Cómo el primer papa estadounidense está recuperando los valores cristianos frente a las críticas de la administración Trump

Por Christopher Lamb, CNN

Al volar a Argelia el lunes para dar inicio a su histórica gira por África, el papa León XIV tenía que tomar una decisión. Podía ignorar la extraordinaria diatriba que Donald Trump le lanzó en las redes sociales durante la noche, o podía enfrentarla directamente.

Finalmente, optó por la segunda opción, dando el paso, sumamente inusual, de criticar al Gobierno de Trump.

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión papal, el papa afirmó no temer al Gobierno y que continuaría manifestándose enérgicamente en contra de la guerra.

“No creo que el mensaje del Evangelio deba ser mal utilizado, como algunos lo están haciendo”, declaró, y agregó: “Se han perdido demasiadas vidas inocentes… Creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”.

Las declaraciones de León XIV lo han consolidado como el contrapeso internacional más visible a Trump y han propiciado un enfrentamiento sin precedentes entre el primer papa estadounidense y un presidente de Estados Unidos que le ha lanzado repetidos ataques.

Sin embargo, el pontífice, nacido en Chicago y conocido por su estilo amable y discreto, no buscó esta confrontación.

Habiendo dedicado gran parte de su vida adulta a la Orden de San Agustín, cuyos frailes y monjas hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, con énfasis en la unidad y la comunidad, sus prioridades son la unidad y la construcción de puentes.

En lugar de asumir el cargo con una avalancha de decretos ejecutivos o iniciativas sensacionalistas, el papa ha dedicado gran parte de su primer año a escuchar y realizar cambios graduales.

También ha enfatizado la importancia de las instituciones multilaterales como las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional, en un momento en que el presidente de Estados Unidos ha insinuado que no se siente obligado por dichas normas.

Aunque es una persona más reservada que su predecesor, el papa Francisco, la operación militar estadounidense en Irán ha sacado a relucir la firmeza de León XIV y su disposición a expresarse con franqueza.

Decidió nombrar a Trump personalmente, algo que los papas rara vez hacen. Si bien no ha mencionado a otros miembros de la administración Trump, sus declaraciones de que “Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra” parecieron aludir al afán del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, por enmarcar el conflicto en Medio Oriente en términos religiosos.

Que los papas aboguen por la paz y se opongan a la guerra no es nada nuevo. El papa Juan Pablo II se opuso firmemente a la invasión de Iraq liderada por Estados Unidos en 2003. Sin embargo, con un papa estadounidense, la situación es diferente.

León XIV habla inglés como lengua materna, algo que no ocurría desde el siglo XII, y sus palabras calan hondo en el público estadounidense, en la Casa Blanca y más allá.

León XIV también es conocido en el Vaticano por su impasibilidad: posee una cierta enigmática cualidad que dificulta su comprensión, y su estilo cuidadoso y deliberado, sin duda, otorga mayor peso a sus palabras.

Durante su estancia en África, León XIV ha seguido pronunciándose, afirmando que su tiempo en el continente ofrece un mensaje de paz que el mundo necesita escuchar.

Durante una reunión por la paz en Bamenda, Camerún, León XIV pronunció un discurso que tuvo repercusiones a nivel mundial.

“El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas que nos apoyan”, declaró.

Y agregó: “¡Ay de aquellos que manipulan la religión y el mismísimo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico o político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia!”.

Las tensiones entre el papa y Trump han estado latentes desde antes del último enfrentamiento.

Antes del cónclave que eligió al papa León XIV el año pasado, el presidente causó revuelo al publicar una imagen de sí mismo creada con inteligencia artificial, en la que aparecía como el pontífice.

Esta imagen recordaba a la que Trump publicó —y luego eliminó— en la que se representaba como una figura similar a Jesús poco después de atacar al papa.

También resulta llamativo que, si bien los cardenales eligieron al primer papa estadounidense en los 2.000 años de historia de la Iglesia Católica, Trump no ha tenido —según consta en los registros públicos— ningún contacto directo con León XIV desde entonces.

