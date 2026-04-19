Viktor Orbán construyó una “máquina de propaganda”. El próximo líder de Hungría debe desmantelarla

Por Christian Edwards, CNN

Mientras miles de personas abarrotaban las calles de Budapest el fin de semana pasado para celebrar la derrota de Viktor Orbán, Balasz dijo que no podía evitar pensar en su bisabuela, de 80 años, viviendo en un pueblo rural del empobrecido este de Hungría. Para ella, tras haber consumido poco más que medios estatales durante la última década, la victoria de Péter Magyar no fue motivo de alegría, sino de un miedo paralizante.

Durante la campaña de reelección de Orbán, los medios controlados por su partido gobernante, Fidesz, retrataron a Magyar como un enemigo temerario de la paz, decidido a arrastrar a Hungría a la guerra en la vecina Ucrania. Balasz, un analista financiero de 42 años que solo dio su nombre de pila, dijo que le impactó la extremidad de las “mentiras” que su bisabuela escuchaba cada día: que, si Magyar ganaba, los hombres húngaros serían reclutados, la economía colapsaría y sin duda seguiría una tercera guerra mundial.

“Es como: eres mayor, estás en el campo, eres pobre, tienes, como, dos canales de televisión, escuchas la radio estatal”; y como resultado, vives en una “realidad alternativa”, dijo Balasz a CNN. La propaganda orbanista, añadió, le recordaba a la que difundían las autoridades comunistas durante su juventud en la Unión Soviética.

En sus primeros días como primer ministro electo de Hungría, Magyar ha empezado a desmantelar la “máquina de propaganda” que Orbán construyó durante sus 16 años en el poder, y que le ayudó a aplastar a sus rivales y ganar cuatro elecciones consecutivas. Fue esa máquina la que, en la práctica, impidió que Magyar apareciera en los medios estatales durante los últimos 18 meses, mientras su partido opositor Tisza construía una ventaja contundente sobre Fidesz en las encuestas.

Solo después de la rotunda victoria de Tisza fue invitado a una entrevista. En una aparición combativa en la cadena estatal controlada M1 el miércoles, Magyar reprendió a sus presentadores por difundir “mentiras” sobre su familia y comparó la cobertura del canal con la propaganda de Corea del Norte y de la Alemania de la era nazi.

“No tenemos resentimiento personal, pero uno de los elementos de nuestro programa es que esta fábrica de mentiras llegará a su fin tras la formación del Gobierno de Tisza”, le dijo Magyar a su entrevistador. “Esto no se trata de mí, sino de que todos merecen unos medios públicos que informen con veracidad”.

Antes de las elecciones, Magyar dijo que su victoria se sentiría para muchos húngaros como el final contundente y desorientador de “The Truman Show”, la película de 1998 protagonizada por Jim Carrey sobre un hombre que no sabe que es el personaje principal de un reality show. Dijo que los votantes podrían sentir “disonancia cognitiva” a medida que su visión del mundo se desmorona, y advirtió de que muchos “no cambiarán de opinión de la noche a la mañana”.

Gábor Polyák, profesor de derecho de los medios en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, dijo que muchos en la capital estaban escuchando historias de personas mayores en pequeños pueblos que, desde la victoria de Magyar, vivían con miedo. “He oído historias de personas deprimidas que no pueden salir de debajo de la cama”, dijo Polyák a CNN.

Esa victoria, sin embargo, mostró que la mayoría de los húngaros —hartos de una economía estancada y de una corrupción rampante— ya no creían lo que les decía la prensa estatal, añadió Polyák. Al final, “los propagandistas creyeron la propaganda más que los grupos objetivo”, dijo.

Aun así, advirtió de que al próximo Gobierno de Tisza le llevará tiempo desmantelar el sistema de propaganda que Orbán construyó. “Esta es una gran oportunidad para tener un país europeo normal y funcional”, dijo. “Si Magyar no aprovecha esta oportunidad, no tendremos otra”.

Orbán se convirtió en primer ministro en 1998. Pese a asegurar la adhesión de Hungría a la OTAN y encaminarla hacia la Unión Europea, los votantes lo sacaron del poder en 2002. Tras esa derrota aplastante e inesperada, aprendió que “volver a la oposición ya no es una muy buena idea”, dijo a CNN una persona cercana a Orbán.

Después de regresar al cargo en 2010, Orbán ejerció rápidamente el control sobre los medios. Al haber obtenido una mayoría de dos tercios de los escaños en el Parlamento, el Gobierno de Fidesz podía enmendar la Constitución de Hungría a voluntad. En 2013, aprobó una batería de medidas para limitar la publicidad política previa a las elecciones a las emisoras; la mayoría de las cuales habían caído bajo el control de aliados de Orbán. Orbán también nombró a un aliado de Fidesz para dirigir la Autoridad Nacional de Medios.

Según Szabolcs Panyi, un periodista de investigación que comenzó su carrera mientras estas medidas cobraban impulso, los cambios más importantes en el panorama mediático llegaron por el “lado empresarial”. Bancos estatales dieron “préstamos baratos o incluso gratuitos” a aliados de Orbán para comprar medios de comunicación, dijo Panyi, ya fuera para cerrarlos o para convertirlos en portavoces de Fidesz. El objetivo era “filtrar cualquier noticia negativa sobre el Gobierno de Orbán”, dijo Panyi a CNN.

