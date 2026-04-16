CNN Verifica: las afirmaciones falsas de Trump sobre la OTAN, la NASA, los impuestos y la inmigración

Por Daniel Dale, CNN

El presidente Donald Trump hizo afirmaciones falsas sobre la OTAN, la NASA, la política exterior, los impuestos, la inmigración y otros temas en una entrevista con Fox Business que se emitió este miércoles.

Aquí les presentamos una verificación de algunos de sus comentarios a la presentadora de Fox Maria Bartiromo, quien dejó pasar casi todas las falsedades sin cuestionarlas.

Gasto estadounidense en la OTAN: Trump declaró: “Este país no debería pagar billones de dólares a la OTAN”. En otro momento de la entrevista, preguntó “¿por qué gastamos cientos de miles de millones de dólares al año en la OTAN?” si no apoya a Estados Unidos en la guerra contra Irán.

Pero Estados Unidos no paga billones de dólares a la OTAN ni gasta cientos de miles de millones al año en ella.

Trump parecía estar haciendo lo que ha hecho durante años: confundir el gasto militar del país, que es monitoreado por la OTAN, con las contribuciones directas de Estados Unidos a la propia OTAN.

Estados Unidos gasta cientos de miles de millones de dólares al año en defensa —alrededor de US$ 1 billón en el año fiscal 2026— y la administración Trump ha presentado una propuesta presupuestaria de US$ 1,5 billones para el año fiscal 2027.

Sin embargo, solo una pequeña fracción de ese gasto se destina a la OTAN. Según una fórmula acordada, Estados Unidos es responsable de aproximadamente el 15 % de la financiación directa de la OTAN, que según la OTAN asciende a unos US$ 6.300 millones en 2026 (al tipo de cambio actual), es decir, menos de US$ 1.000 millones en 2026.

Aunque Estados Unidos proporcione financiación adicional para las iniciativas de la OTAN, e incluso aunque Trump esté contabilizando el gasto en defensa estadounidense en los países miembros de la OTAN, las afirmaciones de Trump sobre “pagar billones de dólares a la OTAN” y “gastar cientos de miles de millones de dólares al año en la OTAN” están muy lejos de la realidad.

Ataques de Irán contra países del Golfo: Trump, refiriéndose a los ataques de Irán contra Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, afirmó que estos países estaban “conmocionados cuando fueron atacados” y añadió: “No se esperaba que estos países fueran atacados”.

Si bien no podemos hablar en nombre de los países en cuestión, numerosos expertos en la región habían declarado públicamente que esperaban que Irán agredería a sus vecinos del Golfo si era blanco de acciones militares.

Trump y las guerras: Trump repitió su falsa afirmación de que “terminé con ocho guerras”.

Si bien Trump ha desempeñado un papel en la resolución de algunos conflictos (al menos temporalmente), la cifra de “ocho” es una clara exageración.

Como hemos señalado repetidamente, su lista incluye dos situaciones que nunca fueron guerras (una disputa diplomática entre Egipto y Etiopía y una situación misteriosa entre Serbia y Kosovo) y al menos una guerra que nunca terminó (la que involucró a Ruanda y la República Democrática del Congo), entre otros asuntos.

Otros presidentes y guerras: Trump también repitió su falsa afirmación de que ningún otro presidente ha terminado una guerra: “Nadie ha terminado una guerra. ¿Quién ha terminado una? Nadie”.

En realidad, los presidentes de EE.UU. han jugado un papel importante en el fin de varias guerras al ganarlas, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra del Golfo, y han negociado numerosos acuerdos de paz en guerras que no fueron libradas por EE.UU.

El presidente Theodore Roosevelt ganó el Premio Nobel de la Paz en 1906 por su papel en un acuerdo de paz que puso fin a la guerra entre los imperios ruso y japonés.

El presidente Jimmy Carter jugó un papel importante en la negociación de un acuerdo de paz en 1979 para poner fin a un estado de guerra prolongado entre Egipto e Israel.

El presidente Bill Clinton jugó un papel importante en el acuerdo de paz de 1995 que puso fin a la guerra de Bosnia. Y las administraciones estadounidenses han mediado en una larga lista de otros conflictos armados.

