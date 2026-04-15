Así es como EE.UU. e Irán podrían alcanzar un acuerdo de paz que ambos presentarían como una victoria

Análisis por Nick Paton Walsh, CNN

A Estados Unidos e Irán no les queda más remedio que llegar a un acuerdo. Esta verdad tácita, presente desde el inicio de la guerra, se hizo aún más notoria en los últimos cinco días del alto el fuego.

Para Estados Unidos, la primera ronda de conversaciones en Islamabad, a pesar de su larga duración, pareció una estrategia coordinada para reforzar su influencia. El bloqueo de los puertos iraníes se produjo con tanta rapidez que es probable que la Casa Blanca ya tuviera en mente esta escalada.

Se necesitará tiempo para comprender plenamente el impacto económico que el bloqueo pretende infligir a Irán, pero incluso una efectividad del 60 % agravará aún más la situación de la economía de Teherán y de sus aliados, como China, que dependen de su petróleo.

La probabilidad de éxito en una segunda ronda de negociaciones aumenta con las exigencias políticas y la situación de los participantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea abiertamente un acuerdo y afirma que Irán también. Pero no solo lo desea, sino que lo necesita urgentemente, ya que el conflicto está afectando la inflación y los precios de la gasolina.

Es difícil discernir si las posturas cambiantes de Trump se deben a un déficit de atención, problemas de memoria o una genialidad negociadora poco convencional. Sin embargo, la estrategia de negociación que consiste en dificultar que el oponente sepa lo que uno quiere tiene sus límites y puede denotar confusión y desesperación. Y ese caos, ya sea intencionado o no, expone la necesidad imperiosa que tiene Trump de llegar a un acuerdo.

Irán, a pesar de haber ganado la guerra de los memes, haber desatado una ofensiva sin precedentes en toda la región y haber sufrido la brutal aniquilación de su gabinete y aparato de seguridad, necesita un acuerdo con aún mayor urgencia. Internet, la red de propaganda, no refleja la realidad, y por mucha fanfarronería que haya en las declaraciones diarias del Centro de Comando de EE.UU. (CENTCOM, por sus siglas en inglés) sobre la eficacia de sus ataques, Teherán se encuentra en una situación mucho peor tras el impacto de más de 13.000 objetivos.

El daño causado tras 39 días de bombardeos es irrefutable. Los críticos de Estados Unidos se burlan de cómo han reemplazado a un ayatola Jamenei por otro, pero Mojtaba aún no ha aparecido en público ni ha demostrado de forma convincente que está consciente. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) se encuentra ahora en su tercer nivel de liderazgo. Puede que sean extremistas radicales, sedientos de venganza, pero eso no los exime de los graves desafíos que supone gobernar y reabastecer sus fuerzas para cualquier conflicto futuro. Hablar como si fueras enorme no aumenta tu estatura real.

La aparente fortaleza de Irán radica en su capacidad de supervivencia y resistencia, en una notable perseverancia, más que en un triunfo militar real. Sin embargo, atraviesa un momento de debilidad regional sin precedentes. Ha atacado militarmente a la mayoría de sus vecinos del Golfo. Iraq se salvó parcialmente, pero su apoyo está dividido. Pakistán media en el conflicto, pero tiene un tratado de defensa con Arabia Saudita que deja claras sus lealtades a futuro. Para el resto de países vecinos, Teherán ha mostrado su poderío, pero a un costo inmenso. Es difícil prosperar cuando la mayoría de los vecinos te detestan por haber destruido su lujosa fachada de paz y prosperidad.

Salvo imprevistos o actos irracionales aislados por parte de los sectores más intransigentes, un retorno a las hostilidades abiertas parece menos probable que un compromiso negociado, sobre todo teniendo en cuenta lo extrañamente cercanas que estaban las posiciones de Estados Unidos e Irán tras 16 horas de conversaciones en Pakistán.

La retórica de la negociación diplomática suele ser contradictoria. Una regla es que, si las conversaciones van mal, se hable de progreso para incentivar más diálogo; cuando el éxito parece cercano, se deje entrever que existen abismos peligrosos e insalvables que superar, para que el adversario sienta la presión.

