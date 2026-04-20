“No estábamos enterados”: Sheinbaum cuestionó operativo en Chihuahua que acabó con la muerte de cuatro agentes, dos de EE.UU.

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este lunes que su Gobierno no estaba informado de la participación de agentes de la Embajada de Estados Unidos en un operativo antidrogas en Chihuahua, estado donde murieron dos instructores estadounidenses y dos miembros de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cuando volvían de intervenir un laboratorio clandestino de sustancias químicas.

“No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de EE.UU. en México. Estamos pidiendo toda la información al Gobierno de Chihuahua y al Gobierno de los EE.UU. y revisando si hay una violación a la ley de seguridad nacional, porque es importante”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

La mandataria, que lamentó los fallecimientos, aseguró que formalmente hay colaboración y coordinación con las agencias estadounidenses, “pero no hay operaciones conjuntas” y aseguró que brindará más información cuando la tenga. “La relación es federal, no estatal. Ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución. Esta es la situación, vamos a dar más información. (…) Hay un marco muy bien establecido de los estadounidenses que se dedican a labores de seguridad o las agencias, tienen que actuar bajo el protocolo”, enfatizó.

El accidente ocurrió cuando los funcionarios regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, donde autoridades estatales desmantelaron un laboratorio de procesamiento de drogas, según informó la Fiscalía General estatal.

Entre las víctimas se encuentran el director regional de la AEI, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes. “Fallecieron lamentablemente también dos funcionarios instructores de la embajada de EE.UU., que se encontraban realizando labores de entrenamiento”, dijo en conferencia de prensa el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, sin detallar las identidades ni a qué agencia pertenecían.

El funcionario agregó que los dos instructores estadounidenses participaban en labores de entrenamiento como parte de un intercambio regular de cooperación en materia de seguridad.

Jáuregui explicó que, de acuerdo con los primeros testimonios, el vehículo en el que viajaban las víctimas encabezaba un convoy de cinco unidades cuando ocurrió el accidente, cerca de las 2 a.m. del domingo. “Parece ser que derrapó en alguna zona y se cayó un barranco, estallando la camioneta”, declaró.

El hecho ocurrió en la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, en una zona de curvas cerradas y pistas sin pavimentar. No hubo sobrevivientes en el vehículo que cayó al vacío.

Hasta el momento, las autoridades no han hallado evidencias que apunten a un ataque provocado y descartaron que haya habido algún enfrentamiento en el momento del accidente.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó las muertes y afirmó que las víctimas habían dedicado sus esfuerzos a enfrentar “uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, dijo en un mensaje en X.

El accidente se produce en el contexto de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, que incluye operativos conjuntos contra el narcotráfico en regiones con fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua.

Sin embargo, consultada si es la primera vez que agentes estadounidenses participan en operativos durante su gestión, Sheinbaum aclaró: “No es en nuestro gobierno, es en un gobierno estatal. Vamos a averiguar cuáles fueron las condiciones para ello y vamos a informar, porque esto tiene que conocerse”.

El fiscal general de Chihuahua dijo que el viernes y sábado personal de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, localizaron y destruyeron los laboratorios clandestinos, así como un campamento con víveres para consumo humano.

“Es uno de los lugares más grandes hallados en el país, en donde se producían drogas químicas”, como metanfetaminas por el tipo de materiales que encontraron, destacó Jáuregui, quien agregó que eran instalaciones muy elaboradas, con sofisticación técnica.

Las instalaciones estaban compuestas por dos campamentos. EL primero, de unos 850 metros cuadrados, tenía más de 60 contenedores de mil litros y varios equipos para la elaboración de drogas, mientras que el segundo era un área abierta donde se localizó condensadores, calderas, 196 cilindros para ganas, 12 hornos, entre otras instalaciones.

Jáurequi aseguró que el operativo fue resultado de un trabajo de investigación de aproximadamente tres meses, realizado entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la presidenta apuntó que las autoridades federales no estaban al tanto.

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