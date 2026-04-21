Sheinbaum dice que su Gobierno está investigando qué hacían en México los funcionarios de EE.UU. que murieron en un accidente

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que su Gobierno está investigando qué hacían en México los dos funcionarios de Estados Unidos que murieron el domingo en un accidente automovilístico en Chihuahua, en el norte del país.

Sheinbaum volvió a hablar del tema durante su conferencia de prensa diaria, dos días después de los hechos en los que también fallecieron dos agentes de la Fiscalía de Chihuahua. Según la propia Fiscalía, sus agentes regresaban de un operativo antidrogas y los funcionarios estadounidenses se encontraban en Chihuahua para realizar labores de entrenamiento.

La mandataria dijo el lunes que su Gobierno no estaba enterado de que hubiera trabajo directo entre funcionarios de Estados Unidos y autoridades de Chihuahua, y este martes aseguró que esto podría constituir una violación a las leyes mexicanas que establecen reglas para la cooperación internacional en seguridad.

“Estamos investigando lo que estaban haciendo esas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí había, sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que den toda la información veraz las autoridades del estado de Chihuahua”, dijo.

“Cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en nuestro territorio tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional, que, por lo demás, se trabaja muy bien con el Gobierno federal”, señaló.

CNN contactó a la Fiscalía de Chihuahua para pedir comentarios sobre estas declaraciones y está en espera de respuesta.

El lunes, la Fiscalía dijo en un comunicado que los funcionarios de Estados Unidos no participaron en operativos antidrogas.

“(El fiscal César Jáuregui) descarta la intervención de elementos extranjeros, sin embargo, precisó que instructores procedentes de Estados Unidos sí se encontraban en la entidad y en una comunidad aledaña, pero con otros fines, como lo es la enseñanza en el manejo de drones”, señaló la institución.

Tres personas con conocimiento del asunto dijeron a CNN que los dos funcionarios estadounidenses que murieron el domingo trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y habían estado colaborando con autoridades mexicanas en operativos antidrogas en el país.

Históricamente, la presencia de agentes extranjeros en México es un tema que genera polémica.

El presidente antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), promovió reformas para limitar las actividades de estos funcionarios en el país. En la misma línea, Sheinbaum ha dicho en varias ocasiones que su Gobierno está abierto a cooperar con otros en materia de seguridad, pero rechaza que fuerzas de Estados Unidos u otros países puedan realizar operativos en territorio mexicano. La mandataria dice que esto violaría la soberanía nacional.

Las tensiones por la presencia de funcionarios de Estados Unidos en Chihuahua ocurren en medio de una creciente presión del Gobierno de Donald Trump para que México tome más medidas contra los cárteles del narcotráfico. Trump incluso ha insistido con que Estados Unidos pueda realizar operaciones contra narcotraficantes en México, una posibilidad que Sheinbaum repetidamente ha rechazado.

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Con información de Rocío Muñoz-Ledo, Natasha Bertrand y Jim Sciutto, de CNN.