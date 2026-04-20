Tras un año de incertidumbre, los investigadores del cáncer ven señales prometedoras para las vacunas de ARNm

Por Caleb Hellerman, CNN

La vida de Vita Sara Blechner cambió un sábado por la tarde. La bibliotecaria de una escuela secundaria estaba en su casa en Oceanside, Nueva York, cuando sintió un fuerte dolor en la espalda. Después de que una pastilla para el reflujo ácido no lograra aliviar la sensación de ardor, su esposo le sugirió ir a urgencias.

Era el 7 de marzo de 2020, pocos días antes de que la covid-19 convirtiera los hospitales de la ciudad de Nueva York en algo parecido a una zona de guerra. Si los médicos sabían lo que se avecinaba, no lo demostraron. Se mostraron tranquilos y serenos mientras le realizaban a Blechner, que entonces tenía 67 años, una ecografía y una tomografía computarizada. Pero las imágenes le cambiaron la vida por completo.

“Me dijeron que tenía un tumor en el páncreas. Y yo dije: ‘No, no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. No bebo. No fumo. Llevo una vida sana’”.

Tras dos días de angustia en el hospital, Blechner regresó a casa y sopesó sus opciones. No había muchas. El cáncer de páncreas es tristemente célebre por su implacabilidad: solo 1 de cada 4 pacientes sobrevive un año después del diagnóstico. Solo 1 de cada 10 llega a los dos años.

Blechner sintió un nudo en el estómago al pensar en las cifras mientras ella, su esposo y sus tres hijos adultos hacían llamadas y buscaban información en internet, decidiendo su próximo paso. Se decantaron por un camino que la llevaría al vertiginoso y a menudo incomprendido campo de la investigación oncológica.

El ARN mensajero, o ARNm, es una molécula monocatenaria que transporta la información genética del ADN para dirigir la formación de proteínas. La mayoría de la gente lo conoce por las clases de ciencias en la escuela secundaria o por su uso en las vacunas contra la covid-19. Pero mucho antes de que se supiera de la covid-19, el ARNm ya generaba gran entusiasmo en la comunidad de investigación oncológica. BioNTech, la empresa alemana que diseñó la vacuna contra la covid-19 para Pfizer, adaptó dicha vacuna a partir de una plataforma que llevaba casi una década utilizando para desarrollar tratamientos contra el cáncer.

Las vacunas contra la covid-19 basadas en ARNm, producidas por Pfizer y Moderna, ayudaron a mitigar el impacto de la pandemia, pero también provocaron una fuerte reacción política que, en el último año, ha amenazado con retrasar o incluso paralizar decenas de posibles tratamientos contra el cáncer. Ahora, tras doce meses turbulentos, hay indicios de que el desarrollo de las vacunas de ARNm sigue en marcha.

“Es emocionante”, afirmó Elizabeth Jaffee, subdirectora del Centro Oncológico Integral Sidney Kimmel de la Universidad Johns Hopkins. “Se han obtenido varios éxitos en ensayos clínicos iniciales con resultados positivos”.

La Dra. Catherine Wu, profesora de medicina en el Instituto Oncológico Dana-Farber y la Facultad de Medicina de Harvard, señala que la reciente racha de resultados positivos en la práctica clínica impulsó el reciente anuncio del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de que contribuiría a recaudar US$ 200 millones específicamente para nuevas vacunas contra el cáncer.

“Estamos recibiendo un gran apoyo del NCI para el desarrollo y la promoción de vacunas contra el cáncer, y las vacunas de ARNm constituyen una parte fundamental de esta cartera”, añadió.

Para guiar su tratamiento, Blechner recurrió a los médicos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, incluido el Dr. Vinod Balachandran, director del Centro Olayan para Vacunas contra el Cáncer del MSK.

