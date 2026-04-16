El “momento de locura” que acabó con el sueño del Real Madrid en la Champions League

Análisis por Ben Church, CNN

Al principio, parecía un momento intrascendente en una noche de Champions League que prometía ser emocionante.

El Real Madrid le ganaba al Bayern Munich por 3-2 en el partido de vuelta de los cuartos de final. El marcador global estaba empatado y la prórroga parecía inevitable a falta de menos de cinco minutos para el final.

Entonces, en el minuto 86, el centrocampista de los blancos Eduardo Camavinga cometió una falta leve sobre el delantero Harry Kane, lo que resultó en un tiro libre dudoso. El juego debería haber continuado sin más. Pero no fue así.

De hecho, se convirtió en el momento clave de la temporada para el Real Madrid.

Tras la falta, Camavinga decidió detener momentáneamente a los jugadores del Bayern, regateando brevemente antes de recuperar el balón con las manos. Es una táctica común en el fútbol, una forma de ralentizar la reanudación del juego, permitiendo que la defensa se reposicione.

Pero, según una interpretación estricta del reglamento, se trata de una tarjeta amarilla por pérdida de tiempo. Así pues, conforme al reglamento, el árbitro Slavko Vinčić le mostró la tarjeta amarilla a Camavinga. Y allí se desató el caos.

Por la reacción de Vinčić, parecía haber olvidado que ya le había mostrado una tarjeta amarilla al centrocampista del Madrid unos minutos antes. Los jugadores del Bayern, sin embargo, lo llamaron rápidamente. Y aunque en esta situación un árbitro podría no mostrar una segunda amarilla dada la importancia del partido, ya era demasiado tarde.

Tan rápido como sacó la segunda amarilla, Vinčić le mostró al francés la tarjeta roja correspondiente, dejando al Madrid con diez hombres para los últimos minutos del partido.

Camavinga parecía atónito, sus compañeros furiosos, y el árbitro tuvo que lidiar con protestas por doquier.

Los jugadores del Madrid apenas habían recuperado la compostura cuando se reanudó el juego, y resultó desastroso.

Menos de tres minutos después, con el Real Madrid completamente desorientado, Luis Díaz marcó un golazo —ligeramente desviado por el defensa madridista Éder Militão— que se coló por la escuadra, poniendo al Bayern por delante en el marcador global. Cinco minutos más tarde, Michael Olise anotó un golazo aún mejor con el último tiro del partido, sellando la victoria global por 6-4 para los bávaros y asegurando su pase a las semifinales de la Champions League.

Mientras el Bayern celebraba, la ira del Madrid alcanzó su punto álgido en el Allianz Arena de Múnich. El árbitro fue rodeado cuando intentaba abandonar el terreno de juego, con Arda Güler y Jude Bellingham a la cabeza, ambos furiosos por lo sucedido al final del partido.

Güler, autor de dos goles brillantes al principio del encuentro, fue expulsado por su agresividad, y la discusión entre los árbitros y los jugadores del Real Madrid continuó en el túnel de vestuarios.

En realidad, el árbitro siguió las reglas. Fue, en todo caso, una imprudencia por parte de Camavinga, que enfureció a muchos madridistas de todo el mundo.

“Un momento de locura, inmadurez, tontería”, así describió el excentrocampista del Liverpool, Steven Gerrard, las acciones de Camavinga que provocaron su expulsión.

“Si recibes una segunda tarjeta amarilla por algo que ayuda al equipo, o por arriesgarte físicamente, es comprensible”, dijo Gerrard en la transmisión de TNT Sports.

“Pero un momento de tontería, de locura. Le costó caro a su equipo en un momento clave del partido”.

El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, como era de esperar, se mostró menos satisfecho con la decisión, argumentando que el árbitro debería haber comprendido mejor la situación en su contexto. Él, como muchos otros, pensó que el árbitro había olvidado la amonestación previa.

“Todo terminó con la tarjeta roja”, dijo Arbeloa tras el partido, añadiendo que la decisión fue “completamente inexplicable e injusta”.

“Es increíble. No se puede expulsar a un jugador por esta acción. No es justo en un partido como este, y bueno, estamos muy, muy disgustados, muy enfadados, pero también felicitamos al Bayern Munich”.

En definitiva, la derrota ante el Bayern podría costarle el puesto a Arbeloa, tras haber frustrado la mejor oportunidad del Real Madrid para ganar un título esta temporada.

El exdefensa asumió el cargo tras el despido de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid en enero de este año, pero no ha logrado revertir el decepcionante inicio de temporada bajo la dirección anterior.

En la liga, el Real Madrid se encuentra a nueve puntos de su eterno rival, el Barcelona, ​​a falta de solo siete jornadas. Para ganar La Liga, el Madrid necesitaría un colapso del Barça, algo muy improbable, sobre todo teniendo en cuenta que el conjunto azulgrana ya no tiene que preocuparse por la Champions League.

Esto significaba que la “Orejona” era la última esperanza realista de conseguir un título. Ahora, sin embargo, probablemente pasarán casi dos temporadas sin ganar un trofeo, siendo la última la Supercopa de Europa de 2024. Para el Real Madrid y su insaciable afición, esto es simplemente inaceptable. El cambio, probablemente drástico, es inevitable en el club, aunque aún está por ver quiénes se verán afectados: jugadores, entrenadores, personal o incluso la directiva.

“No estoy preocupado en absoluto y comprenderé perfectamente cualquier decisión que tome el club. Soy un hombre de este club. Si hoy me duele, no es por mí, es por el Real Madrid”, declaró Arbeloa al ser preguntado sobre su futuro en el club.

En cierto modo, es una pena que un partido de fútbol tan brillante se recuerde principalmente por la polémica decisión de la tarjeta roja.

Ambos partidos de cuartos de final estuvieron repletos de goles de calidad y momentos mágicos. De hecho, se registraron un total de 72 disparos a puerta en toda la eliminatoria.

En el fútbol actual, es raro ver a dos equipos plagados de estrellas enfrentarse en el escenario más importante de esa manera, sin reservas y atacando con todas sus fuerzas.

Fue, en muchos sentidos, la prueba perfecta de por qué la Liga de Campeones es un torneo tan popular y exitoso.

Además, es un buen augurio para el próximo partido del Bayern en la competición contra el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en semifinales, otro equipo repleto de delanteros de talla mundial.

Y si bien muchos aficionados neutrales disfrutarán y esperarán con ilusión ese encuentro, el Real Madrid tendrá que dedicar las últimas semanas antes de que termine la temporada a reflexionar sobre qué cambios son necesarios para reinar en Europa por decimosexta vez, algo sin precedentes.

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