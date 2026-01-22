Cámara de Representantes rechaza una resolución que buscaba limitar las acciones militares de la Casa Blanca en Venezuela

Por Veronica Stracqualursi y Riane Lumer, CNN

La Cámara de Representantes rechazó este jueves una resolución bipartidista que buscaba restringir a la Casa Blanca el poder de tomar cualquier acción militar adicional en Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución, presentada por los representantes demócratas Jim McGovern y Joaquin Castro y el representante republicano Thomas Massie, no fue aprobada, con un empate de 215-215. Massie y el representante republicano Don Bacon se unieron a los demócratas para votar a favor de la resolución.

La iniciativa siguió al “ataque a gran escala” del Gobierno de Trump contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Y lanzó esa campaña para un cambio de régimen sin la aprobación del Congreso.

(En noviembre, Trump afirmó que no necesitaba la autorización del Congreso para acciones terrestres, pero claramente no era la opinión común de todos en su Gobierno).

Desde entonces, el presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos jugará un papel central en el Gobierno de Venezuela y no ha descartado la participación militar en la nación, un punto de controversia en el Capitolio.

Solo días después de la operación, un pequeño bloque de senadores republicanos dio una notable reprimenda a Trump al votar a favor de avanzar una resolución que limitaría el uso futuro de la fuerza militar de EE.UU. en la nación sin la aprobación del Congreso.

Cinco republicanos votaron el 8 de enero junto a todos los demócratas del Senado para permitir una votación futura que limitaría los poderes del presidente en el conflicto con Venezuela, una medida que sorprendió incluso a algunos demócratas que no estaban seguros de cómo votarían los republicanos.

No obstante, cinco días más tarde, los republicanos del Senado bloquearon el intento, lo que representó una victoria para el presidente, quien se mostró molesto de que algunos miembros de su propio partido buscarcan atarlo de las manos en un tema clave de política exterior.

El vicepresidente J. D. Vance incluso viajó al Capitolio para emitir el voto de desempate, lo que frustró la medida que habría obligado al Gobierno de Trump a buscar la aprobación del Congreso antes de emplear más fuerza militar en el país.

Aaron Blake, Morgan Rimmer, Ted Barrett, Sarah Ferris y Lauren Fox, de CNN, colaboraron con este reporte.