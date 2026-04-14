Por qué aún no están los resultados en Perú: estas son las explicaciones

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El conteo de votos en Perú avanza con más lentitud que en las dos elecciones previas y sin un plazo concreto para tener resultados oficiales, con un reñido escenario entre los candidatos que aspiran a acompañar a la líder Keiko Fujimori a segunda vuelta.

La promesa de tener el 60 % escrutado para la medianoche naufragó rápidamente entre los problemas logísticos del domingo que llevaron a ampliar el horario de votación y a permitir que un pequeño número de mesas sufrague el lunes, una decisión sin precedentes (se llegó al 60 % escrutado finalmente en la tarde del lunes). Sin embargo, ello no es suficiente para explicar por qué ese umbral fue alcanzado recién 16 horas después. El país tiene complejidades estructurales que dificultan el proceso en un contexto político de cada vez mayor tensión.

El conteo de votos ha sido el más complicado de la historia del país, con cinco elecciones simultáneas y una boleta gigante que incluye a decenas de partidos políticos para los 27 millones de electores habilitados.

Si bien las autoridades electorales afirmaron que el escrutinio para presidente tendría prioridad sobre las carreras legislativas, el récord de 35 candidatos prolongó la tarea. La prensa local mostró que varios miembros de mesa terminaron de madrugada y algunos incluso salieron con la luz del día, habiendo pasado un total de 24 horas cumpliendo su deber cívico.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) afirmó el lunes que el país atraviesa “un proceso electoral de suma complejidad” y pidió a los organismos y la ciudadanía que esperen a su conclusión “con serenidad y teniendo presente el pleno respeto a la institucionalidad democrática”.

Además, la participación fue estimada en 81 %, 11 puntos más que en 2021, lo que significa más votos que contar.

La geografía del país juega su rol. Ante cada votación, son habituales las imágenes que muestran cómo la distribución del material electoral en zonas rurales se realiza usando burros para llegar a lugares que no cuentan con carreteras o pistas, o por vía fluvial en zonas selváticas.

El camino de regreso para llevar las actas a los centros de cómputo puede demorar más de un día.

Esa situación también altera las proyecciones de resultados. Un conteo que comienza con predominancia muy clara de las grandes ciudades, en una elección fragmentada con candidatos que tienen bastiones electorales muy diferentes, hace que el escrutinio no sea representativo y que, mientras persista la escasa distancia, haya que esperar a que estén procesadas más del 90 % de actas para poder tener precisiones.

Hay más de 1,2 millones de peruanos con domicilio fuera del país y habilitados para participar en las elecciones, lo que equivale a un 4,4 % del padrón, aunque la participación suele ser considerablemente menor.

Este bloque suele ser uno de los últimos en computarse, luego de que las actas sean enviadas por avión.

En un caso extremo, pueden llegar a inclinar la balanza. Hasta el 18 % del escrutinio para el voto en el extranjero, López Aliaga logra un 29 % de apoyo, mientras que Sánchez no llega al 2 %.

Un proceso de voto digital podría acelerar el conteo, pero la opción fue descartada en diciembre por preocupaciones de seguridad.

El Jurado Nacional de Elecciones consideró que no resulta viable luego de que una auditoría desaprobara las condiciones técnicas y de seguridad de un proyecto piloto, tras un informe remitido por la ONPE que analizó la arquitectura tecnológica del sistema, los protocolos de ciberseguridad, el nivel de protección de datos personales y los estándares de legalidad y transparencia.

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, dijo a CNN que la ONPE “falló en sus cálculos” sobre cuánto iba a demorar el conteo en cada mesa. Además, señaló que hubo algunas fallas de dispositivos del sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, implementado en Lima y Callao para digitalizar las actas, lo que obligó a usar el método manual tradicional.

“El escrutinio en mesa acabó más tarde de lo previsto, el despliegue no comenzó en la madrugada, sino ya de día”, dijo Villalobos. Ese inesperado cuello de botella puede haber complicado la primera etapa. “Pero no entiendo por qué anoche (lunes) no ha tenido un avance significativo”, agregó.