Inmigración bajo Biden: Trump, al hablar de inmigración, repitió su falsa afirmación de que “25 millones de personas cruzaron la frontera” durante la administración Biden.

La cifra de “25 millones” es falsa. Incluso la cifra anterior de Trump de “21 millones” fue una exageración desmesurada.

Hasta diciembre de 2024, el último mes completo bajo la administración Biden, el Gobierno federal había registrado menos de 11 millones de “encuentros” con migrantes en todo el país durante esa administración, incluyendo millones que fueron expulsados ​​rápidamente.

Incluso sumando a los llamados “fugitivos” que evadieron la detección, estimados por los republicanos de la Cámara de Representantes en aproximadamente 2,2 millones, no hay manera de que el total se acerque siquiera a lo que Trump ha dicho.

Entradas ilegales en la frontera durante la administración Trump: Trump repitió su falsa afirmación de que “en los últimos nueve meses, ni una sola persona cruzó la frontera ilegalmente”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. ha hecho una declaración más específica, indicando que las autoridades no han liberado a ningún inmigrante en el país durante los últimos 11 meses tras interceptarlos al cruzar la frontera.

Sin embargo, es evidente que algunos inmigrantes eludieron a las autoridades para cruzar la frontera ilegalmente durante ese período y durante un lapso de nueve meses, aunque parece que el número de fugas fue mucho menor que durante la administración Biden.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no publica cifras oficiales sobre las personas que logran escapar (y no respondió a la solicitud de información de CNN en febrero), pero sin duda hubo inmigrantes que cruzaron ilegalmente durante los últimos nueve meses.

En diciembre, el periódico conservador Washington Examiner entrevistó al jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, e informó que Banks declaró que el 18 de diciembre, solo 17 migrantes que cruzaban la frontera sur eludieron el arresto.

El Examiner informó que Banks “anticipaba un día en el que ninguna persona que cruzara ilegalmente lograría escapar”, pero claramente ese día aún no había llegado.

Trump podría señalar, con razón, que el número de migrantes encontrados en la frontera fue mucho menor en 2025 en comparación con los niveles de 2024 bajo el mandato de Biden.

El muro fronterizo: alardeando de su trabajo en la frontera sur, Trump dijo: “Saben, construí más de 1.600 km de muro”. Eso no es cierto.

Un informe federal redactado días después de que Trump dejara el cargo en 2021, obtenido por Priscilla Alvarez de CNN ese mismo año, indicaba que la construcción total del muro durante el primer mandato de Trump fue de 737 km. (Específicamente: 83 km de nuevo muro “primario” construido en partes de la frontera donde no existían barreras previamente, más 53 km de muro “secundario” construido en lugares que antes no tenían barreras, más otras 1.186 km de muro primario y secundario construido para reemplazar barreras anteriores que el Gobierno afirmó que se habían vuelto “deterioradas y/o obsoletas”).

El sitio web actual de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. indica que, durante el segundo mandato presidencial de Trump, se han completado aproximadamente 57 km adicionales de muro, incluyendo barreras de reemplazo y secundarias, y que aproximadamente 123 km están en construcción.

Incluso incluyendo los aproximadamente 123 km que están en construcción, no se llega a “más de 1.600”.

El sitio web también afirma que, antes del inicio del segundo mandato de Trump, existían aproximadamente 1.157 km de muro que cumplían con los “requisitos operativos” de la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, el sitio web no indica que todos esos km se construyeron durante el primer mandato de Trump. Además, añadir aproximadamente 57 km y aproximadamente 123 km a una cantidad inicial de aproximadamente 1.157 km no sumaría más de 1.600.

Impuesto sobre la Seguridad Social: Trump declaró que, si los demócratas vuelven al poder, pondrán fin a las políticas republicanas, incluyendo “la ausencia de impuestos sobre la Seguridad Social para nuestros mayores”. Pero esa política no existe.

