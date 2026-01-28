Esto es lo que podría verse afectado si el Gobierno de EE.UU. vuelve a cerrar

Por Tami Luhby, CNN

El Gobierno federal está al borde de un cierre parcial, con los republicanos y demócratas del Senado en un punto muerto sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) después del reciente tiroteo mortal de un ciudadano estadounidense durante una protesta en Minneapolis. Esto ocurriría a menos de tres meses después de que terminara un cierre gubernamental total de duración récord.

Ahora, el financiamiento federal para muchas —pero no todas— agencias gubernamentales está programado para agotarse después del 30 de enero, lo que las obligaría a cerrar si los legisladores no llegan a un acuerdo. Varias agencias, incluidos los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos, Interior, Energía, Justicia y Comercio, no se verán afectadas ya que el Congreso aprobó legislación que las financia completamente por el resto del año fiscal.

Aun así, incluso un cierre parcial del Gobierno podría causar muchos problemas. Los viajeros podrían enfrentar retrasos en los aeropuertos; muchos empleados federales podrían quedarse sin recibir sus cheques de pago, y las personas podrían no poder obtener ciertos préstamos federales para comprar viviendas o administrar pequeñas empresas.

Aunque los republicanos controlan el Capitolio y la Casa Blanca, necesitan que al menos siete demócratas en el Senado se unan a ellos para aprobar un paquete de gastos según las reglas de la cámara. La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una legislación para financiar al Gobierno por el resto del año fiscal.

Pero ahora los demócratas del Senado prometen bloquear el proyecto de ley aprobado por la Cámara a menos que se realicen varias reformas al DHS o a menos que el financiamiento del DHS se separe, cambios que requerirían otra votación en la Cámara. Sin embargo, los republicanos del Senado quieren evitar enmendar el proyecto de ley de gastos y esperan que las acciones recientes del Gobierno de Trump para calmar las tensiones entre el DHS y Minnesota puedan evitar un cierre.

El presidente Donald Trump no es ajeno a los cierres del Gobierno. También presidió uno en su primer mandato, que duró 35 días y había sido el más largo registrado hasta el año pasado.

Esto es lo que sabemos sobre el posible cierre del Gobierno:

El Congreso debe proporcionar fondos para muchos departamentos y funciones federales cada año fiscal, que comienza el 1 de octubre. Si los legisladores no aprueban un paquete de gastos para todo el año o no extienden el financiamiento por un período más corto, conocido como resolución continua, entonces muchas agencias y actividades deben cerrar hasta que el Congreso asigne más dinero.

Si ninguno de los 12 proyectos de ley de asignaciones que componen el presupuesto federal de gastos discrecionales pasa por ambas cámaras, el Gobierno cierra por completo.

Pero dado que el Congreso ha aprobado el financiamiento anual para ciertas agencias desde que terminó el último cierre, estas pueden seguir operando mientras otros departamentos federales quedan inactivos. Así que el actual estancamiento podría resultar en un cierre parcial.

El cierre parcial comenzaría el 31 de enero si el Congreso no actúa antes de esa fecha.

Las agencias afectadas incluirían el DHS, Defensa, Educación, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte, Estado, Trabajo y Tesoro, entre otras. Estas representan más de tres cuartas partes del gasto discrecional federal, dijo Rachel Snyderman, directora general de política económica en el Bipartisan Policy Center.

Cada cierre del Gobierno difiere en cierta medida, pero normalmente las funciones que son clave para la protección de vidas y propiedades se consideran esenciales y permanecen abiertas. Otras operaciones cierran hasta que el Congreso apruebe un paquete de financiamiento para el resto del año fiscal en curso.

Parte del impacto de un cierre se conoce de antemano. Las agencias presentan lo que se conocen como planes de contingencia que detallan qué operaciones continuarán y cuántos empleados permanecerán en el trabajo, muchos de ellos sin paga. Sin embargo, en un movimiento inusual, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca no ha publicado los planes de contingencia de cierre de las agencias en su sitio web. En cambio, los planes solo se alojan en el sitio de cada agencia, lo que dificulta evaluar cómo manejará el Gobierno de Trump el cierre y qué actividades considerará esenciales.