La elección de 2021 también tuvo sus particularidades, realizada en medio de la pandemia con un horario extendido hasta las 7 pm (hora local) para evitar aglomeraciones. En ese entonces, la ONPE llegó al 95 % a primera hora del martes, un avance más rápido que el de este proceso.

Aunque en primer momento también hubo un empate técnico en la pugna por el segundo puesto en 2021, una vez que Keiko Fujimori alcanzó el segundo lugar quedaban pocas dudas sobre el resultado, ya que sus oponentes, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, no tenían apoyo considerable del voto rural y no se esperaba ningún cambio de tendencia.

En 2016, el conteo fue mucho más rápido. Al mediodía del lunes el escrutinio llegaba a casi el 80 %. En esa votación, también hubo una diferencia considerable entre el segundo y tercer puesto. Pedro Pablo Kuczynski llevaba casi cuatro puntos de ventaja sobre Verónika Mendoza, lo que le allanaba el camino para la segunda vuelta.

Mucho más ajustadas fueron las votaciones del balotaje en ambos casos, cuando Fujimori perdió por escaso margen contra Kuczynski y luego contra Pedro Castillo. Sin embargo, el conteo de votos entre solo dos candidatos, sin elección legislativa, es considerablemente más rápido que el de una primera vuelta.

Lo que sí tardó suele tardar varias semanas es la proclamación oficial de resultados, una vez resueltas las impugnaciones de actas. En 2016 el Jurado Nacional de Elecciones publicó los resultados oficiales 29 días después de la primera vuelta, y en 2021 lo hizo luego de 37 días.

En un contexto de distancias muy acotadas entre candidatos y reclamos de presunto fraude, el JNE tendrá un rol clave para resolver las impugnaciones con celeridad y atender las quejas.

Jorge Jáuregui, profesor de derecho electoral de la Universidad de San Marcos, indicó a CNN que no hay mayores cambios en el sistema electoral peruano con respecto a las últimas votaciones, más allá de algunos cambios de procedimientos adicionales para el procesamiento de actas que, a su parecer, no deberían impactar en los tiempos de carga.

El analista puso la lupa sobre la situación de los trabajadores electorales luego que, desde el mismo domingo, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, haya sido demandado por un candidato y luego un funcionario electoral que había presentado su renuncia quedó detenido. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones también presentó una demanda penal contra gerentes de la ONPE.

“Es una situación que no tiene precedentes, denuncias penales con hechos que podrían ser investigados en el ámbito administrativo. Es importante que se permita que los organismos electorales, particularmente la ONPE, trabajen sin presiones, sin un clima de violencia”, consideró.

“Es un clima de psicosis que podría afectar a los trabajadores, en el caso de órganos temporales como las oficinas descentralizadas, encargadas del despliegue y la carga de datos”, señaló.

El analista afirmó que “hay un clima de violencia”, que sumado a la geografía del país y la precariedad de infraestructura forma “una gran ola, un tsunami que afecta las condiciones del personal”.

Si la diferencia entre los candidatos continúa siendo estrecha, puede ser necesario esperar hasta que el escrutinio se acerque al 100 %, o incluso tener que esperar a la resolución de las actas impugnadas. Para Villalobos, una vez resuelto el primer cuello de botella, para la noche del martes el conteo debería haber llegado al 95 %.

Por su parte, Jáuregui evitó estimar plazos y afirmó que si se respeta el ordenamiento constitucional, los reclamos de los partidos deberían resolverse en el JNE, pero advirtió que el Jurado viene desatando dudas. “No veo un JNE prudente. No hay prudencia cuando se denuncia a la ONPE, lo que implica un pronunciamiento. Decir que la ONPE debió informarle de los incidentes es desconocer que son órganos autónomos, no hay órdenes de jerarquía”, comentó. Si la competencia queda en el JNE, “no debería afectar el cronograma”, dijo el analista.

Para Villalobos, existe un riesgo de judicialización de los resultados. “Seguramente quien no pase a segunda vuelta va a usar de pretexto todas las incidencias para judicializar el caso”, dijo. Sobre una posible anulación de resultados, dijo que es posible pedirla, pero aseguró que los argumentos no calzarían dentro de las causales. De todos modos, obligaría a un pronunciamiento de las autoridades, con una posible apelación, extendiendo aún más la espera de cara a la segunda vuelta.

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