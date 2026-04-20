Unos 200 turistas quedaron atrapados en un famoso cerro de Rio de Janeiro por un operativo contra el narco

Por EFE

Una operación contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó atrapados a unos 200 turistas que se encontraban en ese momento en lo alto de un cerro conocido por sus impresionantes vistas al amanecer, informaron este lunes medios locales.

El operativo ocurrió en la favela de Vidigal, en la zona sur de la capital fluminense, y estuvo marcado por intensos tiroteos entre las fuerzas de seguridad y sospechosos vinculados al Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Brasil.

Según imágenes de TV Globo, la acción policial dejó aislados en lo más alto del escarpado ‘Morro Dois Irmãos’ a los turistas, muchos de ellos extranjeros, que disfrutaban en ese instante de las vistas de la Ciudad Maravillosa.

Posteriormente, todos ellos bajaron la colina sin que hubiera ningún herido, según indicó una fuente de la Policía Civil de Río, que informó de dos detenidos al término de la operación.

En declaraciones a TV Globo, la turista portuguesa Matilda Oliveira relató que, de repente, empezaron a escuchar disparos y los guías les pidieron que se sentaran.

“Siempre es algo que asusta, pero estaba controlado dentro de lo posible. Pasamos al lado de la Policía en el camino y todo estaba bajo control”, añadió.

A Oliveira le acompañaba su hermana, Rita Oliveira, quien afirmó que, en un primer momento, el grupo de turistas se pusieron nerviosos cuando supieron que se trataba de una operación contra el narcotráfico, pero que después se tranquilizaron.

En el transcurso del operativo, los delincuentes también bloquearon, con un autobús cruzado y contenedores, una importante avenida que conecta los barrios cariocas de Leblon y São Conrado, dos de las regiones más turísticas de Río, según la versión oficial.

La situación se normalizó una vez concluida la intervención de los agentes, que contó con el apoyo de las autoridades del estado de Bahía, en el noreste del país, y que tenía por objeto arrestar a un grupo de presos que se fugaron de una cárcel de Bahía a finales de 2024.

La Policía Civil de Río defendió que la acción tenía como base informaciones del departamento de Inteligencia y que sus agentes “no escogen el enfrentamiento”.

“Quienes imponen el riesgo son criminales armados, que atacan a agentes del Estado y exponen deliberadamente a la población y a los visitantes. La Policía Civil seguirá actuando con firmeza para identificar, responsabilizar y sacar de circulación a estos individuos”, afirmó la institución en una nota enviada a EFE.

The-CNN-Wire

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