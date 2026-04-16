Shakespeare poseía una casa en Londres. Finalmente sabemos dónde estaba

Por Jack Guy, CNN

Un hallazgo fortuito en un archivo londinense ha permitido a un investigador determinar por primera vez la ubicación exacta de la casa londinense de William Shakespeare.

Desde hacía tiempo se sabía que el dramaturgo poseía una casa en Blackfriars, un convento dominico del siglo XIII, y se creía que estaba situada cerca de la puerta de entrada.

Pero este nuevo descubrimiento significa que ahora conocemos su ubicación exacta, su tamaño y su distribución, así como el tipo de edificios que lo habrían rodeado, declaró el martes a CNN Lucy Munro, profesora de Shakespeare y literatura de la Edad Moderna en el King’s College de Londres, Inglaterra.

“Fue una sorpresa muy agradable”, dijo, explicando que la información salió a la luz cuando encontró un plano del distrito, que data de 1668, durante una investigación para un proyecto sobre teatros locales en los Archivos de Londres.

Tras cotejar el plano con las descripciones de la casa que figuran en los estudios académicos existentes, Munro se dio cuenta de que había dado con una prueba definitiva de su ubicación y distribución.

“Habría tenido una forma de L, con una parte que pasaría por encima de la caseta de entrada”, dijo Munro, quien agregó que el plano muestra la propiedad situada encima de la caseta de entrada, así como de los edificios vecinos, como la taberna Sign of the Cock.

“No es enorme, pero es bastante grande”, añadió. “En algún momento fue lo suficientemente grande como para dividirla en dos casas”.

Cuando Shakespeare compró la casa en 1613, Blackfriars era una zona prestigiosa, según Munro, aunque con el tiempo se volvió cada vez más diversa socialmente.

“Hay mucha gente de clase alta en la zona, pero también hay cada vez más trabajadores de oficios que viven aquí”, dijo.

Según Munro, este descubrimiento también arroja nueva luz sobre la vida posterior de Shakespeare, en los años previos a su muerte en 1616 a la edad de 52 años.

Cuestiona la creencia generalizada de que se retiró a su ciudad natal de Stratford-upon-Avon después de que el teatro Globe, donde se representaron por primera vez la mayoría de sus obras, se incendiara en junio de 1613.

“A veces se ha especulado con que se retiró cuando el Globe se incendió, pero sabemos que siguió escribiendo obras de teatro en el período posterior al incendio”, dijo Munro, refiriéndose a su colaboración con el prometedor dramaturgo John Fletcher en una obra titulada “Los dos nobles parientes”.

Munro también cuestiona la tesis de que Shakespeare compró la propiedad de Blackfriars por lucro.

“Si solo hubiera comprado la propiedad como inversión, había muchas zonas de Londres donde podría haberla comprado”, dijo.

“El hecho de que lo compre en Blackfriars, que está a menos de cinco minutos a pie del (Globe) Playhouse, me sugiere que todavía en 1613 mantenía cierto nivel de compromiso con su vida profesional en Londres”, dijo Munro.

“No es el genio aislado encerrado en un ático. Es alguien que colabora con otros dramaturgos. Es alguien que posee acciones en teatros. Es alguien que compra propiedades en Blackfriars”, añadió. “Así que sí, creo que nos da una perspectiva ligeramente diferente a la más habitual”.

En términos más generales, Munro cree que el hallazgo demuestra que aún queda mucho por aprender sobre el dramaturgo más famoso de Gran Bretaña.

“Creo que a veces se da por sentado, en lo que respecta a la biografía de Shakespeare, que todo se ha revisado una y otra vez, y que ya no queda nada por descubrir, cuando en realidad todavía hay algunas piezas del rompecabezas por ahí”, dijo Munro, cuya investigación se publicará en el Times Literary Supplement el 17 de abril.

Will Tosh, director de educación del Shakespeare’s Globe, el moderno teatro y centro educativo que se encuentra en el emplazamiento del histórico teatro, dijo que Munro había hecho un “descubrimiento fantástico”.

“Nuestra recompensa por su arduo trabajo es una nueva y deslumbrante visión de Shakespeare como escritor londinense”, afirmó en un comunicado publicado por el King’s College de Londres.

“Ella nos ha ayudado a comprender lo mucho que significó la ciudad para nuestro más grande dramaturgo de todos los tiempos, como hogar profesional y personal.”

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