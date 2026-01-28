Deprimido y extrañando a su madre: legislador describe la situación del niño de 5 años Liam Conejo en centro de ICE en Texas

Por Ed Lavandera, Norma Galeana y Holly Yan, CNN

El legislador estadounidense Joaquin Castro se reunió este miércoles con Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años de Minnesota que fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis la semana pasada, luego de que agentes federales detuvieran a su padre, dijo el congresista tras visitar la instalación del sur de Texas donde ambos están retenidos.

“Acabo de visitar a Liam y a su padre en el centro de detención de Dilley”, dijo Castro en una publicación en X este miércoles. “Exigí su liberación y le dije cuánto lo ama y ora por él su familia, su escuela y nuestro país”.

Liam parece deprimido y apático desde que llegó al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, dijo el padre del niño a Castro, añadiendo que Liam duerme mucho y no come bien.

La imagen de Liam usando un gorro azul de conejo y una mochila de Spider-Man, mientras un agente federal enmascarado estaba detrás de él, se difundió ampliamente, provocando indignación entre los críticos de la represión del Gobierno de Trump a la inmigración y cómo atrapa incluso a niños muy pequeños.

Castro, un demócrata que representa al Distrito 20 del Congreso de Texas, había dicho que visitaría a Liam y su padre para verificar su bienestar. La mañana de este miércoles, mientras viajaba a la instalación, Castro dijo que algunos detenidos allí estaban “siendo encerrados en su habitación”.

En un video publicado en Facebook, Castro dijo que “escuchó de algunos de los abogados que sus clientes están teniendo problemas —que los están encerrando en su habitación. Los mantienen bajo encierro” en la instalación de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Dilley.

En una respuesta enviada a CNN, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que el informe no era cierto.

“El Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley NO está bajo encierro”, dijo en una declaración. “Además, ICE NUNCA negaría atención médica a ningún extranjero ilegal. Este tipo de calumnias están llevando a que nuestros agentes enfrenten un aumento de más del 1.300 % en agresiones contra ellos”.

CoreCivic, que gestiona el centro, remitió las preguntas al DHS.

Liam y su padre fueron detenidos y después trasladados en avión a lo largo del país al centro de detención familiar de ICE en Dilley, Texas.

El DHS dijo que el padre de Liam es un “extranjero ilegal” de Ecuador y que los agentes se llevaron al niño con ellos después de que el padre declarara que quería que Liam se quedara con él.

Pero un abogado de la familia de Liam dijo que Conejo no cometió ningún delito y siguió “todos los protocolos establecidos” para solicitar asilo legalmente en Estados Unidos, incluyendo “presentarse en sus audiencias judiciales”.

Castro, quien se reunió con Liam y su padre por unos 30 minutos en una sala de audiencias de la instalación, dijo que está preocupado por el pequeño y su familia.

“Dijo que extraña a sus compañeros de clase y a su familia y quiere volver a la escuela”, dijo Castro a CNN el miércoles.

“Sigue preguntando por ese gorro y esa mochila que están en la foto”, dijo el congresista. “Creo que se los quitaron”.

La madre de Liam tiene alrededor de cuatro meses de embarazo, dijo Castro, y sufrió una emergencia médica poco después de que se llevaran a su hijo.

“El padre de Liam estaba muy preocupado por su esposa”, dijo Castro a CNN. “Apenas salí de Dilley, lo primero que hice fue llamar a la mamá de Liam para hablarle sobre la visita y cómo fue todo”.

Castro, quien pide la liberación de Liam y la disolución de ICE, señaló que les dijo a Liam y su padre que mucha gente en todo el país los apoya.

“Le dije que haríamos todo lo posible para sacarlo de allí”, dijo Castro en una conferencia de prensa tras la reunión.

Mientras estuvo en la instalación, Castro declaró que se reunió con más de 100 personas detenidas en malas condiciones.

“No siempre hay un tratamiento médico adecuado”, dijo Castro a CNN. “A estas personas les dan de comer lo mismo una y otra vez”. La instalación de Dilley es “como una prisión”, agregó Castro, con el movimiento de los detenidos controlado todo el tiempo.

