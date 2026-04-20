Las claves de la muerte de 8 niños en Louisiana, el tiroteo masivo más mortífero en EE.UU. desde 2024

Por Zoe Sottile, CNN

Ocho niños, de entre apenas 3 y 11 años, murieron a primera hora del domingo en Shreveport, Louisiana, en un impactante acto de violencia que marca el tiroteo masivo más mortífero del país en más de dos años.

Un padre, identificado como Shamar Elkins, de 31 años, mató a tiros a sus siete hijos y a un primo, e hirió de gravedad a dos mujeres, incluida su esposa, en una serie de ataques en al menos dos lugares antes del amanecer.

Tras el tiroteo, que las autoridades describieron como “de naturaleza doméstica”, el atacante huyó de la zona en un vehículo robado mediante asalto y fue perseguido por la Policía; posteriormente, fue herido y murió a manos de los agentes.

La oficina del forense de la parroquia de Caddo identificó a las víctimas como Jayla Elkins, 3; Shayla Elkins, 5; Kayla Pugh, 6; Layla Pugh, 7; Markaydon Pugh, 10; Sariahh Snow, 11; Khedarrion Snow, 6; y Braylon Snow, 5.

Mientras se desarrollaba el tiroteo, algunos niños intentaron escapar por la puerta trasera, dijo la representante estatal Tammy Phelps durante una conferencia de prensa con otros funcionarios de la ciudad. Un niño de 13 años escapó desde el techo y resultó herido, informó la Policía.

Aún no está claro mucho sobre las circunstancias y el motivo del tiroteo.

“Esta es una situación trágica, quizá la peor situación trágica que hemos tenido en Shreveport”, dijo el alcalde Tom Arceneaux en una conferencia de prensa.

Mientras la Policía continúa reconstruyendo lo que condujo a la masacre, esto es lo que sabemos hasta ahora.

La Policía respondió por primera vez a reportes de disparos en la comunidad de Cedar Grove, en Shreveport —una ciudad del noroeste de Louisiana con unos 180.000 habitantes— poco después de las 6:00 a.m. hora local del domingo, según el cabo Chris Bordelon, del Departamento de Policía de Shreveport.

La Policía cree que Elkins primero le disparó a su esposa en una vivienda de Harrison Street. Luego fue a otra casa en West 79th St., donde les disparó a los ocho niños y a la otra mujer, la madre del octavo niño fallecido.

La esposa de Elkins sufrió “lesiones muy graves”, dijo Bordelon a la afiliada de CNN KSLA. La otra mujer, que se cree es la madre del octavo niño fallecido, tiene “lesiones que ponen en peligro su vida”, añadió.

Arceneaux dijo a CNN que se cree que el atacante tenía una relación con las dos mujeres.

El niño de 13 años que saltó del techo del edificio y resultó herido tiene “algunos huesos rotos”, pero se espera que se recupere, según Bordelon.

“Estamos muy agradecidos de que haya podido escapar”, dijo Bordelon.

Una vecina, que pidió no ser identificada, dijo que su cámara de seguridad captó un video de lo que parece ser el atacante huyendo y corriendo hacia una tienda de neumáticos.

Armado con un rifle, Elkins robó un vehículo mediante asalto y condujo a la Policía en una persecución hacia la parroquia vecina, dijo Bordelon. La Policía hirió y mató al atacante en la parroquia de Bossier, informó el Departamento de Policía en Facebook.

“Los agentes localizaron el vehículo robado e iniciaron una persecución. La persecución continuó hacia la parroquia de Bossier, donde los agentes finalmente se enfrentaron al sospechoso. Los agentes se vieron obligados a disparar sus armas reglamentarias, neutralizando al sospechoso, quien fue declarado muerto en el lugar”, dijo la Policía de Shreveport.

El tiroteo es el más mortífero en Estados Unidos desde enero de 2024, cuando un hombre de 23 años disparó contra ocho personas, la mayoría de ellas familiares suyos, en un suburbio de Chicago.

