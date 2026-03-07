La guerra en Medio Oriente podría dar valor estratégico a la experiencia que Ucrania ha adquirido contrarrestando drones

Análisis de Nathan Hodge, CNN

Mientras Irán desata una ola de ataques de drones contra infraestructura crítica alrededor del golfo Pérsico, la experiencia de Ucrania para contrarrestar esos drones parece estar cada vez más solicitada.

A pocos días del inicio de la guerra con Irán, el Gobierno de Donald Trump ha identificado el arsenal de drones de ataque unidireccionales Shahed de Teherán como un desafío militar serio. En una sesión informativa a puertas cerradas esta semana en el Capitolio, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, reconocieron que estos drones relativamente baratos y de vuelo bajo, capaces de saturar y abrumar las defensas aéreas, han representado un problema mayor de lo anticipado, según dos fuentes que estuvieron presentes.

Se trata de un desafío de las Fuerzas Armadas con el que los ucranianos están muy familiarizados cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia. Las ciudades de Ucrania son bombardeadas rutinariamente con una combinación de drones y misiles, a veces cientos de ellos en una sola noche. Pero incluso mientras Moscú continúa intentando quebrar la resistencia ucraniana atacando plantas de generación eléctrica y la red energética, funcionarios en Kyiv señalan que pueden compartir su conocimiento para combatir drones con países de Medio Oriente.

“Nuestros socios recurren a nosotros, a Ucrania, en busca de ayuda para protegerse de los Shahed, con experiencia y trabajo práctico”, dijo el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky el miércoles.

“También ha habido solicitudes de la parte estadounidense. En estos días he hablado con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Jordania y Kuwait. Habrá más conversaciones con otros líderes regionales. También estamos coordinando con nuestros socios en Europa”.

El Shahed se ha convertido en un arma distintiva de la guerra de Rusia contra Ucrania. Moscú comenzó a importar el dron de ataque Shahed-136 (conocido en Rusia como Geran) tras su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. A medida que la guerra avanzaba, Rusia estableció una instalación de producción en Alabuga, a 600 millas al este de Moscú (unos 965 kilómetros), para fabricar los drones en cantidades industriales: más de 5.500 al mes.

A partir de las lecciones aprendidas en combate, los rusos también mejoraron los drones con equipos más sofisticados contra interferencias, ojivas más letales y mayor autonomía. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también han tomado nota: han creado su propio escuadrón que despliega drones de ataque unidireccionales desarrollados después de que ingenieros hicieran ingeniería inversa a un Shahed capturado de Irán. Esos drones estadounidenses han sido utilizados en combate contra objetivos iraníes en la nueva guerra en Medio Oriente.

En el juego del gato y el ratón de la guerra con drones, los ucranianos también han construido una defensa escalonada contra el Shahed y sus variantes, y aseguran haber tenido éxito significativo al contrarrestar los enjambres de drones rusos.

“Estamos listos para ayudar y compartir nuestra experiencia. Ucrania tiene más de 10 empresas que producen interceptores y sistemas antidrones”, escribió en X Alexander Kamyshin, asesor de Zelensky para asuntos estratégicos. “Interceptamos alrededor del 90 % de los drones Shahed rusos, principalmente usando drones interceptores junto con otros sistemas de defensa aérea. A veces son cientos en una sola noche apuntando a nuestras ciudades”.

Sin embargo, para Estados Unidos y sus aliados, contrarrestar la amenaza Shahed parece ser un juego de ponerse al día, según dicen algunos expertos.

“Pese al uso extensivo y dañino por parte de Rusia de drones de ataque unidireccionales (Geran-2 y sus sucesores) en los últimos cuatro años contra Ucrania, y al desarrollo continuo de contramedidas por parte de Ucrania, no parece que los tipos de soluciones defensivas de bajo costo que Ucrania está utilizando se hayan replicado en los países del golfo ni por el ejército estadounidense en la región”, escribió la experta militar Dara Massicot en un análisis publicado por la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

“En este conflicto hasta ahora, Irán lanzó cientos de drones Shahed, tantos o más que misiles balísticos, para desgastar los sistemas de defensa aérea de Israel, Estados Unidos y sus socios en Medio Oriente y para dañar instalaciones críticas. Aunque la mayoría están siendo interceptados —a una tasa impresionante—, esto requiere amplios recursos de patrullas defensivas aéreas casi constantes y el uso de sistemas de defensa aérea terrestres que de otro modo serían necesarios para interceptar misiles iraníes entrantes”.

Las defensas escalonadas de Ucrania contra los Shahed y sus variantes involucran una amplia gama de tecnologías militares. Helicópteros y aviones de carga adaptados equipados con miniguns persiguen los drones; equipos de defensa aérea en tierra operan ametralladoras pesadas en puntos clave; y misiles superficie-aire portátiles también los derriban. En el nivel más avanzado, Ucrania también cuenta con aviones de combate, un F-16 ucraniano puede verse derribando un Shahed en un reciente video, así como baterías de misiles Patriot suministradas por Estados Unidos.

Pero las reservas de baterías Patriot de Ucrania y sus misiles PAC-3 son limitadas, como dejó claro Zelensky recientemente. Y el presidente sugirió el martes que podría haber un intercambio cuando se trata de compartir el conocimiento ucraniano para contrarrestar drones.

“Estamos construyendo relaciones con países de Medio Oriente”, dijo. “Podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, hoy ellos tienen sistemas de defensa aérea Patriot y misiles PAC-3. Tienen todo eso, lo cual es muy importante para ellos, ante todo. Pero ¿eso protege contra cientos de Shahed? Sabemos que no; no es un modelo que funcione. Nosotros, en cambio, tenemos escasez de PAC-3. Por ejemplo, si hablamos de armas de las que carecemos durante la guerra, entonces si ellos nos dan misiles PAC-3, nosotros les daremos interceptores de drones. Es un intercambio equivalente”.

Las noticias de que Rusia podría estar proporcionando a Irán inteligencia en tiempos de guerra también podrían cambiar el cálculo en Washington y otras capitales occidentales. Según varias personas familiarizadas con informes de inteligencia estadounidenses sobre el tema, Moscú ha proporcionado a Teherán información sobre las ubicaciones y los movimientos de tropas, buques y aeronaves de Estados Unidos en medio de la guerra en curso.

La experiencia de Ucrania para contrarrestar los Shahed se ha ganado con gran esfuerzo. Pero si ayuda a reforzar su apoyo internacional, o a reponer su inventario de misiles de defensa aérea, podría terminar teniendo un lado positivo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.