Liam y su padre también se reunieron con la representante demócrata Jasmine Crockett, de Texas, quien dijo que ella y Castro hablaron con varios otros niños pequeños en la instalación.

Las madres con las que hablaron “estaban preocupadas por sus hijos”, dijo Crockett en una conferencia de prensa. “Escuchamos la misma historia una y otra y otra vez sobre cómo estaban deprimidos”.

Castro, Crockett y el representante demócrata Greg Casar, quien también estuvo en la conferencia de prensa, pidieron la destitución de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en iglés), Kristi Noem, y dijeron que no votarían para un financiamiento adicional del departamento en un próximo proyecto de ley de asignaciones.

Crockett dijo que están pidiendo al Senado que “defienda a la gente” y “les muestren lo que es la humanidad”.

Dilley ha experimentado nuevas protestas esta semana cuando se difundió la noticia sobre el caso de Liam y las condiciones reportadas en el centro de detención familiar.

Manifestantes anti-ICE afuera de la instalación se enfrentaron con policías estatales el miércoles, informó un equipo de CNN en la escena.

Se pudo ver a varios policías estatales con equipo antidisturbios empujando a los manifestantes hacia atrás. En un momento dado, se lanzaron objetos a la multitud y se utilizó gas, según el equipo de CNN.

Cientos de manifestantes acudieron a la entrada de la instalación del sur de Texas portando carteles hechos a mano que decían “Fuera” y “ICE fuera”, informó el equipo de CNN. Otros manifestantes se escuchaban cantar al unísono “This Little Light of Mine”.

La multitud era más pequeña durante el enfrentamiento.

“Es peor de lo que la gente piensa”, dijo el abogado Eric Lee, quien intentó visitar a clientes en Dilley el sábado.

“El agua es asquerosa. Tienen que mezclar la fórmula para bebés con agua que nadie quiere ni siquiera oler. La comida tiene insectos. La comida tiene suciedad”.

Mientras esperaba para ver a sus clientes, “los guardias entraron y de repente dijeron: ‘Salgan. Salgan’. Y yo no sabía lo que estaba pasando”, dijo Lee.

“Mientras caminaba de regreso a mi auto para irme, escuché el sonido de cientos de niños gritando. (…) Gritaban: déjennos salir, déjennos salir”.

La representante estatal de Texas Josey Garcia y otros legisladores protestaron el miércoles, “no solo para solidarizarnos con nuestra delegación del Congreso mientras visitan y recorren esta instalación, sino también para dejar en claro a los tejanos que estamos aquí para garantizar el trato humano de cualquier detenido”, dijo a KABB, afiliada de CNN, afuera del centro de detención.

“Y también estamos aquí para exigir la liberación inmediata de cualquier persona que esté detenida ilegalmente”.

La historia de Liam ha sido particularmente impactante, dijo Garcia, especialmente para los padres.

“Cuando los niños están siendo separados de sus familias y llevados a otro estado, eso simplemente no es aceptable. Lo que sí es aceptable es arreglar un proceso muy defectuoso. Y por eso esperamos que esto sea un maravilloso comienzo para eso”.

El padre de Liam ha presentado una demanda contra Noem, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros funcionarios federales.

Un juez federal dictaminó el lunes que “cualquier posible o anticipada remoción o traslado de los Peticionarios Adrian Conejo Arias y L.C.R., un menor de edad, QUEDA INMEDIATAMENTE SUSPENDIDA hasta nueva orden de este Tribunal”.

Además, los funcionarios federales “NO DEBERÁN TRASLADAR a los Peticionarios Adrian Conejo Arias y L.C.R., un menor, fuera de este distrito judicial durante la tramitación de este litigio y hasta nueva orden de este Tribunal”, dice el fallo.

Cuando se le pidió una respuesta sobre la demanda de los Conejo y el fallo del juez, el DHS reiteró que “ICE NO apuntó ni arrestó a un niño”.

El DHS no respondió a las preguntas de CNN sobre si la agencia tiene alguna documentación para refutar las declaraciones del abogado de la familia de que Conejo estaba siguiendo legalmente los protocolos de solicitud de asilo y nunca cometió ningún delito.

