La IA de la página web de una empresa de viajes australiana envió a turistas a unas aguas termales que no existen

Un blog generado por inteligencia artificial en la página web de una empresa de viajes terminó metiendo a los turistas en problemas, y no del tipo que buscaban, después de que se descubriera que las “tranquilas” aguas termales del norte de Tasmania que recomendaba no existen en realidad.

Capturas de pantalla compartidas con CNN del blog, ahora eliminado, en el sitio web de Tasmania Tours muestran recomendaciones para las llamadas “Weldborough Hot Springs”, que supuestamente ofrece “una escapada pacífica” en los bosques del noreste de Tasmania. Descrito como un “refugio tranquilo”, el sitio se promocionaba como uno de los “favoritos” entre los excursionistas.

Weldborough es un pequeño pueblo rural ubicado a unos 110 kilómetros (68 millas) de la ciudad de Launceston.

Scott Hennessey, propietario de la empresa Australian Tours and Cruises, con sede en Nueva Gales del Sur, que opera Tasmania Tours, declaró a la cadena pública australiana ABC a principios de mes que “nuestra IA se equivocó por completo”.

Según explicó, la empresa había subcontratado su material de marketing a un tercero y, aunque normalmente revisa cada publicación, el blog se publicó mientras él estaba fuera del país.

“Estamos tratando de competir con las grandes empresas”, dijo Hennessey a ABC. “Parte de eso implica mantener el contenido actualizado y renovado todo el tiempo”.

“No somos una estafa”, agregó. “Somos una pareja casada que intenta hacer lo correcto por la gente… somos legítimos, somos personas reales y empleamos personal de ventas”.

Australian Tours and Cruises dijo a CNN el martes que “el odio en Internet y el daño a la reputación de nuestro negocio han sido absolutamente devastadores”.

“Solo estamos tratando de seguir con nuestras vidas y dejar todo esto atrás”, añadió la empresa.

Kristy Probert, propietaria del hotel local Weldborough Hotel, dijo a CNN que se sintió confundida cuando los turistas empezaron a hacerle preguntas sobre las aguas termales en septiembre.

“Al principio solo fueron un par de llamadas”, contó Probert, “pero luego la gente empezó a llegar en masa. Recibía probablemente cinco llamadas al día y al menos dos o tres personas llegaban al hotel buscándolas. Estamos en una ubicación muy remota, así que era algo totalmente inesperado”.

Probert dijo que siempre respondía lo mismo: “Si pueden encontrar esas aguas termales, las cervezas corren por mi cuenta”.

El río Weld local es “helado”, explicó Probert, y normalmente solo lo ocupan buscadores de zafiros y estaño. “Ellos usan trajes de neopreno”, añadió. “Hay una sauna en un pueblo cercano. Supongo que alguien podría meterse al río después de pasar por allí”.

Anne Hardy, profesora adjunta de turismo en la Universidad Southern Cross de Australia, dijo a CNN que la inteligencia artificial se ha vuelto “omnipresente en los viajes y el turismo” y estimó que alrededor del 37 % de los turistas utiliza IA para obtener consejos de viaje o planificar itinerarios.

“Los turistas confían más en la IA que en los sitios de reseñas”, señaló, y explicó que los operadores turísticos usan estas herramientas no solo para blogs y marketing, sino también para itinerarios y presupuestos.

“La IA puede ser extremadamente útil”, dijo Hardy. “Ahorra tiempo y, en última instancia, dinero”.

Sin embargo, advirtió que también puede generar imprecisiones o “alucinaciones”, como el caso de las supuestas aguas termales de Weldborough.

Según Hardy, investigaciones empíricas en turismo sugieren que el “90 % de los itinerarios generados por IA contienen errores”.

Afirmó que esto puede tener “implicaciones extremadamente peligrosas”, especialmente en lugares remotos como Tasmania, donde hay caminatas sin servicios ni cobertura telefónica.

“He visto muchos casos en los que la IA sugiere caminatas de un día con datos muy inexactos, ya sea en la duración, el nivel de dificultad o las condiciones climáticas”, dijo a CNN.

Hardy recomienda a los viajeros ir más allá de la IA y hacer su propia investigación.

“Usen guías confiables, agentes de viaje y sitios de reseñas”, aconsejó. “Y, si deciden usar itinerarios generados por IA, consulten con conserjes y anfitriones para verificar si son precisos”.

Probert añadió que siente compasión por los propietarios de Tasmania Tours, con quienes ha hablado por teléfono.

“Es difícil mantener todo actualizado y relevante cuando se trata de una pequeña empresa”, dijo. “Parecen personas encantadoras y todos cometemos errores. Creo que este fue uno bastante gracioso”.

“Hay muchas cosas que hacer en Weldborough”, aseguró a los visitantes. “Solo que no hay aguas termales”.

