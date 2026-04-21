Una consecuencia no prevista de la política migratoria de EE.UU.: algunos aficionados evalúan no viajar al Mundial

Por Vivian Song, CNN

Steve Schwarzbach ha asistido a todos los Mundiales desde 2006.

No tenía reparos en viajar a países como Sudáfrica o Brasil, que pueden tener reputación —justificada o no— de ser peligrosos para los turistas. Dado el tamaño del evento internacional, confiaba en que la policía local protegería a visitantes del Mundial como él.

“En Sudáfrica y Brasil me sentí muy seguro porque había muchísima policía, ejército y seguridad, así que no tenía miedo de salir”, dijo Schwarzbach a CNN Travel.

Pero este año, el ciudadano alemán ha tomado la decisión consciente de no asistir a los partidos en Estados Unidos. De todos los países anfitriones en las últimas dos décadas, dijo que es en EE.UU. donde más teme viajar.

“Ves a los agentes de ICE recorriendo las calles y deteniendo a personas solo porque parecen extranjeras, y no tienes la sensación de que alguien vaya a protegerte”, dijo.

Schwarzbach también es mitad coreano y mitad alemán, un perfil que teme podría convertirlo en objetivo. “Parezco más asiático que alemán”, afirmó. “No me sentiría seguro”.

Como miembro del programa de aficionados de una asociación nacional participante (PMA, por sus siglas en inglés), Schwarzbach pudo conseguir dos entradas por US$ 1.600 para los partidos de cuartos de final y semifinal, programados en estadios de EE.UU.

Las PMA son asociaciones nacionales de fútbol. Cada federación establece sus propios criterios para definir a los superfans, pero generalmente estos han pagado una membresía y han asistido tanto a partidos como locales como visitantes.

Tras ver las redadas de ICE y enterarse de que el Gobierno de EE.UU. evalúa revisar la actividad en redes sociales de los visitantes de los últimos cinco años, decidió que el viaje no valía el riesgo. Finalmente, canceló las transacciones con su tarjeta de crédito.

Schwarzbach es uno de varios aficionados internacionales que hablaron con CNN Travel sobre su decisión de evitar los partidos del Mundial en EE.UU., en medio de redadas de ICE en comunidades inmigrantes, la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes federales y una larga y polémica lista de políticas exteriores del país.

Pero el evento deportivo que se celebra cada cuatro años no es ajeno a la polémica. Aún está por verse cómo se desarrollará el torneo en Estados Unidos, que será sede junto con Canadá y México.

Los llamados a boicotear el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, han aumentado en los últimos meses. Una petición en línea en Países Bajos que insta a la selección nacional a retirarse del torneo reunió más de 174.000 firmas. En Facebook, un grupo titulado “Boycott FIFA World Cup 2026 in USA” tiene más de 25.800 miembros, mientras que en redes sociales y foros en línea abundan los mensajes que llaman a boicotear los partidos en EE.UU., e incluso algunos prometen no verlos por televisión.

A comienzos de este año, el expresidente de la FIFA Sepp Blatter respaldó la idea de un boicot impulsado por aficionados, mientras que Oke Göttlich, presidente del club alemán FC St. Pauli y uno de los vicepresidentes de la Federación Alemana de Fútbol, habló abiertamente sobre la posibilidad de un boicot del equipo.

Además de las posturas políticas y preocupaciones de seguridad, el veto migratorio del presidente Donald Trump a 39 países —en su mayoría no blancos, africanos o de mayoría musulmana— también excluye a grandes grupos de aficionados internacionales.

El desarrollador de software canadiense Omar Hassan, de 34 años, tiene entradas para dos partidos en Boston y Nueva York. El residente de Montreal planeaba inicialmente viajar con un amigo y un primo que vive en Dubái. Pero su primo es ciudadano de Tanzania, uno de los países incluidos en una prohibición parcial de viaje.

Al momento de escribir este texto, Hassan dijo que lo más probable es que el grupo revenda las entradas, renuncie por completo a los partidos en EE.UU. y se limite a Toronto, donde también tiene boletos. Originalmente, habían presupuestado entre US$ 3.000 y US$ 4.000 para el viaje por carretera.