Es más difícil crear una vacuna contra el cáncer que contra un virus o una bacteria, afirma Balachandran. “Esto se debe a que el sistema inmunitario de nuestro cuerpo está programado para reconocer los virus y patógenos como extraños, por lo que una vacuna enseña a nuestro cuerpo a hacer algo que ya está predispuesto a hacer. En cambio, el cáncer es parte de nosotros mismos. Se origina en nuestros propios tejidos”.

Gran parte del trabajo de Balachandran durante las últimas dos décadas se ha centrado en los tumores pancreáticos porque esta enfermedad es extremadamente difícil de combatir. “Es un cáncer para el que nada había funcionado realmente”, dijo.

Cuando Blechner llegó al MSK, estaba iniciando un ensayo de una vacuna experimental basada en ARNm contra el cáncer de páncreas, en combinación con inmunoterapia y quimioterapia estándar. Creía que una vacuna exitosa también tendría potencial para una aplicación más amplia. “Si lográbamos vencer al tipo de cáncer más resistente, podríamos descubrir cómo vencer a otros tipos de cáncer, porque nos proporcionaría un modelo”.

Para desarrollar la vacuna, comenzó estudiando a los “supervivientes”: el menos del 10 % de los pacientes con cáncer de páncreas que viven más de cinco años desde el momento del diagnóstico. Descubrió que sus sistemas inmunitarios eran especialmente eficaces para reconocer espontáneamente las células cancerosas como extrañas. De hecho, Balachandran afirma que estos pacientes tenían aproximadamente 12 veces más linfocitos T —un tipo especializado de célula inmunitaria— dentro de sus tumores que los pacientes promedio. En algunos casos, los mismos linfocitos T habían estado circulando durante más de una década.

Balachandran también se dio cuenta de que no se trataba de agentes genéricos contra el cáncer. “Estas células T reconocían mutaciones”, explicó, “pero el sistema inmunitario de cada persona reconocía su cáncer como extraño de una manera muy específica. Para replicar esto, tendríamos que enseñar al sistema inmunitario de cada persona a reconocer su cáncer en particular. Sería una vacuna individualizada. Y consideramos que la mejor tecnología para una vacunación rápida y personalizada contra el cáncer era el ARN”.

Después de que Blechner se inscribiera en el ensayo, el primer paso fue la cirugía. Se sometió a una cirugía conocida como procedimiento de Whipple para extirpar el tumor en la cabeza del páncreas. En un laboratorio del MSK, el tumor se conservó y se cortó en fragmentos muy finos, cada uno más delgado que un cabello humano. En menos de 72 horas, el paquete estaba de camino a Alemania, donde técnicos de BioNTech procesó el material para convertirlo en un líquido transparente: una vacuna personalizada, hecha a medida para Vita Sara Blechner.

Poco más de dos meses después de su diagnóstico, la vacuna, proveniente de Alemania, llegó a Nueva York. Para entonces, ya le habían administrado una dosis de un inhibidor de puntos de control inmunitarios, un fármaco de inmunoterapia diseñado para aumentar la eficacia de sus células inmunitarias en la lucha contra el cáncer. Para las infusiones semanales de la vacuna, su esposo, Simon, la llevaba en coche desde Oceanside hasta el hospital MSK en el East Side de Manhattan. Era el punto álgido de la pandemia de Covid, así que, en lugar de hacer recados o visitar amigos después de dejarla, conducía por calles vacías y la esperaba en su casa de Long Island. Blechner permanecía en la cama del hospital durante ocho horas mientras la vacuna hacía efecto, hasta que Simon volvía a recogerla.

Tras nueve semanas, estaba lista para el siguiente paso de su tratamiento: la quimioterapia. Pero la quimioterapia fue un fracaso. Blechner sufrió muchísimo, con efectos secundarios tan graves que los médicos tuvieron que interrumpir el tratamiento. “Me puse muy enferma”, recordó.

“Solo tuve tres sesiones antes de que tuvieran que parar, y entré y salí del hospital tres o cuatro veces. Llegué a pesar solo 40 kilos. No tenía apetito. Tenía náuseas constantemente y el hígado estaba dañado”, dijo. “Mi doctora me dijo que no creía que me volvería a ver”.

