¿Por qué Trump extendió su alto el fuego con Irán?

Por Kaitlan Collins, Kevin Liptak, Kristen Holmes y Alayna Treene, CNN

El presidente Donald Trump se reunió este martes por la tarde con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca ante una decisión importante: qué hacer a continuación con Irán.

El plazo del alto el fuego estaba por vencer, y el Air Force Two permanecía en la pista en la Base Conjunta Andrews antes de la salida programada del vicepresidente, J. D. Vance, a Pakistán para la siguiente ronda de conversaciones. Pero el Gobierno enfrentaba un dilema: un silencio casi total por parte de los iraníes.

En los días previos, Estados Unidos había enviado a Irán una lista de puntos generales que quería que Teherán aceptara antes de la siguiente ronda de conversaciones. Pero pasaron varios días sin respuesta, lo que alimentó dudas sobre cuánto podrían lograr Vance y otros si viajaban a Pakistán para las conversaciones presenciales previstas, según tres funcionarios familiarizados con el asunto.

Mientras Trump se reunía este martes en la Casa Blanca con Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine; y el director de la CIA, John Ratcliffe, la administración seguía sin recibir noticias de Irán. Funcionarios estadounidenses habían instado al principal mediador de Pakistán, al jefe militar Asim Munir, a conseguir al menos algún tipo de respuesta antes de que Vance abordara el Air Force Two.

Aun así, horas después, no había nada.

En la Casa Blanca, los principales asesores de Trump creen que una de las razones de la falta de respuesta son las fracturas dentro del actual liderazgo iraní, una evaluación basada en parte en mensajes de los intermediarios pakistaníes, de acuerdo con los tres funcionarios. La percepción del Gobierno es que Irán no tiene consenso sobre su postura ni sobre cuánto margen dar a sus negociadores en temas como el enriquecimiento de uranio y el actual stock de uranio enriquecido del país, un punto clave de fricción en las conversaciones de paz.

Parte de esa complejidad, cree Estados Unidos, es si el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, está dando instrucciones claras a sus subordinados o si estos tienen que inferir lo que quiere sin directrices específicas.

Funcionarios estadounidenses creen que sus esfuerzos por mantenerse oculto han alterado las discusiones internas del Gobierno iraní.

Pese a esos obstáculos, un funcionario dijo que todavía existe la posibilidad de que negociadores de Estados Unidos e Irán se reúnan pronto. Pero si ocurrirá y cuándo, está lejos de ser seguro.

En lugar de reanudar los ataques militares, el presidente Donald Trump optó por extender un alto el fuego de dos semanas con Irán poco antes de que expirara. Esta vez, no especificó una fecha de finalización. Trump, quien calificó a funcionarios del Gobierno iraní de “seriamente fracturados” en una publicación vespertina en Truth Social en la que anunció la extensión, sigue buscando una salida diplomática a la guerra y se muestra reacio a reactivar un conflicto impopular del que ha afirmado que Estados Unidos ya salió vencedor.

Sin embargo, el estancamiento de las negociaciones, por ahora, subraya las dificultades que Trump sigue enfrentando mientras busca un acuerdo que cumpla sus numerosas exigencias.

Irán ha insistido públicamente en que Trump levante su bloqueo a los barcos que entran o salen de puertos iraníes en el estrecho de Ormuz antes de que Teherán participe en una nueva ronda de conversaciones. Trump se ha resistido a esa exigencia. “No vamos a abrir el estrecho hasta que tengamos un acuerdo final”, dijo este martes por la mañana en CNBC.

En una reunión por la tarde, Trump y el resto del grupo decidieron extender el alto el fuego que, de acuerdo con mediadores pakistaníes, expiraría en cuestión de horas, aunque Trump había sugerido que creía que se mantendría hasta el miércoles por la noche en Washington. En teoría, la extensión podría dar a Irán más tiempo para unificarse en torno a una sola postura con la aprobación de Jamenei, aunque funcionarios dijeron que no había garantías.

Funcionarios señalaron que un viaje podría organizarse rápidamente si reciben indicios de que Irán está dispuesto a volver a la mesa. Tanto Estados Unidos como Teherán tienen mucho que perder económicamente mientras el estrecho permanezca, en la práctica, cerrado, lo que lleva a algunos funcionarios de la región a esperar que ambas partes tengan incentivos para alcanzar una solución más pronto que tarde.

Funcionarios pakistaníes, que este martes se apresuraron a convencer a Irán de sumarse a las conversaciones, al mismo tiempo alentaban a Trump a extender el alto el fuego. A medida que se acercaba la expiración, Trump tomó la decisión de “extender el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las discusiones, de una forma u otra”.

Los funcionarios iraníes parecieron no inmutarse.

“La extensión del alto el fuego de Trump no significa nada”, dijo Mahdi Mohammadi, asesor del presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, quien ha encabezado la delegación negociadora iraní. “La parte perdedora no puede dictar condiciones. La continuación del asedio no es diferente del bombardeo y debe ser respondida con una respuesta militar”.

El anuncio de Trump de que la tregua seguiría vigente puso fin a un día marcado por la incertidumbre, que comenzó con una proclamación de Trump de que “esperaba estar bombardeando” Irán nuevamente en el corto plazo.

Aun así, sin un nuevo plazo, asesores de Trump han advertido en privado al presidente que aliviar la presión podría permitir que Irán dilate las negociaciones, según fuentes familiarizadas con las discusiones.

Como mínimo, los negociadores esperaban producir esta semana un entendimiento marco entre Estados Unidos e Irán. Funcionarios estadounidenses confiaban en que eso condujera luego a conversaciones más detalladas en las próximas semanas sobre los puntos más finos de un acuerdo.

Sin embargo, ese enfoque tenía detractores, que advirtieron que Irán podría estar alargando las discusiones como una maniobra para ganar tiempo mientras desentierra algunos de sus sistemas de misiles que han permanecido enterrados durante la guerra.

Varios puntos críticos —incluida la futura capacidad de Irán para enriquecer uranio, qué ocurrirá con su reserva de uranio altamente enriquecido y qué sanciones se levantarán— siguen sin resolverse, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones.

Qué tan flexible sea cada parte respecto de sus condiciones determinará en última instancia si se puede alcanzar un acuerdo. Para Trump, un imperativo es no aceptar un acuerdo que pudiera compararse con el Plan de Acción Integral Conjunto de la era Obama, el acuerdo nuclear con Irán del que Trump se retiró en 2018 y que ha criticado repetidamente por considerarlo débil.

En los últimos días, Trump se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de lograr un acuerdo superior basado en sus habilidades de negociación, e incluso afirmó este martes que habría “ganado Vietnam muy rápidamente” si hubiera sido presidente en ese momento.

“Lo que yo creo es que vamos a terminar con un gran acuerdo”, insistió. “Creo que no tienen otra opción. Hemos eliminado su Marina, hemos eliminado su Fuerza Aérea, hemos eliminado a sus líderes, francamente, lo cual sí complica las cosas de alguna manera”.

Horas después, mientras homenajeaba a atletas universitarios en el Salón de Comedor de Estado, Trump estuvo inusualmente callado sobre la guerra en sus comentarios, y saludó a los reporteros que intentaron hacer preguntas antes de salir de la sala.

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