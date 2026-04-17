Más de dos meses después, Pemex admite que el derrame de petróleo en el golfo de México fue por una fuga

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno de México, a través del grupo interinstitucional conformado por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó el jueves que el derrame de petróleo iniciado hace más de dos meses en el golfo de México se debió a una fuga en las instalaciones de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex, que es parte de ese grupo que investiga el problema) en el complejo de Cantarell, ubicado en la Sonda de Campeche.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y parte del grupo interinstitucional, dijo que, tras el análisis de más de 70 imágenes satelitales desde el norte de Veracruz hasta Campeche y diversos tipos de datos (como simulaciones computacionales), se llegó a la siguiente conclusión:

Con el análisis de las imágenes satelitales, se demostró la presencia de hidrocarburo en la zona de Abkatún desde el 4 de febrero, cuando la mancha de petróleo era de unos 18 kilómetros (km). El 7 de febrero, la mancha ya era de 47 km. “Y hasta 75 km el 15 de febrero”, agregó la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

La emanación de petróleo en Abkatún deja de observarse a partir del 18 de febrero, según el análisis de las imágenes satelitales y sobrevuelos de la Marina, añadió la funcionaria federal.

De acuerdo con las simulaciones hechas por los científicos del grupo interinstitucional del Gobierno mexicano, el derrame de petróleo se desplazó por corrientes marinas y vientos hasta alcanzar la zona de costas de Veracruz el 24 de febrero. Las siguientes costas que habría sido alcanzadas por el hidrocarburo fueron en el norte de Veracruz y Tamaulipas.

El informe científico que contenía estos hallazgos fue entregado al grupo interinstitucional del Gobierno de México el pasado 3 de abril.

Antes de que se presentaran los hallazgos de ese informe, se investigaron otras posibles causas, como el vertimiento ilegal de un buque y la emanación de petróleo de chapopoteras naturales en Coatzacoalcos y Cantarell.

“No se tiene evidencia de que este derrame (ilegal del buque) haya aportado contaminantes a las zonas costeras de Tabasco, Veracruz y Tampico (Tamaulipas)”, dijo Ruiza Gutiérrez.

Las chapopoteras naturales, que mantienen una emanación de petróleo constante, se siguen investigando, pero el derrame en cuestión en el golfo de México proviene de un ducto de Pemex.

A finales de marzo, Sheinbaum comentó que el grupo interinstitucional estaba investigando las posibles causas del derrame, aunque hizo énfasis en la emanación natural de las chapopoteras y no en una fuga de Pemex.

“Hay todavía en el Golfo lo que le llaman ‘chapopoteras naturales’ (…) Entonces, esta emanación (natural) que vino de Cantarell, lo que estamos investigando —junto con científicos, porque no solamente es un trabajo de Semarnat, de Pemex, y de la Secretaría de Marina y Secretaría de Energía, sino con científicos— es si son estas ‘chapopoteras naturales’ que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de alguna de las instalaciones (estatales). Para eso, se tienen que revisar todas las instalaciones. Hasta ahora, no ha habido reportado una fuga, se han revisado ya una parte importante. Si se llegara a ver que hay una fuga, obviamente, se informaría y se entraría a la reparación. Más bien parece esta otra hipótesis que se ha venido planteando”, dijo la presidenta de México en su conferencia del 31 de marzo, días antes de que se entregara el reporte científico al grupo de expertos del Gobierno.

Al tiempo que Sheinbaum daba estas declaraciones, organizaciones ambientalistas, a través del análisis de imágenes satelitales, ya habían denunciado que el derrame de hidrocarburo inició entre el 11 y el 17 de febrero en aguas del estado de Campeche.

“Lejos de alertar a tiempo, las autoridades salieron casi un mes después, cuando el derrame llegó a las costas, a hablar de un buque no identificado y de chapopoteras naturales. La evidencia disponible desmiente esa versión”, señalaron Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Fracking en un pronunciamiento.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobiernación que encabezó la conferencia matutina este viernes en lugar de Sheinbaum —quien viaja a España para una cumbre de líderes el sábado—, declaró que “las investigaciones y todos los planteamientos (sobre el derrame) continúan”, sin dar más detalles al respecto.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, señaló que, al conocer el informe científico el 3 de abril, pidió al área operativa de la petrolera estatal que se le entregaran las imágenes satelitales y el movimiento de los barcos en Abkantún del mes de febrero, pero esa área, según Rodríguez Padilla, opuso resistencia, así que el director de Pemex pidió la información por oficio.

Rodríguez Padilla dijo que revisó las bitácoras del movimiento de ocho barcos y obtuvo “datos y hechos de los cuales no fui informado”.

En los reportes de las bitácoras, se menciona que desde el 6 de febrero se observó presencia de aceite en las proximidades de una plataforma cercana a Abkantún. En ese momento comenzaron labores de recuperación y se colocaron barreras de contención.

Por mal tiempo y la compleja red de ductos en la zona, se pudo identificar el origen del derrame 48 horas después (es decir, el 8 de febrero). Fueron buzos especializados los que localizaron la fuga, “en un oleoducto de 36 pulgadas. Fue hasta entonces que inició la reparación, la cual concluyó el 18 de febrero”, dijo Rodríguez Padilla citando los reportes de las bitácoras.

El director de Pemex indicó que, luego del cruce de datos de las bitácoras y los obtenidos por el informe cientifico del grupo interinstitucional, dio a conocer irregularidades a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Mientras la FGR y otras áreas de control realizan investigaciones, el director general de Pemex anunció que se separó del cargo a tres funcionarios de la petrolera estatal por su presunta responsabilidad en los hechos: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos; y el líder de Derrames y Residuos.

El almirante Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina, dijo que se llevó a cabo un operativo en los estados de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Campeche, el cual ha incluido personal especializado en derrames.

Del total de 18.500 metros de barreras para contener el derrame, 5.100 metros están instalados en el complejo de Cantarell.

Morales Ángeles agregó que se han atendido 48 playas por el derrame de petróleo. En la mayoría, según la información oficial, ya no se presenta llegada del hidrocarburo, pero hay otras que siguen en atención con procesos de limpieza y mitigación.

“Actualmente, las playas se encuentran en proceso continuo de limpieza, con trabajos diarios que han permitido mantenerlas en condiciones adecuadas”, indicó.

Luz Elena González, secretaria de Energía, comentó que las playas se encuentran limpias, pero se recolecta “hidrocarburo residual” todos los días.

Por su parte, Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, aseguró que “no se observa muerte masiva de ninguna de las (11.310) especies registradas para el golfo de México”.

Sin embargo, 13 tortugas con hidrocarburos fueron atendidas, de las cuales 12 murieron, señaló Robles García.

De las 4.697 hectáreas de corales en la zona, la mayoría no muestra rastros de hidrocarburos, pero sí se presentan afectaciones, añadió.

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