“Da miedo escuchar lo que está pasando en la frontera”, dijo Hassan. “Tengo amigos a los que obligaron a entregar sus contraseñas y les quitaron el teléfono”.

Como alguien que critica abiertamente las políticas de Trump en grupos de WhatsApp, Hassan dijo que cree que corre el riesgo de que le nieguen la entrada en la frontera y le confisquen el teléfono.

También compartió los temores de Schwarzbach sobre la posibilidad de ser perfilado racialmente por agentes federales.

“Las personas de piel morena como yo tenemos un riesgo adicional. ¿Qué pasa si desapareces durante dos semanas? No vale la pena correr ese riesgo”.

Al igual que Schwarzbach, el británico Peter Holmes dijo que le da más miedo asistir a los partidos en EE.UU. que viajar a Brasil o Rusia, y ha comprado entradas para encuentros en México. Para él, el punto de quiebre fue el tiroteo en Minneapolis en el que murió Renee Goode, quien fue matada por un agente federal.

“Eso ya era bastante grave. Pero las maniobras del Gobierno para negarlo y sugerir que era algún tipo de terrorista me hicieron pensar que podrían llamarme terrorista y dispararme”, dijo. “Me dejó enfermo, absolutamente enfermo”.

Pero no todos los aficionados comparten la misma preocupación. Arjun Modhwadia, de 34 años, dijo que espera con entusiasmo viajar a Kansas City para el partido de cuartos de final, donde espera ver un enfrentamiento entre Argentina y Portugal, y a dos leyendas del fútbol en la cancha: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Estoy muy emocionado porque podría ser el partido más grande de todos”, dijo Modhwadia a CNN.

El residente de Calgary pagó US$ 1.300 por su entrada y ya reservó su vuelo y hotel para Kansas. Su presupuesto total ronda los US$ 2.000 para el viaje de fin de semana.

Al igual que su amigo Hassan, Modhwadia también es de piel morena y de origen tanzano. Pero dijo que confía en que su pasaporte canadiense, obtenido el año pasado junto con su ciudadanía, su origen hindú y su presencia apolítica en redes sociales lo protegerán.

“No prevéo que ocurra nada malo; será un ambiente festivo con los partidos”, dijo. “No creo que el Gobierno de EE.UU. sea tan irresponsable como para no cuidar a quienes viajan, porque también es una gran fuente de ingresos. Todas las medidas estarán en su lugar, así que no estoy preocupado”.

En 2014, residentes locales protestaron contra el torneo en Brasil después de que personas que vivían en barrios marginales fueran desalojadas y desplazadas. Los llamados a boicotear el Mundial de Rusia, que se celebró en 2018, cuatro años después de que el país anexara Crimea, también fueron en gran medida ignorados.

Para ponerlo en perspectiva, el historiador y escritor de fútbol David Goldblatt, quien imparte un curso sobre la historia del fútbol mundial en Pitzer College, en Los Ángeles, compara el torneo de este año con el de 2022 en Qatar, que estuvo marcado por denuncias de maltrato a trabajadores migrantes, algunos de los cuales murieron mientras laboraban en condiciones explotadoras y peligrosas. La homosexualidad también es ilegal en el emirato, lo que generó críticas de la comunidad LGBTQ.

“Diría que hubo tanto o incluso más ruido en torno a Qatar”, dijo Goldblatt. “Pero al final no pasó nada. Menos europeos viajaron, y eso podría ocurrir también en el Mundial de 2026, pero los estadios estuvieron prácticamente llenos”.

Sin embargo, el alto precio de las entradas implica que las gradas estarán ocupadas por un tipo específico de público, añadió.

“Creo que probablemente terminaremos viendo un Mundial para el uno por ciento.

“Hay muchas personas muy ricas en EE.UU.”, dijo Goldblatt. “Creo que habrá mucha gente que quizá nunca ha ido a un partido de fútbol y que estará allí porque es como ir al Super Bowl o a una obra en Broadway. Y creo que, como consecuencia, será una audiencia mayoritariamente blanca. Estas cosas se hacen visibles en los Mundiales”.