Cuando por fin se sintió con fuerzas para intentarlo de nuevo, sus médicos consideraron que no sería seguro reanudar el tratamiento. Esperaba que la interrupción prematura no tuviera consecuencias. Pero tendría que esperar y ver.

Cuenta esta historia más de seis años después: Blechner no solo sobrevivió más tiempo del esperado, sino que sigue estando bien y sin mostrar signos de cáncer.

Y no es la única excepción. De los 16 pacientes que participaron en el ensayo de Balachandran, ocho mostraron una respuesta inmunitaria espectacular a la vacuna basada en ARNm. Siete de los ocho siguen vivos y en buen estado de salud seis años después del inicio del ensayo, un hallazgo que se presentaría el lunes en la reunión de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer en San Diego.

“Es emocionante”, declaró Balachandran. “Esto implica que se puede generar una respuesta inmunitaria muy fuerte contra los cánceres más agresivos, y que esta puede durar tanto tiempo. Así que, si se ha logrado en este caso, potencialmente se podría lograr en muchos otros tipos de cáncer”.

Aunque un estudio con 16 pacientes dista mucho de ser concluyente, un ensayo multicéntrico más amplio lleva un año en marcha.

Este anuncio se produce tras otras noticias alentadoras para los pacientes con cáncer de páncreas. A principios de este mes, el New York Times publicó una entrevista con el exsenador estadounidense Ben Sasse, de Nebraska, quien padece cáncer de páncreas avanzado y declaró al Times que ha estado tomando un fármaco experimental que ha reducido el tamaño de sus tumores, aunque con algunos efectos secundarios dolorosos. La semana pasada, Revolution Medicines, la empresa de biotecnología con sede en California que dirige el ensayo de fase 3 en el que participa Sasse, anunció en un comunicado de prensa que, para los pacientes cuyo cáncer se había diseminado, el fármaco casi duplicó el tiempo de supervivencia a 13,2 meses, en comparación con los 6,7 meses de los participantes que no recibieron el fármaco. Revolution también informó que solicitará la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para el fármaco, llamado daraxonrasib.

Aunque mucho más pequeño que el estudio de Revolution, el ensayo del MSK demuestra el potencial de las vacunas basadas en ARNm. Este campo ha generado gran entusiasmo en los últimos años. Sin embargo, también ha enfrentado críticas a raíz de la pandemia y la preocupación pública por las vacunas contra la covid-19, a pesar de que la mayoría de los expertos afirman que las principales preocupaciones sobre su seguridad son infundadas.

Para los investigadores del cáncer, una señal de alerta temprana apareció en marzo de 2025, cuando los científicos informaron que el director interino de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), el Dr. Matthew Memoli, había enviado una carta solicitando que se señalaran todas las subvenciones, colaboraciones o contratos relacionados con el ARNm.

Para algunos, el punto más bajo se produjo en mayo, cuando la Casa Blanca propuso un recorte sin precedentes de más del 40 % en la financiación del Instituto Nacional del Cáncer. Veintiséis días después, en una medida aparentemente no relacionada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. canceló un acuerdo de US$ 590 millones con Moderna para desarrollar una vacuna basada en ARNm contra la gripe pandémica emergente. En agosto, el HHS anunció que dejaría de financiar la investigación sobre ARNm a través de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA). Esta última medida implicó la cancelación de 22 contratos distintos.

Más recientemente, la FDA canceló su revisión de la vacuna antigripal basada en ARNm de Moderna, criticando el diseño del ensayo clínico de la compañía, pero la agencia revirtió su decisión una semana después tras fuertes críticas.

