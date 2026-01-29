El notable consejo de Jerome Powell a su sucesor dice mucho sobre su batalla con Trump

Análisis por Bryan Mena, CNN

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se negó a responder tres preguntas seguidas sobre política durante su conferencia de prensa del miércoles. Esto es típico de la imagen de “simplemente los hechos” que se ha forjado a lo largo de los años. Pero casi al final de su larga sesión de preguntas y respuestas, Powell reflexionó y reveló el secreto.

Cuando Matt Egan de CNN le preguntó qué palabras de sabiduría le daría Powell a su sucesor, quien asumirá el cargo cuando el mandato de Powell termine a mediados de mayo, el presidente de la Fed hizo una pausa por un momento, se rió entre dientes y dijo que tenía tres consejos.

Manténgase fuera de la política electa. Rendir cuentas ante el Congreso y trabajar diligentemente para construir relaciones con los supervisores de la Reserva Federal. Respete a los profesionales dedicados que trabajan duro todos los días para promover la misión independiente de la Reserva Federal.

Fue una respuesta conmovedora, humana y reflexiva. Y dijo mucho sobre el legado que Powell planea dejar en la institución que ha servido durante 14 años, nueve de ellos como presidente. El miércoles, lo resumió como su compromiso con el bienestar público y su alejamiento de la política.

La cruzada de la administración Trump contra la Reserva Federal ha amenazado la independencia de la institución, tan preciada por Powell. Ha afirmado que la Fed debe mantener su independencia para preservar la credibilidad que le permite servir al público, trabajando para mantener bajos el desempleo y la inflación.

Hay tanto en juego que el líder de la Fed consideró apropiado asistir a los argumentos orales en el caso ante la Corte Suprema de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, quien impugna el intento de Trump de destituirla. Para Powell, nada de esto es político, sino una lucha por la independencia de la Fed.

Durante el último año, el presidente Donald Trump y sus aliados han lanzado una lluvia incesante de ataques contra la Reserva Federal, alegando que ha sido demasiado lenta para reducir los costos de los préstamos.

Pero no se han limitado a insultos: la administración está argumentando activamente ante el máximo tribunal del país por qué Cook, nombrada por el entonces presidente Joe Biden, debe ser destituida.

La reflexión de Powell, aunque nunca mencionó a Trump ni sus acciones, parecía dirigida directamente al presidente. Si se pasara por un motor de traducción de “Fedspeak”, podría ser algo así:

La Reserva Federal no puede convertirse en una herramienta para que los políticos que buscan poder interfieran con ella. La Reserva Federal rinde cuentas a quienes la sirven, a través del Congreso, no del presidente. Y fomentar las relaciones con los congresistas puede ser beneficioso cuando la Reserva Federal se ve atacada. Quienes trabajan en la Reserva Federal se preocupan por el bienestar del pueblo estadounidense. No permitan que la política los menoscabe.

Debido a la labor crucial de Powell para mantener la independencia de la Reserva Federal, los ataques de Trump contra la entidad ahora están resultando contraproducentes.

En cambio, han generado apoyo a la independencia política de la institución, que el presidente ha buscado socavar durante mucho tiempo.

La campaña de Trump contra la Reserva Federal dio un giro impactante a principios de este mes, cuando los fiscales federales investigaron parte del testimonio de Powell ante el Congreso el año pasado que se refería a una renovación en curso de la sede del banco central en Washington.

El jefe de la Reserva Federal respondió a la administración en un sorprendente video publicado el 12 de enero, describiendo la investigación federal como un “pretexto” para destruir la independencia de la Reserva Federal y marcar el comienzo de un mundo donde “la política monetaria será dirigida por presión política o intimidación”.

El miércoles, después de que la Fed anunció que mantendría estables las tasas, Powell se abstuvo de hacer más comentarios sobre su declaración contra Trump, pero reiteró que la independencia de la Fed “ha servido bien a la gente”.

