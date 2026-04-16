Conoce al Unió Esportiva Cornellà, el equipo que compró Lionel Messi en el ascenso de España

Por Federico Leiva, CNN en Español

“El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà”.

Con esa escueta línea introductoria, la Unió Esportiva Cornellà de España revolucionó a su modo el mundo del fútbol este jueves, cuando anunció que el club pasaba a manos de la estrella albiceleste, quien puede que nunca vaya a vestir los colores de la institución, pero seguramente sí decidirá su destino. “Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya”, señaló en un comunicado.

Primero, ¿qué es la UE Cornellà? Es un club ubicado en el tradicional barrio obrero de Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona, en Cataluña. El primer equipo milita actualmente en la quinta división del fútbol español, en lo que se conoce como la Tercera RFEF. Lejos de los primeros planos, es cierto, pero también lo es el hecho de que, a pesar de la ambición deportiva que pueda tener, la especialidad de la casa es la captación de jóvenes talentos y la formación de futbolistas de alto nivel.

El club se enorgullece de ello, y así lo demostró en el comunicado: “A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas”.

Incluso tiene en su sitio web un apartado con las estrellas que han sabido patear un balón en alguna de las canchas que tiene la institución. Allí dice ser “tercera referencia” en cuanto al fútbol formativo en toda Cataluña, solo por detrás del FC Barcelona y el RCD Espanyol, equipos que militan en LaLiga, y resaltan los nombres de David Raya (hoy en el Arsenal de Inglaterra), Keita Balde (hoy en el Mónaco de Francia), Víctor Ruiz (exjugador del Villarreal y el Espanyol) y muchos más. No obstante, uno se lleva todas las miradas: Jordi Alba, multicampeón con el FC Barcelona y también con la selección española en la Eurocopa 2012.

El club, como se lo conoce hoy, nació en 1951, después de la Guerra Civil Española, cuando se fusionaron el CF Cornellà, la Acadèmia Junyent, el Atlético Padró y la Escuela Sant Miquel (esta última más tarde), aunque los orígenes de la institución se remontan a la década de 1920. Ha sabido llegar a la segunda división del fútbol español y hoy quiere dar pelea para, al menos, volver a la cuarta.

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández y el colombiano James Rodríguez conocen a la UE Cornellà en persona, ya que ambos enfrentaron al cuadro catalán en la Copa del Rey 2014/2015, cuando ambos vestían la camiseta del Real Madrid.

La llegada de Messi es vista por el club como un punto y aparte en su historia, con “el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, según la UE Cornellà.

El historial en la formación de talentos juveniles del club encaja a la perfección con el perfil que viene mostrando en el último tiempo el capitán Campeón del Mundo en 2022. Incluso este mismo año inauguró la Messi Cup, un torneo para futbolistas de hasta 16 años que se disputó en Miami, y donde participaron las canteras de algunos de los clubes más reconocidos del mundo: FC Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea FC, Atlético de Madrid, River Plate, Newell’s Old Boys y el propio Inter Miami.

No es la primera aventura de Messi en el otro lado del escritorio de un club. Mientras todavía gambetea piernas, convierte golazos y se prepara para un nuevo Mundial, el astro rosarino ya tiene un club en Uruguay junto a su amigo Luis Suárez, el Deportivo LSM. Además, según reportes, su familia estaría involucrada en el Leones de Rosario FC, en la ciudad de origen de la Pulga.

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