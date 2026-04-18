Desde Minneapolis, Los Tigres del Norte piden a Donald Trump “abrir el corazón” ante políticas migratorias

Por María Santana, CNN en Español

Más que un concierto, fue un punto de encuentro y desahogo para una comunidad marcada por meses de miedo, incertidumbre y tensión.

Semanas después de operativos migratorios que sacudieron Minneapolis, Los Tigres del Norte, íconos de la música regional mexicana, se presentaron este viernes ante miles de seguidores en lo que calificaron como su concierto más grande y significativo en las Ciudades Gemelas.

“Para nosotros es un gran honor tener la oportunidad de venir a cantar después de todo lo que ha sucedido. Es muy importante levantar la voz esta noche y estar con ellos”, dijo Jorge Hernández, vocalista del grupo, en entrevista con CNN horas antes de subir al escenario.

En medio de su gira “Los Tigres del Mundo”, la banda ofreció un gesto de solidaridad para una población que, afirman, sigue bajo presión por políticas migratorias agresivas y mortales.

En enero, dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieron tras ser abatidos por agentes federales en Minneapolis, en incidentes que hoy siguen bajo investigación.

“Cuando ves y escuchas las noticias, especialmente de lo que pasó en Minneapolis hace unas semanas, pues nos sentimos conmovidos. Nos sentimos también con una impotencia. ¿Qué podemos hacer?”, expresó el bajista y vocalista Hernán Hernández.

De esa mezcla de conmoción e impotencia nació su respuesta: alzar la voz.

Una voz que Los Tigres esperan que trascienda el escenario y resuene hasta la Casa Blanca, en un llamado directo al presidente Donald Trump.

“Que ayude a las familias, que ayude al pueblo y se acuerde de la gente que sufre y que ha pasado por problemáticas fuertes. Le pedimos que tenga una conciencia más directa para con nosotros”, afirmó Jorge Hernández.

“Y que abra el corazón con más amor”, agregó su hermano Hernán.

A lo largo de más de 50 años de trayectoria, Los Tigres del Norte no han dudado en abordar temas políticos sensibles, desde la inmigración hasta la discriminación y la corrupción, y cuestionar las acciones de las autoridades.

Formados en Sinaloa, México, a finales de los años 60, son una agrupación familiar integrada por los hermanos Hernández —Jorge, Hernán, Eduardo y Luis— junto a su primo Óscar Lara.

Desde sus inicios, se han consolidado como cronistas de la experiencia migrante y de la clase trabajadora, incluso adaptando sus giras a los calendarios de trabajadores agrícolas, por lo que hoy son ampliamente reconocidos como “La voz del pueblo”.

“Los Tigres del Norte siempre han grabado canciones que están muy arraigadas con nuestra gente, canciones que hablan de la historia de cada uno de nosotros que venimos a este país a progresar”, explicó Jorge Hernández.

En canciones como “Somos más americanos”, replantean las fronteras y quién tiene derecho a pertenecer.

En “La jaula de oro”, retratan el costo emocional de vivir entre dos mundos: con estabilidad económica, pero lejos de casa y de la identidad.

Temas como “Tres veces mojado” dan voz al recorrido, muchas veces invisible, de quienes cruzan múltiples fronteras persiguiendo una oportunidad.

Y en éxitos más recientes como “La lotería”, reflejan el complejo panorama que enfrentan los inmigrantes latinos en su intento por construir una vida en Estados Unidos. Inspirada en el tradicional juego de cartas mexicano, la canción, ganadora del Latin Grammy 2025 a Mejor Canción Regional Mexicana, utiliza símbolos culturales para retratar esa realidad, incluyendo una representación de Donald Trump como “el diablito”, en una crítica abierta a su retórica y políticas migratorias.

“Nosotros tenemos muchos años viviendo acá y hemos pasado y vivido muchos de los problemas que los latinos enfrentan en este país”, señaló Luis Hernández, bajosextista del grupo.

“Hemos luchado mucho para que se haga la famosa reforma migratoria, por ejemplo, y hemos apoyado y estado en campañas políticas de diferentes personajes que se han postulado a la presidencia. Siempre estamos tratando de buscar qué es lo mejor para la comunidad”.

En las Ciudades Gemelas, la operación conocida como “Metro Surge”, lanzada en diciembre con el despliegue de miles de agentes federales de inmigración, ha tenido un impacto profundo en la vida económica y emocional de la comunidad latina.

Residentes y organizaciones locales denuncian miedo constante, familias desestabilizadas y comunidades enteras que han dejado de salir de sus casas.

En el punto más álgido de la crisis, familiares de la banda se sumaron a esfuerzos comunitarios para llevar comida, ropa y asistencia a los más vulnerables. Horas antes del concierto, algunos de sus hijos también se reunieron con organizaciones locales para respaldar directamente a quienes han sido afectados.

Esa noche, el ambiente dentro del recinto fue de emoción contenida, una mezcla de celebración y alivio.

Desde el escenario, el acordeón y el bajo sexto marcaron el inicio de un repertorio profundamente arraigado en el norteño. Ante un público eufórico, Los Tigres interpretaron sus canciones de lucha y supervivencia que han llegado a definir su sonido.

Miles cantaban cada palabra. Algunos bailaban en los pasillos, mientras otros levantaban los brazos o encendían las luces de sus celulares, creando un efecto de vigilia que iluminaba el lugar.

Por unas horas, la música les ofreció algo que muchos no han tenido en meses: normalidad.

Un espacio para reunirse. Para sentirse visibles. Para, aunque fuera por un instante, respirar.

“La música es parte de nuestras vidas. Siempre está presente en cualquier situación que tengamos. Hay canciones que te entristecen, hay canciones que te dan ánimo. Es como una sanación para el corazón y para la mente”, dijo Hernán Hernández.

La realidad, sin embargo, no desaparece cuando termina la música. Las políticas, las redadas y el miedo a la separación familiar siguen presentes.

Por eso, Los Tigres urgen a los líderes de la administración Trump a actuar con compasión y poner fin a esta situación lo antes posible.

“Queremos decirle a toda la comunidad en las Ciudades Gemelas que no solo se cuiden, sino que hagan lo que tengan que hacer. Si tienen que salir, háganlo con precaución. Y esperamos que todo cambie mañana. No en semanas ni en meses”, afirmó Luis Hernández.

Mientras tanto, el grupo mira hacia adelante, con nuevo álbum en camino y el mismo compromiso de siempre.

Porque, para Los Tigres del Norte, la música no solo cuenta historias. También busca cambiarlas.

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