Ha habido al menos 114 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de año, según el Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más personas reciben disparos, sin incluir al atacante.

La Policía aún trabaja para determinar “un motivo completo y entender por qué ocurrió esto, pero es de naturaleza doméstica”, dijo Bordelon a KSLA.

Elkins había pasado siete años en la Guardia Nacional de Louisiana, desde agosto de 2013 hasta agosto de 2020, como especialista en sistemas de apoyo de señales y especialista en apoyo de fuego, dijo a CNN un portavoz del Ejército. Nunca fue desplegado y dejó el Ejército en 2020 con el rango de soldado raso.

Tenía al menos dos condenas penales previas en el Tribunal de distrito de Caddo, según muestran los registros. Fue arrestado en marzo de 2019 por un cargo de uso ilegal de armas y por portar un arma de fuego en propiedad escolar, y por conducir bajo los efectos del alcohol en 2016.

En el incidente de 2019, un agente de policía escribió en un informe de arresto que Elkins sacó una pistola de 9 milímetros de sus pantalones y disparó cinco veces contra un vehículo después de que el conductor del auto le apuntara con un arma y “se diera a la fuga”. El tiroteo ocurrió cerca de una escuela donde los niños estaban jugando afuera, escribió el agente, según los documentos judiciales.

Los registros muestran que Elkins se casó con su esposa, Shaneiqua Pugh, de 34 años, hace aproximadamente dos años.

Familiares de Elkins dijeron al New York Times que él estaba estresado por su relación con su esposa. Elkins había llamado a su madre y a su padrastro y les dijo que su esposa quería divorciarse y que él se estaba hundiendo en “pensamientos oscuros”, contó la pareja al Times.

Elkins y su esposa estaban en medio de una separación y habían estado discutiendo antes del tiroteo, dijo Crystal Brown, familiar de una de las mujeres heridas, a The Associated Press.

CNN ha intentado comunicarse con familiares, amigos y vecinos que conocían a Elkins y a Pugh.

El alcalde Arceneaux describió la escena del tiroteo como “horrífica” y dijo a CNN que el ataque “sacude a toda la ciudad”.

“Nuestra comunidad está de luto por la pérdida inimaginable de niños inocentes. No hay palabras que puedan darle sentido, y no hay distancia que nos proteja de ello”, dijo Arceneaux en un comunicado, instando a la comunidad a unirse para apoyarse mutuamente.

“No debemos ignorar los problemas más profundos: la violencia en el hogar, el trauma no tratado y el silencio que permite que ambos crezcan”, escribió.

La concejala municipal Tabatha Taylor rompió en llanto al hablar de los hechos y pidió a consejeros de salud mental que apoyen a todos los que han quedado conmocionados por la tragedia.

“Esta familia y esta comunidad los necesita”, dijo. “Los necesito a ustedes, porque ¿cómo salimos adelante con esto?”

Las muertes de los ocho niños más que duplican el número de homicidios en Shreveport y la parroquia de Caddo este año, según la oficina del forense.

La fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, dijo que múltiples agencias policiales están investigando qué condujo a la tragedia.

“Aún no conocemos todos los detalles, pero estoy profundamente entristecida por la pérdida de vidas sin sentido. Estoy orando por las víctimas y sus familiares tras esta violencia devastadora”, escribió Murrill en un comunicado.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, quien representa el área de Shreveport en el Congreso, calificó las muertes de “desgarradoras”.

“Mantenemos a las víctimas, a sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport muy presentes en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento increíblemente difícil”, dijo Johnson.

En una vigilia el domingo por la noche en Shreveport, miembros de la comunidad se reunieron para encender velas y dejar flores y peluches como homenaje a los niños muertos a tiros.

“Te hace tomar a tus hijos, abrazarlos, sostenerlos y decirles cuánto los amas, porque simplemente no lo sabes”, dijo a AP Kimberlin Jackson, asistente a la vigilia.

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Con información de Chris Boyette, Alaa Elassar, Leah Asmelash, Amanda Jackson y Sneha Dhandapan, de CNN.