La terapia de luz roja y el sauna quizá no sean solo puro humo. Esto es lo que dice la investigación hasta ahora

Por Madeline Holcombe, CNN

¿Tienes un problema? Probablemente haya un producto que afirma resolverlo, especialmente en el ámbito de la longevidad.

Las redes sociales, las tiendas y los anuncios en internet están llenos de distintos regímenes, artículos, suplementos y estrategias que prometen una vida más larga y una belleza eterna. Puede ser fácil dejarse llevar por cosas que no son más que puro humo.

“Hay tanta desinformación en internet sobre todo”, dijo la periodista Kara Swisher. “Hay todos estos, esencialmente, estafadores del bienestar que le dan a la gente mala información, y estos atajos que en realidad no funcionan”.

Está bien si las cosas que no funcionan son inofensivas, como una pésima receta de pan de coliflor, añadió, pero “muchas de estas cosas son temas médicos reales que no son buenos para ti o te salen caros, y eso me pareció realmente ofensivo”.

En el episodio de esta semana de “Kara Swisher Wants to Live Forever”, una serie de CNN que se emite en EE.UU. a las 9:00 p.m. hora de Miami el sábado y que investiga tendencias y ciencia de la longevidad, Swisher separa las estafas de las herramientas reales de longevidad.

Algunas de las cosas que se comercializan para quienes buscan vidas más largas y saludables son perjudiciales; otras simplemente son caras pero no efectivas, dijo. Y luego están aquellas que, aunque todavía necesitan más investigación, podrían ofrecer algo.

Una de las últimas modas en tendencias de belleza y longevidad es la terapia de luz roja, pero sus efectos no son estrictamente puro bombo publicitario, dijo la doctora Zakia Rahman, profesora clínica de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y profesora afiliada en el Stanford Center on Longevity.

La luz roja y, con menos frecuencia, la luz infrarroja cercana son longitudes de onda específicas de luz, que pueden enviar distintas señales al cuerpo.

La idea es que la luz roja se convierte en energía en las mitocondrias, que, si lo recuerdas de la clase de biología, son la central energética de la célula. Aunque no se sabe con certeza, los investigadores creen que exponer las células a longitudes de onda de luz roja ayuda a mejorar el rendimiento y la resiliencia celular y reduce la inflamación, dijo el doctor Praveen Arany, profesor asociado de biología oral en la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Buffalo, en Nueva York.

La evidencia científica respalda cada vez más la afirmación de que la terapia de luz roja puede ayudar con la textura de la piel y el crecimiento del cabello, lo que ha provocado un auge de dispositivos para uso en casa con fines cosméticos, añadió Rahman.

Se están realizando estudios para analizar una serie de otros beneficios potenciales, como el tratamiento del dolor crónico, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, dijo Arany.

Sin embargo, ir más allá de la superficie y tratar partes más profundas del cuerpo aún requiere más datos. Todavía no se han establecido protocolos como cómo administrar la luz, exactamente qué longitudes de onda usar y durante cuánto tiempo, señaló.

Hay dos maneras de administrar la terapia de luz roja: los láseres, que normalmente están en el consultorio de un médico, y los paneles LED, que muchas personas están comprando para sus hogares. La opción LED tiene menos potencial de causar daño si se usa incorrectamente, pero también hay menos control de calidad en el mercado, dijo Arany.

Si quieres probar la terapia de luz roja y sentirte seguro sobre la máquina que estás comprando, Rahman recomienda empezar buscando dispositivos que cuenten con autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Pero recuerda, dijo, la terapia de luz roja no es un elixir mágico, y no vas a usar un dispositivo una vez y despertarte al día siguiente viéndote 10 años más joven con una cabellera abundante. Dispositivos como estos requieren un uso constante durante un período de meses para ver resultados, dijo Rahman.

Sudar en un sauna es otra estrategia de bienestar que no es puro humo, dijo Swisher.

“Si no te excedes y bebes suficiente agua, es genial. De hecho, es una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo”, dijo. Además de cualquier posible beneficio fisiológico, 20 minutos en un sauna significan una ventana de relajación sin tu teléfono, añadió.

El uso de saunas ha sido popular en culturas de todo el mundo, y hay algunas investigaciones que respaldan su uso. Los estudios han vinculado el uso regular del sauna con una mejor salud cardiovascular, beneficios para la salud cognitiva y el mantenimiento de la masa muscular, según una revisión de investigación de 2021.

Los mecanismos detrás de la eficacia del sauna no están totalmente establecidos, pero el doctor David Burke recomienda que sus pacientes que quieran probarlas apunten a 20 minutos, de cuatro a cinco días a la semana.

“Es algo sencillo, pero es impresionante lo bueno que es para un período de tiempo tan corto”, dijo Burke, presidente emérito del departamento de medicina de rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory en Atlanta.

A menudo se pueden encontrar saunas eficaces en tu gimnasio local, o también hay opciones para comprar un sauna compacto para tu casa, añadió.

Por emocionante que pueda ser la nueva tecnología y por mucho que encaje con una idea de lujo comprar el producto milagroso que mejorará tu vida, incluso herramientas respaldadas por investigación como el sauna y la terapia de luz roja no son las que marcan la mayor diferencia.

Si no estás comiendo bien, durmiendo lo suficiente, haciendo algo de ejercicio y fomentando una vida social saludable, la terapia de luz roja y el sauna solo pueden hacer hasta cierto punto.

Las personas que más se benefician de los dispositivos de luz roja para uso en casa son “a menudo personas que ya están haciendo las otras cosas y quieren un dispositivo para añadir a su rutina”, dijo Rahman.

Estos dispositivos no solo son la crema batida encima, en lugar del helado fundamental del sundae, sino que además suponen un gasto adicional cuando incluso lo básico para una longevidad saludable puede ser difícil de lograr.

Seguir una dieta mayormente basada en verduras, dormir lo suficiente y hacer ejercicio deberían ser la prioridad, dijo Venkatraman Ramakrishnan, científico del Laboratorio de Biología Molecular del MRC en Cambridge, Inglaterra, y autor del libro “Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality”.

“La gente dice que estas tres cosas son gratis, pero solo son gratis si tienes tiempo libre y la capacidad de hacer esas cosas”, dijo. “Es difícil, pero por otro lado, es algo que se puede lograr”.

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