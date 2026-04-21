Planeó con tiempo el ataque en Teotihuacán, se armó y actuó “de manera solitaria”: esto sabemos de Julio César Jasso Ramírez

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Un tiroteo el lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, en el centro del país, dejó como saldo una turista canadiense fallecida y 13 extranjeros más lesionados, según informaron las autoridades mexicanas.

La Fiscalía del Estado de México identificó al atacante como Julio César Jasso Ramírez, ciudadano mexicano que, según las autoridades, se quitó la vida al verse acorralado por elementos de la Guardia Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este martes que el agresor tenía 27 años.

A las 11:20 a.m. del lunes, hora local, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEdoMex) recibió el primer reporte de “una persona armada amagando a civiles en el centro ceremonial (específicamente, la Pirámide de la Luna) de San Juan Teotihuacán”, dijo este martes en conferencia de prensa el coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la SSEdoMex.

“Se empiezan a tener imágenes de la Pirámide de la Luna donde se observa al agresor amenazando a unos turistas. De ahí, a las 11:30 a.m. tenemos el arribo de personal de la Guardia Nacional”, dijo.

Luego de la llegada de los elementos de la Guardia Nacional, el hombre les dispara, por lo que repelen el ataque y lo lesionan en una pierna. El atacante, entonces, queda acorralado por las fuerzas de seguridad.

“A las 11:45 a.m., tenemos que se quita la vida”, añadió el secretario.

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, dijo este martes que el atacante llevaba una mochila tipo táctica que, entre otras cosas, tenía más de 50 cartuchos útiles, un arma punzocortante y “literatura, imágenes, manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999”.

Si bien Cervantes Martínez no dijo a qué “hechos violentos” se refería, el 20 de abril de 1999 ocurrió el tiroteo masivo en la escuela secundaria Columbine en Littleton, Colorado, en el cual 13 estudiantes y un profesor fueron asesinados. El tiroteo en Teotihuacán tuvo lugar en el aniversario número 27 del tiroteo de Columbine.

Cervantes Martínez señaló que en algunas notas el atacante escribió que “iba a cometer la acción (el ataque), que tenía alguna inspiración más allá de la Tierra”.

Al ser cuestionado sobre qué más decían las notas que encontraron en la mochila del agresor, el fiscal respondió que no daría más detalles sobre el contenido de las notas ni de las imágenes debido a la investigación en curso.

Respecto del arma de fuego utilizada, se trata de una pistola de la marca Smith & Wesson cuya antigüedad no pudo ser determinada de inmediato, ya que es anterior a los registros de la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, que datan de 1968, dijo Cervantes Martínez. El fiscal afirmó que el arma costó 40.000 pesos (unos US$ 2.300), aunque “no sabemos con precisión dónde” la compró.

Los cartuchos eran calibre 0,38 especial y, según los primeros indicios, habrían tenido un costo de 10.000 pesos (unos US$ 575). Eran de la marca Águila, de fabricación mexicana; “no son de uso restringido (…), es decir, son más accesibles que los calibres de mayor poder”, explicó el fiscal.

Tras las primeras investigaciones, Cervantes Martínez comentó que una hipótesis es que el atacante tenía un “perfil psicopático” que estaba caracterizado por una tendencia denominada “copycat”.

“La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia, que es una cuestión que se le puede conocer como ‘copycat’, es a veces replicada indebidamente en algunos países y, en este caso, es un indicio, es una hipótesis de investigación que así sucedió, toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas”, señaló el fiscal.

Por ello, Cervantes Martínez calificó, de manera preliminar, como “psicopatía, un padecimiento, una enfermedad” lo que llevó al atacante a actuar.

“Y en el marco de esa enfermedad, uno puede cometer cualquier cosa de barbaridades. Para nosotros como Fiscalía, de manera muy preliminar a 22 horas de que fue el evento, tenemos una conclusión preliminar que nos hace suponer que todo indica que fue producto de un padecimiento de carácter mental, aunado a que él se encontraba desconectado del mundo real, del mundo que vivimos nosotros, y tenía una realidad propia. En ese marco, es un sujeto que actuó en función de lo que él creía. Esa es una de las vertientes de la violencia homicida”, dijo.

Por un lado, la psicopatía “es un trastorno de la personalidad caracterizado por déficits en la personalidad y en la conducta”, según un artículo de investigación publicado en Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, una revista de acceso abierto revisada por pares que se dedica a promover el conocimiento en los campos de la farmacología clínica, el desarrollo de fármacos y las prácticas terapéuticas.

Los déficits en la personalidad se manifiestan de diferentes formas, por ejemplo, “la mentira patológica, una autoestima desmesurada, la falta de remordimiento y la insensibilidad”, dice el artículo de investigación. En tanto, los déficits de la conducta pueden mostrarse en “aspectos relacionados con el estilo de vida y el comportamiento antisocial, como la impulsividad, un estilo de vida parasitario y un escaso control conductual”, añade.

En tanto, la tendencia “copycat” se refiere a un fenómeno de imitación de asesinos, de acuerdo con un artículo de investigación publicado en Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, una revista revisada por pares que tiene como objetivo difundir las disciplinas de áreas criminológicas, forenses y penales.

“(Copycat) es el nombre que se le ha dado a la acción que realiza un asesino de imitar a un antecesor, también llamado efecto contagio o efecto imitación. Este asesino que imita a otro es llamado ‘copycat killer’”, define el artículo.

Ante las consultas sobre si el atacante tenía alguna ideología en específico, el fiscal insistió en que se trató de una persona con problemas psiquiátricos o psicológicos, según las investigaciones que se han hecho hasta el momento.

“Esta persona tenía una alteración de carácter psiquiátrico o psicológico, toda vez que en algunos algunos fragmentos que por ahí tenemos (el atacante) hacía alusiones a que recibía órdenes, insisto, de alguna entidad que no es de esta Tierra y sin especificar cuál”, detalló Cervantes Martínez.

“Dicho esto, esa motivación sale de lo normal y se podría considerar un sujeto con alguna perturbación”, indicó el funcionario estatal, quien llamó a no apresurarse con las conclusiones, pues serán “los peritajes, expertos en psicología, en impresión psicodiagnóstica y todas las disciplinas que existen en la materia” los que emitan dictámenes profesionales sobre la persona.

Cervantes Martínez agregó que, según las investigaciones, las “motivaciones interiores” del atacante se manifiestan en su forma de vestir y con ciertas simbologías y analogías de otros hechos violentos del pasado, sin detallar cuál era su ropa o las imágenes que hallaron las autoridades.

La presidenta Sheinbaum dijo en la conferencia de prensa de este martes que se trata del primer ataque de esta naturaleza que ocurre en un sitio arqueológico en el país.

“No habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre. Esta persona (el atacante), por todo lo que indican las autoridades ministeriales, tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. Entonces, no es algo que esté vinculado con delincuencia, hasta donde tenemos toda la información, sino que es un hecho de una persona que toma esta decisión y que, incluso como señala el fiscal del Estado de México, lo tenía preparado”, declaró Sheinbaum.

Cervantes Martínez indicó que el atacante visitó “en varias ocasiones” la zona arqueológica de Teotihuacán y “se hospedó en hoteles aledaños de manera previa; desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento de los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta”.

“Este acto no fue espontáneo (…) El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria”, añadió el fiscal estatal.

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Con información de Michael Rios, Mauricio Torres, Max Saltman y Avery Schmitz, de CNN.