Exclusivo: el Departamento de Justicia aparta a la fiscal principal de la investigación sobre John Brennan, crítico de Trump

Por Evan Perez y Hannah Rabinowitz, CNN

El Departamento de Justicia apartó a la fiscal federal de carrera de Miami que dirigía la investigación contra John Brennan después de que esta se resistiera a las presiones para presentar cargos rápidamente contra el exdirector de la CIA y destacado crítico del presidente Donald Trump, según personas al tanto del asunto.

Maria Medetis Long notificó el viernes a los abogados que representan a personas implicadas en el caso que ya no estaba a cargo de la investigación, afirmaron las fuentes familiarizadas con el asunto. Ella había liderado esta pesquisa, políticamente sensible, durante meses, en medio de las exigencias de Trump para que se procesara a Brennan y a otros críticos.

La investigación sobre Brennan se centra en uno de los agravios políticos más antiguos del presidente: la evaluación de inteligencia de 2017 que concluyó que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 para favorecerlo.

Las exigencias de Trump han cobrado mayor urgencia para el Departamento de Justicia después de que el presidente destituyera a la ahora exsecretaria Pam Bondi, en parte debido a su descontento con la lentitud en el avance de los casos que él desea que se presenten. El secretario interino, Todd Blanche, ha redoblado sus esfuerzos para satisfacer las demandas del presidente, con la mira puesta en conservar el cargo tras la salida de Bondi.

La oficina del fiscal federal de Miami, Jason Reding Quiñones, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Este cambio se produce en un momento en que los investigadores han realizado entrevistas a testigos y han emitido una nueva ronda de citaciones judiciales en las últimas semanas, según indicaron las fuentes al tanto del asunto. Esto sugiere que el caso sigue avanzando, aunque probablemente no al ritmo acelerado que han pretendido los altos funcionarios del Departamento de Justicia.

Los fiscales de carrera y los investigadores encargados del caso han resistido durante meses las presiones para presentar cargos rápidamente contra Brennan, según informó CNN anteriormente, y han comunicado a los funcionarios del Departamento de Justicia que, a su juicio, el caso carece de solidez. No obstante, han continuado trabajando con miras a una posible presentación del caso ante un tribunal federal en Washington.

El equipo de Medetis Long ha emitido varias rondas de citaciones y solicitudes de documentos al Congreso, y actualmente busca realizar entrevistas a testigos como parte de la investigación, según afirman diversas fuentes. Por su parte, los abogados de Brennan llevan meses preparándose ante la posibilidad de una imputación formal.

En las últimas semanas, funcionarios del Departamento de Justicia se reunieron con Quiñones y otros miembros de su oficina para analizar el progreso de la investigación, según revelaron fuentes a CNN. Quiñones comunicó a dichos funcionarios que la presentación de cargos podría demorar aún varios meses, un plazo que —según las fuentes— los altos cargos del Departamento de Justicia consideraron inaceptable. Los fiscales del Distrito Sur de Florida, donde Medetis Long ejerce como jefa de la Sección de Seguridad Nacional, centran su atención en las acusaciones de que Brennan mintió ante el Congreso en relación con una evaluación de inteligencia realizada hace años.

En 2017, Brennan declaró ante los investigadores de la Cámara de Representantes que Rusia “interfirió descaradamente” en las elecciones de Estados Unidos, lo que incluyó el contacto activo con miembros de la campaña de Trump. No obstante, se abstuvo de calificar dichos actos como “colusión”.

Una investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones concluyó, en última instancia, que ni la campaña de Trump ni sus colaboradores conspiraron con Rusia y que Trump no cometió delito alguno; sin embargo, no exoneró al presidente del cargo de obstrucción de la justicia.

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