El miércoles se verá la primera lluvia de meteoros de la temporada. Así podrás disfrutarla

Por Avni Trivedi, CNN

Tras una sequía de lluvias de meteoros de más de tres meses, por fin puedes volver a alzar la vista al cielo para disfrutar de un espectáculo cósmico.

Se espera que la lluvia de meteoros de las Líridas alcance su punto máximo —o su actividad más intensa— el miércoles, alrededor de las 4:00 p.m. (hora de Miami), durante las horas diurnas para gran parte de América del Norte, según la American Meteor Society.

La Luna creciente, que se ocultará temprano, propiciará un cielo perfectamente oscuro durante la noche. Los observadores del hemisferio norte tendrán la mejor oportunidad de contemplar este espectáculo celeste desde la noche de este martes hasta el amanecer del miércoles, según EarthSky.

“Hacia el amanecer, la fuente de los meteoros —situada cerca de la constelación de la Lira— se encontrará en el cenit para el hemisferio norte; en cambio, por debajo del Ecuador, estará muy baja, por lo que gran parte de los meteoros quedarán ocultos por el horizonte”, explicó Robert Lunsford, coordinador de informes sobre bólidos de la American Meteor Society.

Los meteoros de las Líridas parecen irradiar desde la estrella Vega, en la constelación de la Lira, de la cual esta lluvia recibe su nombre. Resulta sencillo localizar a Vega —incluso bajo las luces de la ciudad—, ya ​​que es una de las estrellas más brillantes del firmamento.

Considerada una lluvia de intensidad moderada, la de las Líridas carece del brillo y la abundancia que caracterizan a otras lluvias de meteoros. No es conocida por producir bólidos (meteoros muy brillantes). De hecho, Bill Cooke, director de la Oficina de Entornos de Meteoroides de la NASA, señaló que los meteoros de esta lluvia serán moderadamente rápidos y tenues.

Si las condiciones son favorables, Cooke y Lunsford afirman que los observadores del cielo podrían llegar a ver entre 10 y 20 meteoros fugaces por hora.

“Lo más aconsejable es esperar a que el aire esté seco y transparente, lo cual permitirá distinguir los meteoros más tenues que componen esta lluvia en particular”, comentó Lunsford.

En ocasiones, las Líridas pueden generar picos de actividad de hasta 100 meteoros por hora; no obstante, Lunsford indica que, dado que suelen transcurrir unos 60 años entre estos estallidos de actividad excepcional, no se espera que el próximo ocurra hasta el año 2040.

“Es posible que salgas afuera y las Líridas se comporten con normalidad, pero también es posible que salgas y veas muchos más meteoros de lo esperado”, comentó Cooke.

Para lograr una experiencia de observación óptima, Cooke recomienda buscar la zona más oscura posible, alejada de la contaminación lumínica, como la de las luces de la ciudad o del alumbrado público. Aconseja recostarse boca arriba, mirar directamente hacia el cenit y abarcar con la vista la mayor porción de cielo posible. Transcurridos unos 45 minutos, los ojos deberían haberse adaptado y se comenzarán a ver los meteoros.

“No esperes salir de una casa intensamente iluminada y ver algo de inmediato, ya que los ojos tardan un tiempo en dilatar las pupilas para poder distinguir los meteoros más tenues”, señaló Lunsford.

Lo más importante, según Cooke, es no mirar el teléfono, ya que la pantalla brillante “arruina la visión nocturna”.

Considerada la lluvia de meteoros más antigua, las Líridas tienen su origen en el cometa C/1861 G1, conocido como Thatcher. El momento de máxima actividad de una lluvia de meteoros se produce cuando la Tierra pasa por el punto más cercano al cometa que genera dichos meteoros.

El primer avistamiento documentado de la lluvia de meteoros de las Líridas se remonta al año 687 a.C. en China; según la NASA, este fenómeno se ha observado ininterrumpidamente durante 2.700 años.

Las Líridas permanecerán activas hasta el 30 de abril, coincidiendo en el tiempo con la siguiente lluvia de meteoros: las Eta Acuáridas, cuyo pico de actividad está previsto para los días 5 y 6 de mayo.

No te preocupes si te pierdes las Líridas; este año habrá muchas más oportunidades para disfrutar de un espectáculo cósmico.

A continuación, se indican las fechas de máxima actividad de las lluvias de meteoros para el año 2026, según la American Meteor Society.

Eta Acuáridas: 5 y 6 de mayo

Delta Acuáridas del Sur: 30 y 31 de julio

Alfa Capricornidas: 30 y 31 de julio

Perseidas: 12 y 13 de agosto

Oriónidas: 21 y 22 de octubre

Táuridas del Sur: 4 y 5 de noviembre

Táuridas del Norte: 11 y 12 de noviembre

Leónidas: 16 y 17 de noviembre

Gemínidas: 13 y 14 de diciembre

Úrsidas: 21 y 22 de diciembre

The-CNN-Wire

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