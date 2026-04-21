Kevin Warsh, candidato para dirigir la Reserva Federal, promete que no será un “títere” de Trump

Por Elisabeth Buchwald, CNN

Kevin Warsh, candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, rechazó este martes las afirmaciones de que actuará bajo la influencia del mandatario.

Durante su audiencia de confirmación ante la Comisión Bancaria del Senado, legisladores presionaron a Warsh sobre si respondería a los pedidos de Trump para reducir las tasas de interés.

“¿Sería el ‘títere’ humano del presidente?”, le preguntó el senador republicano John Kennedy.

“Senador, en absoluto”, respondió Warsh.

Kennedy le preguntó entonces si sería el “títere” de alguien más. Warsh dijo que “si es confirmado” en el cargo del banco central, “será un actor independiente”.

Así, Warsh defendió su propia capacidad —así como la de la institución— para operar al margen de cualquier injerencia política.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere que el próximo presidente de la Reserva Federal consulte con él sobre las decisiones de tasas de interés y ha seguido defendiendo tasas más bajas.

Las declaraciones de Warsh se producen mientras legisladores cuestionan su independencia frente a la Casa Blanca, en medio de los llamados públicos de Trump para reducir las tasas de interés.

Por su parte, la senadora demócrata Elizabeth Warren advirtió durante la audiencia que el presidente busca impulsar la economía con fines políticos, lo que, según dijo, podría afectar la toma de decisiones de la Reserva Federal.

El senador republicano Thom Tillis reiteró su promesa de bloquear la votación de confirmación hasta que se anule una investigación penal del Departamento de Justicia —calificada por él como “frívola”— dirigida contra el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Warsh expresó este martes su disposición a considerar la posibilidad de celebrar menos reuniones de política monetaria, lo que supondría una ruptura con una práctica de casi 50 años.

Desde la década de 1980, la Fed ha celebrado ocho reuniones al año —con una periodicidad aproximada de seis semanas— para votar sobre el nivel adecuado de las tasas de interés. Sin embargo, por ley, los banqueros centrales solo están obligados a celebrar cuatro de dichas reuniones.

Warsh declaró ante los senadores de la Comisión Bancaria que “cuatro (reuniones) no son suficientes, por lo que celebrar más reuniones de esa cifra resulta apropiado”. Al mismo tiempo, no se comprometió a celebrar ocho reuniones al año.

No obstante, pareció mostrarse de acuerdo con la idea de celebrar conferencias de prensa tras las reuniones. “Si se celebrara una conferencia de prensa, creo que sería pertinente escuchar qué tienen en mente los periodistas presentes”, afirmó Warsh.

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