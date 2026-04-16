Quién es André Pierre-Gignac y por qué su llegada al fútbol mexicano fue un hito para Tigres

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Hablar de André-Pierre Gignac es hablar de una de las máximas leyendas en el fútbol mexicano. No se trata únicamente de números, sino de impacto, identidad y legado. Su llegada a los Tigres en el Apertura 2015 marcó un antes y un después tanto para el club como para la Liga MX.

Cuando Gignac aterrizó en Nuevo León proveniente del Olympique de Marsella, la sorpresa fue mundial y las críticas no se hicieron esperar en Francia, pues la afición creía que era un retroceso llegar al fútbol mexicano. No era un jugador en declive, ni mucho menos: tenía 29 años y venía de uno de los mejores momentos de su carrera bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. Mientras muchos futbolistas europeos cruzan el Atlántico en la recta final de sus trayectorias, Gignac lo hizo en plenitud, apostando por un proyecto ambicioso y por un fútbol que, en ese entonces, buscaba consolidar su prestigio internacional a base de buenas contrataciones de jugadores con un gran cartel.

Ese movimiento recordó, en cierta medida, el golpe mediático que significó la llegada de Ronaldinho al Querétaro en 2014. Sin embargo, a diferencia del brasileño, Gignac no vino de paso, sino a hacer historia.

Desde su debut, el delantero francés dejó claro que su mentalidad era distinta. No tardó en convertirse en el eje ofensivo de Tigres, con cifras que hoy lo colocan como el máximo referente del club: más de 438 partidos disputados, 222 goles y 57 asistencias.

Pero más allá de los números, su capacidad para aparecer en momentos clave lo elevó a la categoría de ídolo. Cuando iniciaba la liguilla — la fase más importante — aparecía su mejor nivel. Finales, clásicos y partidos decisivos llevan su firma.

Su palmarés en México es igualmente impresionante con cinco títulos de liga, una Concacaf Champions Cup, tres Campeón de Campeones y dos Campeones Cup. Además, fue tres veces campeón de goleo, y múltiples ocasiones elegido como el mejor jugador de la Liga MX.

A nivel internacional, Gignac también dejó su huella. Representó a Francia en escenarios importantes como la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, la Eurocopa 2016 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde anotó cuatro goles, incluido un tanto de penal a la selección mexicana y que posterior a la anotación pidió perdón. Con la selección mayor francesa disputó 36 partidos y marcó siete tantos, consolidando una carrera internacional bastante respetable en una época donde los galos tenían armas de sobra en ataque.

El impacto de Gignac fue tan profundo que Tigres intentó replicar la fórmula francesa con fichajes como Andy Delort, Timothée Kolodziejczak y Florian Thauvin, este último con el cartel de campeón del mundo en 2018. Sin embargo, ninguno logró acercarse al legado que construyó Gignac.

A lo largo de más de una década, Gignac se convirtió en un símbolo; adoptó la cultura mexicana, se naturalizó y defendió los colores de Tigres con una pasión poco común en jugadores extranjeros. Su figura trascendió la cancha para convertirse en referente mediático y el rostro de una época dorada para el club. Cuando llegó a vestir los colores de los felinos, solo tenían tres títulos de liga, ahora la institución ya puede presumir de ocho campeonatos, lo que los coloca dentro de los clubes más ganadores del país.

Con 11 años en México y ante la posibilidad de que 2026 marque su despedida, su legado ya es incuestionable. André-Pierre Gignac no se mide únicamente en goles o trofeos, sino en la huella imborrable que dejó en una institución y en todo un país. Su historia es la de un jugador que llegó como estrella y se convirtió en leyenda.

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