Por ejemplo, el Departamento de Educación dijo en su plan del otoño pasado que suspendería temporalmente a la mayoría de su personal en caso de cierre, aunque continuaría entregando becas Pell y préstamos estudiantiles federales y mantendría disponibles los fondos de subvenciones del Título I y la IDEA.

Por otro lado, casi todo el personal del DHS continuará trabajando. Se retendrá a la mayoría de los empleados de Aduanas y Protección Fronteriza, así como a quienes trabajan para Inmigración y Control de Aduanas, la Administración de Seguridad en el Transporte, el Servicio Secreto, Servicios de Ciudadanía e Inmigración y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Además, el sistema judicial de Washington dijo durante el último cierre que no emitiría certificados de matrimonio ni realizaría ceremonias de bodas. Y el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones no podría emitir nuevas pólizas, lo que podría obstaculizar el cierre de ventas de viviendas.

Algunas funciones del Gobierno pueden continuar —al menos por un cierto períodompo— si se financian a través de tarifas u otros tipos de asignaciones.

Es probable que las actividades de inmigración, patrulla fronteriza y defensa financiadas a través del paquete de impuestos y gastos del Partido Republicano, que Trump firmó como ley el pasado julio, continúen.

El Departamento de Defensa dijo en su plan de contingencia del otoño pasado que considera como sus máximas prioridades la seguridad de la frontera sur, las operaciones en Medio Oriente, el sistema de defensa antimisiles Domo Dorado, entre otras.

Dado que la temporada de impuestos acaba de comenzar, es probable que el Servicio de Impuestos Internos requiera que muchos de sus empleados trabajen, como lo ha hecho en cierres anteriores que ocurrieron en esta época del año. Durante el último estancamiento, el IRS inicialmente dijo que podía usar parte de los fondos recibidos de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 para mantener a la totalidad de sus aproximadamente 74.300 empleados en el trabajo. Pero una semana después de iniciado el cierre, la agencia dijo que estaba suspendiendo temporalmente a unos 34.400 empleados.

Las agencias y administraciones tienen cierto grado de elección sobre qué servicios consideran esenciales, dijo Molly Reynolds, directora interina del programa de estudios de gobernanza en la Institución Brookings.

En el primer mandato de Trump, Reynolds señaló que el Gobierno tomó algunas medidas para hacer que el cierre fuera menos perjudicial, como permitir que el IRS procesara reembolsos de impuestos, lo que fue una desviación respecto a cierres anteriores.

Los pagos del Seguro Social a personas mayores, personas con discapacidades y otros estadounidenses no se interrumpirán, según el plan de contingencia de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

“En caso de una interrupción en las asignaciones, la SSA seguirá el plan de contingencia para continuar las actividades, y los beneficiarios del Seguro Social seguirían recibiendo sus pagos de Seguro Social, Seguro de Incapacidad del Seguro Social y SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad)”, dijo la agencia a CNN el otoño pasado.

Además, los desempleados seguirán recibiendo sus beneficios por desempleo, siempre que las agencias estatales tengan fondos administrativos para procesarlos, según el Departamento de Trabajo.

Los pagos de Medicare y Medicaid también seguirán distribuyéndose, dijo HHS en su plan de contingencia del otoño pasado.

Sí, los más de 400 sitios de parques nacionales permanecerán abiertos, al igual que los museos Smithsonian y el Zoológico Nacional, ya que han sido totalmente financiados hasta el 30 de septiembre.

Los efectos de los cierres del Gobierno en los parques nacionales y museos son de los más tangibles para los estadounidenses y turistas. Los estancamientos han llevado al cierre de museos y zoológicos y han limitado o restringido el acceso a los parques. Algunos servicios para visitantes en los parques también han estado indisponibles durante los cierres en ciertos parques.

Los controladores de tráfico aéreo y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte suelen ser considerados esenciales y deben permanecer en sus puestos, aunque no reciban pago.

El personal de apoyo sería suspendido y los programas de apoyo vitales serían suspendidos en un cierre, dijo la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo en un comunicado el otoño pasado. Eso dificultaría que los controladores de tráfico aéreo y otros trabajadores de seguridad de la aviación operen a plena capacidad.

