Los precios de la gasolina no bajarán de inmediato. A continuación te ofrecemos algunas formas de gastar menos

Por Tami Luhby, CNN

Aunque las tensiones están disminuyendo en Medio Oriente —al menos por ahora— los precios de la gasolina en Estados Unidos se mantendrán muy por encima de los niveles previos a la guerra durante semanas, si no meses.

Pero puedes aliviar el dolor en la gasolinera ahora si sabes cómo comprar gasolina de forma inteligente.

El costo promedio de un galón de gasolina regular fue de US$ 4,05, el domingo, por debajo de un pico reciente de US$ 4,17, pero mucho más alto que los US$ 2,98, que los conductores pagaban antes de que el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán comenzara, el 28 de febrero.

Hay múltiples maneras de reducir al menos unos cuantos centavos, entre ellas encontrar la gasolinera más barata en tu vecindario, llenar el tanque en ciertos minoristas y unirte a programas de fidelidad.

“Nadie debería estar pagando el precio de venta al público”, dijo Patrick De Haan, jefe de Análisis de Petróleo en el rastreador de precios en línea GasBuddy. “Hay tantas maneras diferentes de ahorrar”.

GasBuddy, junto con Google Maps y Waze, permite a los conductores comparar precios en ciertas áreas para que puedan encontrar el lugar más barato para llenar sus tanques. GasBuddy también ofrece una tarjeta gratuita o un servicio de membresía de pago que brinda ahorros adicionales en la gasolinera.

Los precios del combustible pueden variar ampliamente. En Tampa, Florida, por ejemplo, el costo osciló entre US$ 3,75 y US$ 4,39 por galón dentro de unas pocas millas el jueves, dijo De Haan.

Los clubes mayoristas, como Costco, Sam’s Club y BJ’s, ofrecen a los miembros gasolina con descuento como parte de sus beneficios. La gasolina de bajo precio aporta beneficios adicionales a los minoristas, como lograr que la gente salga de sus autos para comprar en las tiendas. El combustible en Costco cuesta 34 centavos menos que el promedio nacional, mientras que el precio en Sam’s Club y BJ’s es 26 centavos más bajo, según los datos más recientes del Oil Price Information Service, u OPIS, una empresa de Dow Jones.

Las ventas de gasolina en Costco se dispararon en el rango de entre 20 % y 30 %, entre el 2 de marzo y el 5 de abril, en comparación con el mismo período del año pasado, dijo Gary Millerchip, director financiero de la compañía. El aumento fue impulsado por una combinación de precios más altos y mayores ventas. El número promedio de galones bombeados diariamente aumentó un poco más del 10 % durante ese tiempo.

“Hemos intentado retrasar o minimizar el nivel del aumento de precios que hemos aplicado en lel surtidor”, le dijo a CNN.

Sin embargo, una desventaja son las frecuentes filas largas en estas estaciones, dijo Denton Cinquegrana, analista jefe de petróleo en OPIS. Los conductores tienen que decidir si vale la pena esperar.

Los supermercados y las tiendas de conveniencia también ofrecen incentivos que se traducen en ahorros en la bomba.

Kroger, por ejemplo, ha tenido un programa de recompensas de combustible durante más de dos décadas. Los compradores pueden ganar un punto por cada US$ 1 gastado en comestibles, que luego pueden canjear por hasta US$ 1 de descuento por galón de gasolina en las estaciones de combustible de Kroger y en ciertas estaciones de Shell. La cadena de supermercados también ha ofrecido ofertas especiales en las últimas semanas que permiten a los compradores ganar más puntos de combustible con sus compras.

El combustible en Walmart cuesta alrededor de 18 centavos menos que el promedio nacional, según OPIS. Pero los compradores que adquieren una membresía de Walmart+ pueden recibir 10 centavos de descuento por galón en más de 13.000 estaciones, incluidas Exxon, Mobil, Walmart y Murphy. (Los conductores en Alabama reciben un descuento de 5 centavos).

Las principales compañías de gasolina también ofrecen programas de fidelidad que brindan ahorros inmediatos o permiten a los conductores acumular puntos para descuentos más adelante. Algunas también se asocian con otros grupos para ofrecer descuentos más profundos.

Los 8 millones de miembros del programa de recompensas “earnify” de BP, por ejemplo, reciben 5 centavos de descuento por galón en estaciones BP y Amoco y en ciertas otras estaciones. Pueden acumular ahorros adicionales comprando en las tiendas de conveniencia de BP y en varias tiendas de comestibles, incluida Harris Teeter.

BP también se ha asociado con Amazon para ofrecer a los miembros Prime un descuento de 10 centavos por galón en el surtidor. Las dos compañías también aumentan ocasionalmente el ahorro a 20 centavos por galón los viernes, una promoción que ahora está vigente hasta finales de mayo.

Quienes se inscriben en el programa Exxon Mobil Rewards+, por otro lado, ganan puntos cuando cargan combustible en estaciones participantes. Por cada 100 puntos, pueden obtener US$ 1 de descuento en gasolina o en artículos de la tienda de conveniencia. Además, los miembros que usan su cuenta corriente como método de pago pagan al menos 10 centavos menos por galón en la bomba.

Los miembros de AARP que vinculen sus cuentas al programa de Exxon Mobil pueden ganar un punto adicional.

Los conductores a menudo pagan de más por la gasolina, especialmente porque tienden a ir siempre a las mismas estaciones, dijo De Haan. La clave es comparar.

“A mi auto no le importa qué gasolina se le ponga”, dijo. “La mayoría de las veces, de todos modos, proviene de las mismas refinerías”.

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