En cambio, el vicepresidente J.D. Vance, quien se convirtió al catolicismo en 2019, asistió a la investidura de León XIV y le entregó una invitación para visitar Estados Unidos.

El Vaticano ha declarado que el papa no visitará Estados Unidos en 2026 y que, en su lugar, planea pasar el 4 de julio —el 250 aniversario de la independencia estadounidense— en la isla de Lampedusa, al sur de Italia, un importante punto de llegada para inmigrantes.

Es difícil imaginar que el papa visite Estados Unidos mientras Trump sea presidente.

El martes, Vance intervino en la polémica, diciendo que el papa debe ser “cuidadoso” al hablar de teología y que debería recordar la teoría de la “guerra justa” cuando hable del conflicto con Irán.

La mención que hace Vance de la teoría de la guerra justa resulta llamativa. Desarrollada a lo largo de los siglos, esta doctrina es frecuentemente utilizada por analistas militares como criterio ético y moral para los conflictos armados.

Uno de sus principales artífices es San Agustín de Hipona, padre espiritual de la orden religiosa católica a la que pertenece León XIV.

Durante su estancia en Argelia, el papa realizó una peregrinación personal al lugar donde Agustín fue obispo a finales del siglo IV y principios del V, y ha señalado que la gente no considera justa la guerra en Irán.

Vatican News argumentó en un editorial publicado un día después de las declaraciones de Vance que, en las últimas décadas, la enseñanza católica ha demostrado “lo cada vez más difícil que resulta afirmar que existe una ‘guerra justa’”, particularmente en una “era atómica”.

El director editorial Andrea Tornielli insistió en que León XIV, “ante la locura de la escalada del conflicto y el gasto desproporcionado en rearme”, continúa “por el camino abierto por sus predecesores, abogando por la paz, el diálogo y la negociación con realismo y claridad profética”.

Es probable que el Vaticano tome más en serio las críticas de Vance al papa.

Como converso al catolicismo, ya ha utilizado una enseñanza de San Agustín para defender la represión inmigratoria del Gobierno de Trump. León XIV, por su parte, ha criticado el trato que reciben los inmigrantes en Estados Unidos.

“Desde que Vance ingresó en la Iglesia, se ha alineado con un grupo de filósofos, teólogos y expertos de extrema derecha que afirman ser los intérpretes auténticos de La Ciudad de Dios de Agustín [una obra fundamental]”, declaró a CNN Dawn Eden Goldstein, autora y académica católica.

Según ella, la “innegable pericia del papa León en el pensamiento de Agustín… supone una amenaza directa para los esfuerzos del vicepresidente y sus amigos posliberales por presentarse ante los católicos como intérpretes autorizados de las enseñanzas sociales y políticas de la Iglesia”.

León XIV se convirtió en papa pocos meses después de la reelección de Trump como presidente. Anteriormente, la idea de un papa estadounidense se consideraba imposible, ya que los cardenales no querían aliarse con la potencia dominante mundial.

Sin embargo, el regreso de Trump a la Casa Blanca cambió la percepción que los cardenales tenían de Estados Unidos en el escenario internacional. Les abrió la puerta a romper con la tradición, y la figura de Robert Prevost, con su dilatada experiencia en Latinoamérica, lo convirtió en una figura atractiva.

La histórica decisión no fue muy diferente a la del cónclave de 1978 que eligió a Juan Pablo II. El primer papa polaco, y el primer pontífice no italiano en 400 años, fue elegido en plena Guerra Fría y desempeñaría un papel crucial en la caída del comunismo en Europa del Este.

“Este último incidente me recuerda a Harold Macmillan [ex primer ministro del Reino Unido], quien dijo que entre las tres instituciones que ninguna persona sensata debería atacar está el Vaticano”, declaró Gerard O’Connell, corresponsal del Vaticano para la revista America, un medio católico, y observador experimentado de los asuntos eclesiásticos.

“Me imagino que el Vaticano lo verá desde la perspectiva histórica, sabiendo que los imperios van y vienen”, señaló.

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