“En un momento en que la seguridad de la aviación está bajo una mayor preocupación pública, un cierre del Gobierno aumentaría significativamente las distracciones que nuestros miembros deben manejar en el trabajo todos los días”, dijo Nick Daniels, presidente del sindicato.

Durante el cierre más reciente, la Administración Federal de Aviación ordenó reducciones de vuelos en 40 aeropuertos, lo que resultó en miles de retrasos de vuelos y cientos de cancelaciones a nivel nacional casi a diario.

El correo seguirá siendo entregado y las oficinas postales permanecerán abiertas durante el cierre.

“Debido a que somos una entidad independiente que generalmente se financia a través de la venta de nuestros productos y servicios, y no por dólares de impuestos, nuestros servicios no se verán afectados por un cierre del gobierno”, dijo el Servicio Postal de EE.UU. en un comunicado.

Los trabajadores federales soportan la peor parte de los cierres del Gobierno. Algunos son suspendidos, mientras que otros son considerados esenciales y deben seguir trabajando. Pero muchos no reciben pago hasta que termina el estancamiento.

El cierre parcial pendiente afectaría a aproximadamente el 45 % de los aproximadamente 2,2 millones de empleados civiles federales. Más de 500.000 trabajadores federales podrían estar trabajando sin paga, mientras que otros 480.000 o más podrían ser suspendidos, según Snyderman.

Sin embargo, el Gobierno de Trump encontró formas de pagar a ciertos trabajadores durante el cierre más reciente. La Secretaria del DHS, Kristi Noem, publicó en X que 70.000 agentes de la ley, incluidos los de CBP, ICE, el Servicio Secreto de EE.UU. y otras divisiones, recibirían sus cheques de pago.

Y Trump dijo durante el último cierre que el Gobierno había identificado fondos para pagar a los militares. El dinero se extrajo de los fondos de investigación y desarrollo del Pentágono.

A los trabajadores federales se les garantiza recibir el pago retroactivo después de que se resuelva un estancamiento, gracias a una ley de 2019. Pero el Gobierno de Trump el otoño pasado propuso una interpretación diferente de la ley, cuestionando inicialmente si los trabajadores federales que habían sido suspendidos serían compensados por completo. Finalmente, se les pagó.

Además, los contratistas federales que puedan ser suspendidos o despedidos temporalmente por sus empleadores durante un cierre no tienen garantizado recibir pago retroactivo.

Los cierres pueden tener consecuencias reales para la economía, ya que el gasto federal se retrasa y muchos trabajadores federales reducen sus compras mientras no reciben sus cheques de pago.

El cierre de cinco semanas en 2018-2019 resultó en una pérdida de US$ 3.000 millones en crecimiento económico que no se recuperaría, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés). Señaló que algunas empresas del sector privado nunca recuperarían sus ingresos perdidos.

Además, debido a que el IRS redujo sus actividades de cumplimiento durante el cierre, la CBO estimó que los ingresos fiscales serían aproximadamente US$ 2.000 millones más bajos, gran parte de los cuales no se recuperarían.

Además, sería difícil determinar la salud de la economía —que actualmente está en constante cambio— durante un cierre.

La Oficina de Estadísticas Laborales no publicaría la mayoría de los informes económicos, incluido el muy observado informe mensual de empleo, durante un cierre del Gobierno, dijo el Departamento de Trabajo en un plan de cierre el otoño pasado.

El impacto se extiende más allá del Gobierno federal.

La Asociación de Viajes de EE.UU. envió una carta a los líderes del Congreso a finales de septiembre instándolos a evitar un cierre, que, según dijo, resultaría en retrasos de vuelos, filas más largas en la seguridad del aeropuerto y viajes cancelados.

“Un cierre es un golpe totalmente prevenible para la economía de viajes de Estados Unidos —costando US$ 1.000 millones cada semana— y afectando a millones de viajeros y negocios mientras pone una presión innecesaria sobre una fuerza laboral federal de viajes ya sobrecargada”, escribió Geoff Freeman, director ejecutivo de la asociación. “Las consecuencias de la inacción son inmediatas y graves”.

Manu Raju y Heta Flores de CNN contribuyeron a este informe.