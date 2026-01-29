Las 5 cosas que debes saber este 29 de enero

CNN en Español

Las caras que cambiaron cómo se percibe la ofensiva antiinmigratoria de Trump. Una de las olas de frío más largas en décadas está por intensificarse en Estados Unidos. Tragedia aérea en Colombia. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que Cuba “está a punto de caer” porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder. “Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”.

Cuando miles de agentes federales llegaron a Minnesota a principios de este mes, los funcionarios del Gobierno de Trump insistieron en su misión tantas veces promocionada de capturar a “lo peor de lo peor”. Sin embargo, una narrativa radicalmente diferente emergió rápidamente en las últimas semanas, a medida que periodistas, transeúntes y manifestantes compartían imágenes de lo que sucedía. Los casos de Renee Good, ChongLy Scott Thao, Liam Conejo Ramos y Alex Pretti han sido claves en la forma en que algunos estadounidenses ven la ofensiva inmigratoria.

En las últimas semanas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una serie de cambios tanto en el gabinete ministerial como en un área con la que hasta ahora había tenido poca relación pero que define y sustenta cada vez más su poder: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que todavía busca respuestas sobre el ataque estadounidense en el que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Un avión con 15 personas a bordo se estrelló este miércoles en el noreste de Colombia, dijo a CNN la oficina de comunicaciones de Aeronáutica Civil del país sudamericano. Tanto los 13 pasajeros como los dos tripulantes murieron, agregó la autoridad de aviación.

A pocos días de las elecciones presidenciales en Costa Rica, la candidata oficialista Laura Fernández consolida su ventaja con un 43,8% de intención de voto, de acuerdo con la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). Con estos resultados, Fernández se mantiene cerca de asegurar la presidencia en primera ronda, mientras que un 25,9 % del electorado permanece indeciso.

El Real Madrid quedó en deuda: no clasificó directamente, pero jugará los playoffs de la Champions League

Se jugó la última jornada de la fase de liga de la Champions League y estos son los equipos que clasificaron directamente a los octavos de final y aquellos que disputarán los playoffs.

Por poco deja que un desconocido saliera de su vida para siempre. Entonces intervino un guardaespaldas real

Carrin Schottler y Paul Thal eran turistas que exploraban por separado la Torre de Londres en 1994. La conexión que hicieron ese día fue tan obvia que los Yeoman Warders de la Torre animaron a Carrin a invitar a Paul a salir.

Una de las olas de frío más largas en décadas está por intensificarse en EE.UU.

Millones de personas en Estados Unidos están en medio de un periodo excepcionalmente frío, que solo se volverá más brutal a medida que avance la próxima semana: más de 200 récords diarios de bajas temperaturas podrían ser superados entre el viernes y el lunes.

16.000

Amazon despedirá a 16.000 empleados, la segunda ronda de recortes masivos de personal en tres meses.

“Hoy puedo asegurarles a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo”

—Lo dijo la líder opositora venezolana María Corina Machado tras reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

El vino chileno que madura bajo el océano

Un programa pionero en Chile envejece vino en bodegas submarinas y luego permite a los turistas buceadores recuperarlo. Los organizadores afirman que las temperaturas constantes, la presión negativa y la luz reducida crean las condiciones perfectas.