El comisionado de la FDA, Dr. Marty Makary, ha declarado que la agencia no tiene animosidad hacia las vacunas de ARNm y que rescindió contratos el año pasado únicamente para ahorrar dinero a los contribuyentes. “Las compañías que fabricaron vacunas de ARNm ganaron más de US$ 50.000 millones. Pueden financiar su propia investigación”, dijo Makary en una conferencia de prensa en febrero.

Aun así, muchos investigadores que antes veían un futuro prometedor sintieron que su fe se tambaleaba. “Las amenazas externas son reales”, dijo Wu. “Nos obligó a reflexionar profundamente. No sería sincero si dijera que no estamos todos preocupados”.

El Dr. Ryan Sullivan, director del Centro de Melanoma del Instituto Oncológico Brigham del Hospital General de Massachusetts, afirma que la desconfianza hacia las vacunas de ARNm desde la pandemia ha dificultado en ocasiones la captación de participantes para sus ensayos clínicos.

“La mayoría de la gente no tiene preocupaciones importantes, pero algunos se muestran reticentes”, declaró Sullivan. “El escepticismo general hacia las vacunas ha disminuido un poco en lo que respecta a las vacunas contra el cáncer, pero no del todo, y algunas personas se resisten a la idea, incluso cuando luchan contra el cáncer”.

Sullivan participa como investigador en varios estudios con vacunas de ARNm, incluido un ensayo a gran escala llevado a cabo por las farmacéuticas Moderna y Merck, que prueba una terapia basada en ARNm en combinación con Keytruda, un fármaco de inmunoterapia, como tratamiento para el melanoma. En enero, las compañías anunciaron que la combinación redujo la tasa de mortalidad de los participantes en su estudio en un 49 % durante cinco años. Un ensayo de fase 3 más amplio está en marcha, y las compañías también están probando la terapia contra el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cáncer de vejiga y el carcinoma de células renales.

Al igual que la vacuna que ayudó a Blechner, el tratamiento contra el melanoma de Merck y Moderna es personalizado, lo que significa que se utilizan las células tumorales de cada paciente para generar una respuesta inmunitaria altamente específica. Otro enfoque consiste en las llamadas vacunas generalizadas o listas para usar, que no se adaptan a cada paciente. BioNTech y la colaboración Moderna/Merck trabajan en enfoques que utilizan ARNm para codificar y administrar un conjunto predefinido de antígenos (objetivos inmunitarios) que suelen ser comunes a pacientes con un tipo de tumor determinado, con la esperanza de estimular el sistema inmunitario para que genere una respuesta más agresiva.

El Dr. Elias Sayour, oncólogo pediátrico e investigador de la Universidad de Florida, ha dado un paso más allá en la dirección de las vacunas “genéricas”, probando vacunas de ARNm que no codifican ningún antígeno específico. En un estudio publicado el año pasado en la revista Nature Biomedical Engineering, Sayour trató ratones con una vacuna generalizada, utilizando ARNm para estimular la producción de una proteína llamada PD-L1, lo que hizo que sus tumores fueran más susceptibles a la inmunoterapia. Funcionó.

“Hemos descubierto que el ARNm no necesita ser específico para reprogramar la respuesta inmunitaria”, afirmó Sayour.

“Estamos intentando crear un nuevo paradigma”, añadió. “Se necesitan semanas para crear una vacuna personalizada. La idea de la universalización es activar el sistema inmunitario más rápidamente”.

Afirma que ambos enfoques podrían, en teoría, complementarse: un paciente recién diagnosticado podría recibir una vacuna estándar para potenciar su sistema inmunitario y una vacuna personalizada más adelante en su tratamiento.

Un ejemplo reciente del enfoque de la “vacuna universal” se presentó en un estudio dirigido por los Dres. Adam Grippin y Steven Lin del Centro Oncológico MD Anderson. Revisaron los registros de más de mil pacientes con cáncer tratados con inhibidores de puntos de control inmunitarios y descubrieron que recibir una vacuna contra la covid-19 basada en ARNm se asoció con una respuesta significativamente mejor a los medicamentos contra el cáncer.

