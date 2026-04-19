Los altos precios de la gasolina se convierten en otra advertencia para los republicanos ante las elecciones intermedias

Por Arit John, CNN

En unas elecciones intermedias que probablemente se decidirán por cómo se sientan los votantes respecto a la economía, los republicanos están lidiando con cómo hablar de la guerra en Irán y su impacto en los costos del combustible.

Los republicanos habían pasado las semanas previas a la guerra destacando los precios más bajos bajo el presidente Donald Trump. Ahora, con el promedio nacional de la gasolina subiendo por encima de los US$ 4 por galón por primera vez desde 2022 y con los índices de aprobación económica de Trump cayendo a un mínimo histórico, los demócratas buscan vincular la guerra con su mensaje más amplio sobre la asequibilidad, argumentando que los republicanos están más centrados en asuntos exteriores que en reducir los costos en casa.

El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC, por sus siglas en inglés), el brazo de campaña de los demócratas de la Cámara de Representantes, comenzó a difundir anuncios digitales el mes pasado en sus 44 distritos objetivo, culpando a los republicanos del Congreso por el aumento de los precios de la gasolina.

Algunos candidatos demócratas, como Janelle Stelson, que busca una revancha contra el representante Scott Perry, un republicano de Pensilvania, han llevado su mensaje directamente a los votantes en gasolineras de los distritos que aspiran a representar.

“Deberíamos estar gastando dinero en casa, no US$ 1.000 millones al día en una guerra en Irán”, dijo Stelson a CNN en una entrevista. “Mientras tanto, tienes a todo el mundo aquí en el centro de Pensilvania diciendo: ‘Mírenme. Necesito ayuda. Me vendría bien un pedacito, aunque sea diminuto, de ese dinero’”.

(El Center for Strategic and International Studies, un think tank con sede en Washington, estimó que la guerra cuesta más de US$ 890 millones al día).

La campaña de Perry no respondió a las solicitudes de CNN. Pero el congresista dijo a City & State Pennsylvania que esperaba ver bajar pronto los precios de la gasolina.

“Como tantos ciudadanos en nuestra región y en todo el país, quiero que bajen los precios de la gasolina, y entiendo de primera mano la presión que estos precios altos ejercen sobre las familias”, dijo Perry en una declaración al medio. “El objetivo de todos es que pronto se logre una resolución a la guerra en Irán, para que podamos librarnos de la amenaza de un Irán nuclear y los precios de la energía puedan volver a los niveles previos a la guerra”.

Los precios del petróleo bajaron el viernes después de que Trump e Irán anunciaran que el estrecho de Ormuz está abierto a los buques comerciales durante el resto del alto el fuego entre ambas naciones.

“Creo que muchos republicanos están respirando aliviados de que este episodio esté llegando a su fin”, dijo Alex Conant, estratega republicano. “Trump fue elegido para domar la inflación y crear empleos, y si puede mostrar avances en eso antes de las elecciones de mitad de mandato, los republicanos estarán en una situación mucho mejor”.

Los republicanos han argumentado que los precios más altos de la gasolina son temporales, aunque los precios de la gasolina tienden a subir rápidamente cuando el petróleo se encarece y tardan más en bajar cuando los precios del petróleo caen. Los analistas dicen que los altos precios de la gasolina persistirán incluso después de que termine el conflicto militar.

El brazo de campaña de los republicanos en la Cámara también señala políticas como las exenciones fiscales sobre las propinas, que, según dice, aumentaron los ingresos.

“Después de años de políticas imprudentes de los demócratas que llevaron los costos a niveles récord, los votantes ven la diferencia y confían en los republicanos para mantener la economía avanzando en la dirección correcta”, dijo en un comunicado Mike Marinella, portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso.

Los demócratas señalan que unos precios del petróleo más bajos no necesariamente significan que los votantes lo notarán en el surtidor, y que los precios en otros sectores son altos.

“Por mucho que lo intenten, no hay absolutamente ninguna manera de que los republicanos del Congreso puedan escapar del lastre político en el que se han convertido sus promesas incumplidas sobre la asequibilidad cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato, y los votantes los rechacen”, dijo en un comunicado Viet Shelton, portavoz del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso.

Durante toda la guerra, los demócratas se han centrado en comentarios que sus rivales republicanos han hecho intentando justificar la guerra o instando a los estadounidenses a soportar temporalmente los precios más altos de la gasolina. En Minnesota, la candidata republicana al Senado Michele Tafoya animó a los estadounidenses a “conservar la compostura”.

“Quizá haces un viaje menos a Starbucks y así la gasolina te rinde un poco más hasta que esto termine y estos precios de la gasolina vuelvan a bajar”, le dijo el mes pasado al presentador de radio Todd Starnes. “Intentemos ser patriotas con esto”.

En San Diego, donde los republicanos esperan conservar el escaño de la Cámara rediseñado que quedará vacante por el representante Darrell Issa, el supervisor del condado de San Diego Jim Desmond defendió el esfuerzo bélico días después de lanzar su campaña el mes pasado, diciendo que era necesario para evitar que Irán obtenga armas nucleares.

“Sin dolor no hay ganancia”, dijo Desmond durante una entrevista en Real America News. “Es lamentable que los precios del petróleo estén subiendo, pero sí creo que esto es un pico y el presidente Trump tiene razón: una vez que podamos eliminar sus capacidades nucleares, los precios del petróleo volverán a bajar”.

Una de las demócratas que compiten en la primaria abierta por el antiguo escaño de Issa, la concejal de la ciudad de San Diego Marni von Wilpert, ha citado esos comentarios a lo largo de su campaña, incluso en su reciente conferencia de prensa en una gasolinera.

Los republicanos también han comparado el actual aumento de los costos de la gasolina con los precios altos durante el expresidente Joe Biden. Los precios de la gasolina subieron a un máximo histórico de US$ 5 por galón en promedio en 2022, según AAA, impulsados por la invasión rusa de Ucrania, las sanciones de Estados Unidos y Europa contra Rusia y el lento regreso de la producción petrolera y la capacidad de refinación de Estados Unidos a niveles previos a la pandemia.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo más tendrán que tolerar sus electores precios de gasolina por encima de US$ 4 el galón, el representante de Nueva York Mike Lawler dijo a Bloomberg News que sus electores “sufrieron mucho” con esos precios bajo Biden y que “muchos de mis colegas demócratas decían que todo estaba genial”.

“Pero el hecho es que esto es una fluctuación a corto plazo en los mercados petroleros en la que nos enfocaremos como un láser para bajarla y asegurar que los precios de la gasolina vuelvan a estar por debajo de US$ 3 lo más rápidamente posible”, dijo Lawler.

En estados liderados por demócratas como California y Nueva York, donde los costos de la gasolina y otros bienes ya eran altos en comparación con el resto del país, los republicanos están instando a sus candidatos a desviar parte de la atención hacia políticas demócratas que, según argumentan, también han contribuido a los altos costos.

“Estos republicanos en estados azules tienen que hacer campaña contra la gestión de sus estados azules; y fingir que nunca han oído hablar de Donald Trump”, dijo Rob Stutzman, estratega republicano con sede en California.

Brent Buchanan, encuestador republicano, aconsejó a los candidatos de su partido ser transparentes con los votantes sobre el camino a seguir.

“La gente quiere saber cuál es el plan”, dijo. “Los votantes son más indulgentes cuando saben lo que viene, aunque eso signifique que vamos a tener precios altos de la gasolina hasta finales de agosto”.

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