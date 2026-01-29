Bruce Springsteen lanza una canción de protesta dedicada a Minneapolis y en memoria de Alex Pretti y Renee Good

Por Emma Tucker, CNN

Bruce Springsteen, megaestrella del rock, lanzó el miércoles una canción en protesta por la operación federal de inmigración en Minneapolis titulada “Streets of Minneapolis”, dedicándola a los residentes de la ciudad y en memoria de Alex Pretti y Renee Good, quienes fueron muertos a tiros por agentes federales este mes.

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la lancé hoy (miércoles) para ustedes en respuesta al terror estatal que se está imponiendo en la ciudad de Minneapolis”, escribió Springsteen, quien previamente ha criticado las políticas de la administración Trump y la represión federal contra la inmigración, en un comunicado en Facebook. “Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”.

En la canción, Springsteen canta: “Una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo (ICE) bajo las botas de un ocupante. El Ejército privado del rey Trump del DHS, con armas ceñidas a sus abrigos, vino a Minneapolis a hacer cumplir la ley… o eso dicen ellos”.

“Los ciudadanos defendieron la justicia, sus voces resonando en la noche”, canta. “Y había huellas ensangrentadas donde la misericordia debió estar. Y dos muertos quedaron a morir en calles cubiertas de nieve, Alex Pretti y Renee Good”.

Springsteen continúa: “Defenderemos esta tierra y al extranjero entre nosotros. Aquí en nuestro hogar, mataron y vagaron en el invierno del 26. Recordaremos los nombres de quienes murieron en las calles de Minneapolis… Los bravucones federales de Trump lo golpearon en la cara y el pecho. Luego escuchamos los disparos y Alex Pretti yacía muerto en la nieve. Dijeron que fue en defensa propia, solo no creas en lo que tus ojos ven”.

