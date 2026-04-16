“The White Lotus” comenzó el rodaje de su cuarta temporada en Francia

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Hawai, Sicilia y Koh Samui en Tailandia. Cada temporada de la serie “The White Lotus” transcurre en un destino paradisíaco. Y ahora la acción se desplazó a la Costa Azul francesa, específicamente al Festival de Cannes, donde el miércoles comenzó el rodaje de la cuarta temporada, según dio a conocer HBO en Instagram.

“The White Lotus” cambia cada temporada de elenco y de ubicación. Lo único que se mantiene constante en la serie creada por Mike White es que la historia sucede en un hotel de una exclusiva cadena llamada The White Lotus… en el que ocurre un crimen.

La novedad que introduce la cuarta temporada es que la trama tiene lugar en dos hoteles: el Airelles Château de la Messardière, en la exclusiva Saint-Tropez, y el histórico Hotel Martinez, en la Croisette, epicentro del Festival de Cine de Cannes, cuya edición de este año comienza el 12 de mayo. Así que “The White Lotus” contará con escenas grabadas en Cannes, Saint-Tropez, Mónaco y París.

Además, en línea con anteriores temporada de la serie, la cuarta temporada se destaca por contar con un elenco numeroso y repleto de estrellas: Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, A. J. Michalka, Kumail Nanjiani, Nadia Tereszkiewicz, Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzery Laura Smet.

A continuación, el video del detrás de cámara del comienzo del rodaje.

La cuarta temporada de “The White Lotus” no tiene por ahora fecha oficial de estreno, pero se estima que se emitirá en el primer semestre de 2027 en HBO. (HBO, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

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