Como Powell insinuó el miércoles, varios miembros del Congreso, incluidos algunos republicanos, lo han apoyado. Pero, en términos más generales, hablaron de cómo la Fed debe operar más allá de su mandato como presidente. Funcionarios actuales y anteriores de la Fed también se oponen a los intentos de Trump de debilitarla.

“Todo el mundo está a favor de la independencia de la Fed”, afirmó Subadra Rajappa, directora de investigación de la firma de servicios financieros Société Générale. “No me sorprende que haya habido un apoyo abrumador, y ese es precisamente el tipo de afirmación de la independencia de la Fed que buscan los mercados”.

Varios senadores, de ambos partidos, se manifestaron en apoyo de Powell y la Reserva Federal tras la declaración de emergencia en video del director del banco central.

Esto es clave, ya que algunos de ellos forman parte de la Comisión Bancaria del Senado, que evaluará la candidatura de Trump para reemplazar a Powell.

El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte y miembro de la comisión, indicó en una declaración que se “opondrá a la confirmación de cualquier candidato para la Reserva Federal, incluida la próxima vacante de su presidencia, hasta que este asunto legal se resuelva por completo”.

A él se unieron otros dos senadores republicanos que no forman parte de la comisión bancaria: las senadoras Lisa Murkowsi, de Alaska, y Susan Collins, de Maine, quienes dijeron que la Reserva Federal debe seguir siendo independiente.

Aun así, otros republicanos, incluso algunos aliados cercanos de Trump, no se alinean con la administración, sino que adoptan un tono más modesto en defensa de Powell. Por ejemplo, el senador John Kennedy de Louisiana, republicano de la Comisión Bancaria, declaró a la prensa: “Me sorprendería mucho si hubiera hecho algo malo”.

El senador Kevin Cramer de Dakota del Norte, otro miembro republicano de la Comisión, dijo que Powell es “malo” en su trabajo, pero agregó: “Sin embargo, no creo que sea un criminal”.

Los funcionarios de la Reserva Federal siempre han apoyado su capacidad de fijar tasas de interés al margen de la política, simplemente señalando evidencia de larga data en la investigación académica de que un banco central independiente a menudo conduce a mejores resultados económicos.

Pero algunos funcionarios actuales y anteriores se han mantenido firmes en su postura sobre por qué el banco central estadounidense debe continuar manejando las tasas sin tener en cuenta las demandas del presidente.

A principios de este mes, cuando la Corte Suprema escuchó los argumentos orales en el caso histórico de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, quien está demandando contra el intento de Trump de expulsarla de su papel como responsable de la política monetaria por acusaciones no probadas de fraude hipotecario, estuvieron presentes Cook, Powell, el gobernador de la Reserva Federal Michael Barr y el expresidente de la Reserva Federal Ben Bernanke.

Cuando se le preguntó el miércoles por qué asistió, Powell dijo que la independencia de la Fed estaba en juego.

“Yo diría que ese caso es quizás el caso legal más importante en los 113 años de historia de la Fed, y mientras pensaba en ello, pensé que podría ser difícil explicar por qué no asistí”, declaró Powell.

Los actuales funcionarios de la Reserva Federal han tendido a evitar intervenir en los ataques de Trump, pero varios han salido en apoyo de Powell en apariciones públicas desde entonces, como los presidentes de la Reserva Federal, John Williams de Nueva York y Alberto Musalem de St. Louis.

Poco después de que el jefe de la Reserva Federal publicara su video, una declaración conjunta firmada por todos los expresidentes vivos de la Reserva Federal – Bernanke, Janet Yellen y Alan Greenspan – manifestó su apoyo al desafío de Powell a Trump.

La carta, también firmada por otros exfuncionarios gubernamentales de alto rango, como los exsecretarios del Tesoro Henry Paulson y Robert Rubin, decía que la investigación federal “es un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar esa independencia”.

“Así es como se formula la política monetaria en los mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias altamente negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general”, escribieron.

“No tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el estado de derecho, que es la base de nuestro éxito económico”, agregaba el texto.

