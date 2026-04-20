El Gobierno de Venezuela rechaza las consignas contra Delcy Rodríguez durante un mitin en Madrid

Por Sol Amaya, CNN en Español

El Gobierno de Venezuela cuestionó con fuerza las consignas emitidas contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la actuación del cantante Carlos Baute en Madrid este sábado, en un acto de la líder opositora María Corina Machado.

En el acto, celebrado en la Puerta del Sol de la capital española, uno de los cánticos que se escucharon fue “¡Fuera la mona!”, lo que el Gobierno de Venezuela interpretó como una referencia a la presidenta encargada. Baute, reconocido músico venezolano español, cantó la frase al micrófono también. La multitud reunida repitió a coro.

CNN contactó al equipo de representantes del músico para solicitar comentarios y está a la espera de una respuesta.

En tanto, el cantante respondió a las críticas en un posteo en su cuenta de X, en el que pidió disculpas.

“No soy racista. Soy un cantante que ama a su país, a su familia y a Dios. Este sábado me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte… y también sé reconocer cuando algo no estuvo bien”, dijo Baute. “No creo en el insulto como camino. Venezuela ha vivido durante muchos años momentos difíciles, donde el respeto muchas veces ha faltado”, añadió, y reiteró sus disculpas “por las formas”. “Pero no por mis valores ni por lo que represento y mucho menos por lo que pienso. Mi compromiso sigue siendo el mismo: mi país, mi gente… y construir desde el respeto, la unión y una Venezuela libre, en democracia y próspera en el futuro”, concluyó el músico.

Baute, nacido en Caracas y con doble nacionalidad venezolana y española, vive desde hace décadas en España y es abiertamente crítico del chavismo.

Fue uno de los primeros artistas en celebrar la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas el 3 de enero, con una serie de videos en sus redes sociales en los que se lo veía visiblemente emocionado.

En un comunicado, la embajadora venezolana en España, Gladys Gutiérrez, consideró que los cánticos “constituyen una manifestación inaceptable de discurso de odio”. Gutiérrez manifestó “sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio”, y también a todas aquellas personas que hayan podido sentirse ofendidas.

“Es aún más grave cuando este tipo de expresiones se dirigen contra una mujer, pues configuran una forma de violencia política basada en la misoginia y el racismo que no puede ser relativizada bajo ninguna circunstancia”, añadió Gutiérrez.

El rechazo también fue manifestado por el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, quien consideró que estas consignas fueron “terribles” y que no fueron “contra Delcy nada más”, sino también “contra la mujer venezolana” en general. Cabello sostuvo durante un acto transmitido este domingo por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que la “campaña de odio tiene que cesar”.

CNN pidió comentarios al equipo de prensa de Machado y está a la espera de respuesta.

En entrevista con la agencia española EFE, Machado rechazó los cánticos. “Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza”, dijo la líder opositora. Y agregó: “Eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela: dividirnos por esos motivos”.

Machado se encontraba el sábado en Madrid, donde recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso. Tras el acto en el que se produjeron los cánticos denunciados como racistas, Díaz-Ayuso y Machado aparecieron en el balcón y luego la líder opositora venezolana habló al público.

La visita de Machado a España termina este lunes y no incluye una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El mandatario español dijo que Machado había rechazado una invitación para reunirse con él. Por su parte, en uno de sus discursos durante su gira por España, Machado argumentó que “lo sucedido en Barcelona ha demostrado que una reunión con Sánchez no era oportuna”, en referencia a la cumbre de líderes progresistas celebrada el sábado.

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Con información de la agencia EFE.