El Estado, que durante mucho tiempo había sido el mayor anunciante del mercado mediático húngaro, pronto empezó a retirar publicidad de los medios considerados hostiles a Fidesz. Klubradio, una emisora de radio, fue uno de los primeros objetivos. Después de que la lotería nacional dejara de anunciarse en Klubradio, las empresas privadas captaron rápidamente el mensaje y retiraron también sus anuncios. La emisora perdió su derecho a emitir a nivel nacional y finalmente dejó de transmitir en 2021.

Origo —que fue fundado en 1998 y llegó a convertirse en uno de los sitios de noticias más leídos de Hungría— también fue objeto de ataques. András Pethő, exreportero del medio, recordó cómo el CEO, con la esperanza de mantenerse del lado bueno del Gobierno, empezó a presionar al editor de Origo para que suavizara ciertas historias.

La situación llegó a un punto crítico en 2014, cuando Pethő publicó una investigación sobre los gastos suntuosos de un ministro del Gobierno de Orbán. El CEO quería que el editor frenara la historia, dijo Pethő, “no porque fuera inexacta en términos fácticos; el problema era que era verdad”.

El editor renunció algunos meses después. “No es una situación normal en la que pierdes tu trabajo porque lo hiciste bien”, reflexionó Pethő. Pethő también dejó Origo para fundar Direkt36, uno de los pocos medios independientes en Hungría que han trabajado durante la última década bajo una presión significativa del Gobierno.

En la antesala de las elecciones del domingo, Panyi —quien también escribe para Direkt36— contribuyó a una investigación sobre comunicaciones secretas entre los ministros de Exteriores de Hungría y Rusia. Tras ese reportaje, que causó una considerable vergüenza a Fidesz, el Gobierno ordenó una investigación contra Panyi, alegando que su periodismo era una “tapadera” para el espionaje.

“Nunca pensé que acabaría así, hasta el punto de que el primer ministro me acusara de espionaje”, dijo Panyi.

Panyi estuvo lejos de ser el primero en ser blanco de la máquina de propaganda de Orbán. En los últimos 16 años, los medios estatales habían vilipendiado a todo un elenco de supuestos “enemigos”, desde el filántropo progresista George Soros hasta, más recientemente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

“Cuando solo consumes estas noticias, no tienes oportunidad de contrastar con la realidad: esa es tu realidad”, dijo Panyi. “No puedes enfadarte con esa abuela de 80 años, porque eso es lo que ve del mundo a través de su televisión y sus periódicos.

“Lo más triste fue que (la propaganda) se normalizó”, dijo Panyi. “Parte de la audiencia simplemente se acostumbró”.

Además de “acostumbrarse” a la propaganda, la audiencia también la estaba financiando indirectamente con sus impuestos, según David Pressman, quien dejó el cargo de embajador de Estados Unidos en Hungría el año pasado. Durante su mandato, Pressman fue atacado con regularidad en los medios estatales, que lo retrataban como un “activista LGBTQ”.

“Orbán utilizó una sofisticada operación de propaganda financiada por los contribuyentes y construida sobre el miedo”, dijo Pressman a CNN. “Centró la atención pública en cosas que no existen para distraer de las que sí existen”.

Durante años, esa estrategia funcionó. Una de las razones por las que la propaganda de Fidesz fue tan exitosa es que era difícil escapar de ella. Durante semanas, la Hungría rural ha estado cubierta de carteles que advierten de que Magyar y Zelensky son peligrosos. Fidesz a menudo emitía boletines políticos durante los descansos de medio tiempo de los partidos de fútbol, transmitidos por los medios estatales.

Prácticamente excluido de los medios estatales, fue una “sorpresa” que Magyar lograra abrirse paso, dijo Pressman. Mientras la campaña de Orbán se desarrollaba en las ondas y en vallas publicitarias, la de Magyar, en cambio, se apoyó en una enorme campaña de base. En su primera conferencia de prensa internacional el lunes, Magyar dijo a los periodistas que había visitado 700 ciudades y pueblos en dos años. Su campaña en persona atrajo a un gran número de votantes en zonas de la Hungría rural que habían sido “completamente descartadas” como bastiones de Fidesz, señaló Pressman.

Desmantelar la “máquina” mediática que construyó Orbán llevará tiempo. Con una mayoría de dos tercios propia, Tisza podrá deshacer los cambios constitucionales introducidos por Fidesz, señaló Polyák, el profesor de medios, lo que permitirá a Magyar crear un nuevo organismo regulador de los medios y remodelar la televisión y la radio estatales.

El verdadero desafío, dijo, vendrá de las empresas privadas. Como los compinches de Orbán se embolsaron tanto dinero del erario público, dijo Polyák, podrán seguir financiando generosamente a medios pro-Fidesz si así lo desean.

Para muchos periodistas húngaros, esta semana se ha sentido como un nuevo amanecer. Algunos han recordado cómo asistían a conferencias de prensa de Fidesz pero nunca les daban la palabra para hacer una pregunta. En cambio, en la conferencia de prensa del lunes, Magyar agradeció a los medios húngaros su paciencia, antes de responder preguntas durante tres horas.

Pero Panyi dijo que no esperaba que este período de “luna de miel” durara. Dijo que esperaba que el nuevo Gobierno permitiera que los medios de Hungría sanaran “orgánicamente”, para que puedan cumplir su labor de “hacer rendir cuentas a quienquiera que esté en el poder”. Cuando Magyar asuma el cargo el próximo mes, eso significará su Gobierno aún no probado, con ministros sin experiencia.

“Para mí, se siente como si la primera temporada hubiera terminado”, dijo Panyi. “Estoy bastante seguro de que la segunda temporada empieza pronto”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Bianna Golodryga, de CNN.