El importante proyecto de ley de política interna que Trump firmó en 2025 sí creó una deducción fiscal adicional y temporal de US$ 6.000 al año para personas de 65 años o más (con una deducción menor para personas que ganan US$ 75.000 al año o más), pero como la propia Casa Blanca ha reconocido implícitamente, millones de beneficiarios de la Seguridad Social de 65 años o más seguirán pagando impuestos sobre sus prestaciones, y esa nueva deducción, que expira en 2028, ni siquiera se aplica a los beneficiarios de la Seguridad Social menores de 65 años.

El precio de la renovación de la Reserva Federal: Trump volvió a criticar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por el costo de la renovación de la sede de la Reserva Federal en Washington, afirmando que “van a gastar tal vez US$ 4.000 millones” y que el proyecto “va a costar tal vez US$ 4.000 millones”.

La Reserva Federal indica en su sitio web que el proyecto tiene un presupuesto de US$ 2.046 millones.

Trump matizó su afirmación de “US$ 4.000 millones” con la palabra “tal vez”, y el total de US$ 2.046 millones ciertamente podría aumentar (el proyecto se estimó inicialmente en US$ 1.900 millones), pero un gasto de “US$ 4.000 millones” no es una certeza.

Senador Thom Tillis: Bartiromo le preguntó a Trump si cree que el senador republicano Thom Tillis votará para confirmar a Kevin Warsh, el candidato del presidente para suceder a Powell.

Tillis ha dicho que no votará por ningún nominado de la Reserva Federal hasta que el Departamento de Justicia cierre la investigación penal contra Powell relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación.

Trump respondió: “Bueno, tendremos que averiguarlo. Puede que no, pero por eso Thom Tillis ya no es senador. Sabes que Tom Tillis ya no es senador, ¿verdad?”.

Pero eso no es cierto. Tillis anunció el año pasado que no se presentaría a la reelección en las elecciones de mitad de mandato de 2026, pero sigue siendo senador. Su mandato finaliza en enero de 2027.

Después de que Bartiromo respondiera: “Bueno, está a punto de irse”, Trump replicó: “Bueno, no, renunció. Pero renunció”.

Sin embargo, luego reconoció implícitamente que Tillis no había renunciado, diciendo que había escuchado los comentarios de Tillis, pero “creo que no quiere el legado de detener a una gran persona que podría ser grande”.

NASA: Trump afirmó falsamente que, antes de que él iniciara el programa Artemis durante su primer mandato con el objetivo de devolver a los humanos a la luna, “la NASA estaba cerrada. Estaba totalmente cerrada”.

Simplemente no es cierto que la NASA estuviera “cerrada” antes de que él asumiera el cargo en 2017, como explicaron Space.com, CNN y muchos otros cuando Trump hizo afirmaciones similares en 2020.

La NASA ha existido de forma continua desde su fundación en 1958, y las principales iniciativas de la NASA comenzaron durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama, anteriores a Trump.

De hecho, el sistema de lanzamiento espacial (SLS) utilizado en el reciente sobrevuelo lunar Artemis II se desarrolló bajo la administración de Obama a partir de 2011, mientras que la nave espacial Orion utilizada en Artemis II también es anterior al mandato de Trump.

“No es cierto que la NASA estuviera muerta durante la administración Obama”, declaró a CNN en 2020 John Logsdon, fundador del Space Policy Institute de la Universidad George Washington, donde es profesor emérito. “Se pusieron en marcha muchas cosas, como el programa de tripulación comercial … y el inicio del Sistema de Lanzamiento Espacial que llevará de nuevo a los estadounidenses a la Luna, además de mucha ciencia robótica”.

Ruth Bader Ginsburg: Trump contó una anécdota sobre cómo la jueza liberal de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, se negó a jubilarse durante la presidencia del demócrata Barack Obama a pesar de su avanzada edad y sus problemas de salud, pero añadió: “Y unos dos minutos después de las elecciones, se fue, y tuve que nombrar a alguien”.

La cronología de Trump es inexacta. La muerte de Ginsburg en septiembre de 2020, a los 87 años, ocurrió durante el primer mandato de Trump y más de seis semanas antes de su derrota electoral ante Joe Biden, no “unos dos minutos después de las elecciones”. (Trump nominó a Amy Coney Barrett para reemplazar a Ginsburg, y el Senado la confirmó rápidamente a finales de octubre de 2020).

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