedo allá afuera”, abordaba directamente el tema de las detenciones de ICE.

“Todos ustedes han escuchado de ICE y sobre cómo se están llevando a personas sin ninguna consideración. … Si naciste aquí y tienes 17 años, y estás en una situación, como muchos, donde tus padres pueden no tener documentación. ¡Te necesitan para ayudar!” decía el correo electrónico.

El correo señalaba el programa de Permiso de Permanencia Temporal, o PIP, un programa que es administrado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. El programa no está necesariamente garantizado y ofrece a padres, cónyuges e hijos de miembros del servicio protección contra la deportación caso por caso, en incrementos de un año, según el sitio web de USCIS. Hasta el año fiscal 2025, el tiempo promedio de procesamiento de solicitudes de Permiso de Permanencia Temporal era de 4,5 meses.

Las tensiones se han intensificado en Minneapolis en las últimas semanas, ya que manifestantes se han enfrentado con las fuerzas federales en medio de una represión migratoria por parte del Gobierno de Trump, particularmente después del asesinato de Renee Good, de 37 años, a principios de este mes.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el lunes que más de 10.000 “extranjeros ilegales criminales” han sido arrestados en Minneapolis, aunque CNN no pudo verificar de manera independiente esa cifra.

Una fuente familiarizada con el correo de reclutamiento dijo a CNN que fue enviado a aproximadamente 200 estudiantes en al menos una escuela secundaria en el área de Minneapolis. El correo causó confusión y preocupación entre los estudiantes que lo recibieron, dijo la fuente.

CNN intentó contactar al reclutador que envió el correo, pero no obtuvo respuesta.

La mayor Andrea Tsuchiya, portavoz de la Guardia Nacional de Minnesota, reconoció el correo agregando que el PIP no puede ser utilizado hasta después de que alguien se aliste y que si bien las fuerzas armadas “pueden asistir con el proceso … está dirigido por el miembro del servicio y a menudo requiere un abogado”.

“No hubo una directiva de comando para compartir información sobre el Permiso de Permanencia Temporal, pero los reclutadores a menudo comparten información sobre programas para los cuales las personas son elegibles durante el proceso de reclutamiento o después del alistamiento”, dijo Tsuchiya.

El Pentágono remitió las preguntas sobre el Permiso de Permanencia Temporal a USCIS. USCIS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Anteriormente ha habido inquietudes en las fuerzas armadas sobre promover el programa, dado que el Departamento de Defensa no tiene control sobre quién es admitido o aprobado. El Cuerpo de Marines, por ejemplo, dijo a los reclutadores el año pasado que dejaran de promover el programa o de “insinuar que el Cuerpo de Marines puede asegurar alivio migratorio para los solicitantes o sus familias” dijo previamente un portavoz del Cuerpo de Marines a Military.com.

Los reclutadores a menudo señalan a los posibles reclutas programas y beneficios que podrían marcar la diferencia para ellos individualmente durante las conversaciones sobre unirse a las fuerzas armadas. Sin embargo, un reclutador familiarizado con el programa de Permiso de Permanencia Temporal dijo a CNN que sería más efectivo que un reclutador hablara con los funcionarios escolares sobre el programa antes de dirigirse directamente a los estudiantes.

“El problema es que el reclutador inicia su correo con la amenaza de que ICE está llevando a personas ‘sin ninguna consideración’,” dijo el reclutador que habló con CNN. “Luego explica que básicamente es trabajo del estudiante proteger a sus padres al alistarse. Eso es intimidante, es violento y, en mi opinión, una manera poco ética de hacer negocios en las escuelas y con socios comunitarios”. El mejor camino, dijo el reclutador, habría sido que el reclutador de Minnesota “dejara algo de material informativo y educara” a los funcionarios escolares y socios sobre los programas, y les permitiera conectar a los estudiantes con el reclutador si llegara a interesarles.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.