Sin embargo, ambas partes parecen coincidir en que el estrecho de Ormuz puede reabrirse, y el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes ha reducido drásticamente la influencia de Teherán en este asunto. Irán sabe que necesita permitir un tráfico marítimo libre —o más libre— para aliviar la presión sobre China. La disputa ahora se centra más en los detalles que en el contenido del acuerdo en sí.

De todos modos, ambas partes coinciden en una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear. Irán quiere que dure cinco años, según un funcionario estadounidense, justo a mitad del próximo mandato presidencial de EE.UU. Estados Unidos quiere 20 años, según una fuente cercana a las negociaciones, lo que supondría un plazo muy largo. Un simple cálculo matemático facilita el compromiso.

Los bombardeos de este año y del anterior han reducido la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán. Lo que queda son los más de 400 kg de uranio enriquecido al 60 % que, según Trump, están enterrados bajo tierra. Es poco probable que Teherán considere que estas reservas puedan convertirse fácilmente en una bomba a corto plazo, dada la actual superioridad y vigilancia aérea de Estados Unidos e Israel.

La cuestión radica más bien en la soberanía iraní, que podría resolverse utilizando el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para trasladarlo a Rusia, venderlo, reducir su enriquecimiento o supervisar los contenedores, como parte de la misión de verificación más amplia que Estados Unidos quiere que se reanude, y que ya existía antes de la guerra.

La incógnita sigue siendo Israel. Irán quiere que sus aliados en el Líbano y otros lugares permanezcan en paz. Hezbollah ha dejado claro, tras semanas de combates y ataques con cohetes, que la guerra de 2024 no los dejó permanentemente debilitados. El interés de Israel por una ocupación a largo plazo en el sur sigue sin estar claro, y su ofensiva parece —con la notable excepción del horrible ataque de la semana pasada contra Beirut— diseñada para que sus actos periódicos de brutalidad sean lo poco frecuentes como para no generar la misma indignación que sus atrocidades en Gaza.

El Gobierno libanés recién comenzó a mantener sus primeras conversaciones directas con Israel en años, pero, como es evidente, no ha cumplido su promesa de desarmar a Hezbollah y no es seguro que lo vaya a hacer en un futuro cercano. Es probable que estas conversaciones aborden este tema por separado, lo que permitirá a Israel atacar cuando lo considere oportuno, al Líbano soportar una menor intensidad de los bombardeos y una ocupación menos estricta, y a Estados Unidos proponer avances hacia una solución.

Los puntos conflictivos que obstaculizan un acuerdo entre Estados Unidos e Irán no se asemejan tanto a obstáculos insuperables, sino más bien a pequeñas cuestiones de orgullo y posicionamiento. Ninguna de las partes puede aceptar un acuerdo que no pueda considerarse una victoria. Irán debe sentir que su capacidad de disuasión militar se mantiene intacta: que ha proyectado suficiente fuerza y ​​capacidad de desestabilización como para que un nuevo ataque sea menos probable, en lugar de más.

En los últimos dos meses, Trump ha enfadado a casi todo el mundo, desde el papa León XIV hasta Israel. Necesita salir de su primera gran guerra con un acuerdo que sus (antiguos) partidarios puedan presentar como mejor que el mundo en el que vivíamos antes del 28 de febrero, salvo que se produzca una recesión global y se desplomen los mercados energéticos.

Dos preguntas recurrentes atormentarán a Trump. ¿Existe algún gran acuerdo con Irán que sea mejor que el que firmó el presidente Barack Obama en 2015 y que Trump anuló durante su primer mandato? Será difícil de definir: la infraestructura nuclear iraní está gravemente dañada, y Trump busca dejarla sin material enriquecido ni los medios para enriquecerlo más, por lo que esa posibilidad está a su alcance.

El segundo tipo de Irán es el que resurge de las cenizas: muy debilitado, maltrecho, con daños en su infraestructura que podrían perdurar durante una generación. Pero su capacidad de recuperación es evidente, y el último año de guerra intermitente habrá silenciado definitivamente a cualquier voz moderada que sugiera que Irán no necesita una defensa sólida.

Es posible que Trump logre un acuerdo que reduzca los medios de Irán para fabricar una bomba. Pero las consecuencias imprevistas de su primera guerra de elección apenas comienzan a manifestarse. Y la primera de ella es que los sectores más intransigentes de Irán sin duda sienten que necesitan una bomba ahora más que nunca.

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