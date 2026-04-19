Lo que puede cambiar (y lo que no) con la compra de entradas para conciertos tras el caso legal contra Live Nation

Por Alli Rosenbloom, CNN

Comprar entradas para conciertos hoy en día es, para decirlo sin rodeos, lo peor.

Se ha convertido en una tarea de superar obstáculos —desde códigos de preventa y comisiones hasta colas digitales ridículamente largas y precios que provocan acidez estomacal en los sitios de reventa—. Todo esto hace que comprar entradas sea estresante, una sensación que en muchos casos debería curarse con el acto de ver música en vivo.

Un rayo de esperanza: el miércoles, un jurado federal de Nueva York determinó que Live Nation y Ticketmaster operaron ilegalmente como un monopolio y cobraron de más a los fans. Aunque persisten las preguntas sobre lo que esto significa para el futuro de la compra de entradas para conciertos, odiamos decírtelo: probablemente pasará un tiempo antes de que se note algún cambio real.

Algún día, tal vez.

Durante la siguiente etapa del juicio, el juez Arun Subramanian determinará qué sanciones enfrentará Live Nation. Podría ocurrir que las empresas, que se fusionaron en 2010, vuelvan a separarse.

La ruptura sería significativa porque permitiría que la competencia —como SeatGeek y AXS— vuelva a entrar en juego de una manera relevante, según la exfiscal federal y podcaster Alyse Adamson. Más competencia, en última instancia, reduce los costos.

“Si eso sucede, creo que nosotros, como consumidores, eventualmente podemos esperar ver entradas a precios más razonables en el mercado para todos esos shows que quieres ver”, le dijo a CNN tras el veredicto.

En marzo, Live Nation y Ticketmaster también llegaron a un acuerdo con las autoridades federales que incluyó poner un tope a las comisiones por servicio, lo que tendrá un efecto leve en los precios.

No. ¡Lo siento!

Este caso es diferente de una demanda colectiva, en la que, si los demandantes ganaran, recibirías un pago. Este caso fue presentado por gobiernos estatales y el Gobierno federal, así que el consumidor no recibirá dinero de Live Nation. Los estados sí.

Hay por delante un largo proceso legal que incluye la fase de remedios de este juicio, que probablemente tomará varios meses y determinará qué sanciones enfrentará Live Nation como resultado del veredicto del jurado.

Live Nation ha indicado que planea apelar cualquier fallo que no le sea favorable, lo que haría que pase aún más tiempo antes de que las personas vean algún cambio tangible.

El acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), cuyos detalles son confusos y ha sido criticado por no llegar a separar a las dos empresas, también necesita ser aprobado por un juez.

Más allá de los procedimientos legales, pasará mucho más tiempo que la duración de este juicio antes de que los fans vean algún cambio significativo, posiblemente años, según Rebecca Haw Allensworth, profesora visitante de derecho de competencia en Harvard Law.

En la visión de Allensworth, la competencia impulsa la innovación, pero eso lleva tiempo.

“Si hubiera una mejor competencia en este mercado, podrías ver más soluciones tecnológicas a esos problemas cuando hay una gran avalancha de demanda”, le dijo Allensworth a CNN, y añadió que “es muy difícil decir, incluso más allá de ese año aproximadamente de demora, cuándo realmente surgirían estas nuevas innovaciones o precios más bajos”.

En última instancia, Allensworth cree que el veredicto del jurado es algo bueno para los consumidores.

“Es el siguiente paso para restaurar la competencia en un mercado importante que durante mucho tiempo ha estado dominado por un monopolista que no siente la presión de ofrecer valor a los consumidores”.

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Con información de Kara Scannell, de CNN.