Los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas que recibieron la vacuna contra la covid-19 dentro de los 100 días posteriores al inicio del tratamiento vivieron casi el doble que aquellos que no la recibieron. Para quienes padecían melanoma, los investigadores no pudieron calcular la diferencia en el tiempo de supervivencia porque muchos de los pacientes que habían recibido la vacuna contra la covid-19 seguían vivos.

“La mayoría de la gente piensa en las vacunas como un misil teledirigido”, dijo Grippin, quien antes de incorporarse al MD Anderson era estudiante de posgrado en el laboratorio de Sayour. “Puede que sea cierto, pero nuestra investigación sugiere que el ARNm también actúa como una señal de alerta para el sistema inmunitario en general”.

Grippin colabora ahora con Sayour en la planificación de un ensayo clínico en el que se administrará intencionadamente la vacuna contra la covid-19 a los pacientes antes de comenzar el tratamiento contra el cáncer.

El Dr. Robert Vonderheide, director del Centro Oncológico Abramson de la Universidad de Pensilvania y presidente electo de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer, afirma que el sector sufrió reveses el año pasado, pero que la presión pública cambió el rumbo. “Todo el país se ha preguntado: “¿Qué valor tiene la investigación del cáncer para nuestra sociedad?”. Y lo que hemos escuchado del público y de nuestros pacientes es que es sumamente importante”.

Las subvenciones federales para investigación han comenzado a fluir nuevamente, tras importantes interrupciones en los últimos meses. La semana pasada, el director del NCI, Anthony Letai, declaró en el podcast Cancer Letter que se otorgaron 22 subvenciones competitivas el 17 de marzo y otras 167 en las próximas tres semanas.

Aun así, persisten las secuelas. Una de las propuestas de Sayour —probar una vacuna basada en ARNm contra un tipo raro de tumor cerebral infantil— fue aprobada por el NCI el año pasado. Sin embargo, después de que la agencia redujera a casi la mitad el número total de subvenciones, afirma que el dinero nunca llegó.

Sayour asegura que espera que el trabajo avance, eventualmente, pero que llevará tiempo encontrar la financiación. “Como se imaginarán, he cambiado mi enfoque financiero”, dijo Sayour. “La realidad es que existe una gran dependencia del gobierno federal, y si depositas toda tu confianza en una sola acción, podrías fracasar rápidamente”.

Si bien la financiación federal sigue siendo escasa, las vacunas contra el cáncer basadas en ARNm más destacadas han atraído el apoyo de la industria y no dependen de subvenciones. Moderna afirma que espera publicar este año los datos del ensayo de fase 3 para el melanoma. Genentech y BioNTech patrocinan el ensayo global multicéntrico de la vacuna que recibió Blechner, con Balachandran liderando las iniciativas en el MSK.

“Se necesita una plataforma rápida y potente, flexible y escalable”, declaró Balachandran. “Existen otras formas de generar respuestas inmunitarias, pero la plataforma de ARN parece ser superior en este momento”.

Aunque ninguna de las plataformas de vacunas contra el cáncer ha generado grandes preocupaciones de seguridad, Jaffee señala que, gracias a la experiencia con la covid-19, las vacunas de ARNm tienen un historial particularmente extenso. “Hemos visto más de dos mil millones de inyecciones y no hay datos que demuestren que las vacunas de ARNm causen problemas graves”, afirmó.

Vita Sara Blechner ya no espera a que surjan problemas. “Supongo que cuando cumplí cinco años [libre de cáncer], me di cuenta de que estaba bien. Pensé: ‘Superé las probabilidades’. Ahora estoy agradecida todos los días”, dijo. “Tengo muchas ganas de que mis hijos se casen. Tengo muchas ganas de que lleguen las fiestas, ya que tengo la fuerza para trabajar y recibir a todos. Hace una semana tuvimos una reunión familiar, bailamos, comimos y lo pasamos de maravilla. Cada día es maravilloso”.

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