Holmes, un jubilado que vive en el norte de Inglaterra, es un aficionado de toda la vida que asistió a los Mundiales de Brasil y Rusia cuando las entradas aún costaban entre US$ 70 y US$ 100. Este año decidió no asistir a partidos en EE.UU. y optar por México, y criticó a la FIFA por hacer que el torneo sea inaccesible para sus aficionados principales.

“El fútbol tradicionalmente en Europa y Sudamérica es de la clase trabajadora”, dijo. “Es un deporte de masas, para aficionados apasionados que aman el fútbol, la emoción, incluso los partidos aburridos. Es muy decepcionante que, en la práctica, queden excluidos por los precios, y creo que eso devaluará mucho el Mundial”.

El 1 de abril, la FIFA lanzó el último lote de entradas que se venderán por orden de llegada. En un comunicado, la organización dijo que espera superar el récord histórico de asistencia de 3,5 millones de entradas establecido durante el Mundial de 1994.

Sin embargo, no menciona que en la edición de 1994, también celebrada en EE.UU., solo participaron 24 selecciones. Este año competirán 48, el mayor número de equipos —y por lo tanto de partidos y entradas— en la historia de la FIFA. El Mundial de 2026 tendrá un total de 104 partidos, 40 más que la edición anterior en Qatar, cuando participaron 32 equipos.

CNN solicitó a los organizadores de la FIFA más información sobre la venta de entradas, pero no obtuvo respuesta.

Los organizadores de la FIFA también han presentado el torneo como un impulso económico, al estimar en un informe del año pasado que podría generar US$ 47.700 millones (equivalente en moneda local no especificado) en actividad económica para EE.UU.

Sin embargo, un análisis de la firma de datos inmobiliarios CoStar señala que el conflicto geopolítico y los altos precios de las entradas están debilitando la demanda y el optimismo del sector hotelero.

“Las cifras generales probablemente serán un poco decepcionantes si se mantienen las tendencias de las que estamos hablando hoy”, dijo Jan Freitag, director nacional de análisis hotelero de CoStar.

Datos de mercado del rastreador hotelero Lighthouse Intelligence también muestran que los hoteles están reduciendo las tarifas en ciudades como Dallas, Kansas City, Miami, Atlanta y San Francisco. En Dallas, por ejemplo, las tarifas promedio anunciadas alcanzaron un pico de US$ 387 por noche unos seis meses antes de los partidos, y bajaron a US$ 250 por noche a comienzos de este mes.

La propia FIFA también ha afectado al sector al cancelar miles de reservas de habitaciones para personal, medios de comunicación, atletas y patrocinadores en ciudades sede como Philadelphia, Atlanta, Toronto, Vancouver y Ciudad de México. Y aunque expertos del sector señalan que no es inusual que los organizadores de grandes eventos reserven más habitaciones de las necesarias y ajusten después, el volumen de cancelaciones está llamando la atención.

“A medida que se acerca el torneo, parece probable que la FIFA no utilice ni de cerca la cantidad de habitaciones prevista, lo que dejará a los hoteleros tratando de llenar esos espacios”, señala el informe de CoStar.

Para tener una idea inicial del flujo de viajes internacionales hacia EE.UU., CNN Travel también consultó a varias ciudades sede.

A dos meses del inicio del torneo, la oficina de turismo de Houston dijo a CNN que las reservas hoteleras aumentaron un 30 % para junio en comparación con el mismo periodo del año pasado, y un 70 % para la primera semana de julio frente al periodo anterior. Al 2 de abril, la mayoría —85 %— de las reservas eran nacionales y el 15 % internacionales. El principal mercado internacional es Reino Unido, seguido de México y Canadá.

En Atlanta, la mayoría de las reservas hoteleras para el Mundial al 1 de abril también son nacionales, aunque el número de visitantes internacionales es mayor al habitual para la ciudad, según indicó la oficina de turismo a CNN Travel.

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