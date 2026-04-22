El monstruo de las teorías conspirativas que Trump alimentó podría venir a por él

Análisis por Aaron Blake, CNN

Quizás ningún político moderno haya contribuido más a la difusión de teorías conspirativas que el presidente Donald Trump.

Tras lanzar su carrera política republicana con falsas afirmaciones sobre el lugar de nacimiento del entonces presidente Barack Obama, Trump ha dedicado una década a difundir todo tipo de teorías descabelladas sobre el supuesto fraude electoral de 2020, los inmigrantes haitianos que se comen a las mascotas de la gente y demás.

Además, ha cultivado aliados que le han ayudado a impulsar esas teorías, convenciendo a menudo a muchos de sus seguidores.

Pero el monstruo que Trump ayudó a crear podría ahora ir a por él.

Si bien relativamente pocos aliados de alto perfil de Trump se han vuelto en su contra por la guerra con Irán y otros temas, quienes lo han hecho tienden a provenir desproporcionadamente de los sectores más conspiracionistas de sus seguidores.

Nos referimos a personas como Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson y otros influyentes.

Últimamente, han estado difundiendo cada vez más teorías conspirativas anti-Trump entre su audiencia.

Una teoría que ha cobrado fuerza recientemente es que hay algo sospechoso en el intento de asesinato contra Trump en Butler, Pensilvania, en 2024, lo que implica que podría haber sido un montaje.

Otras teorías plantean que el presidente está supeditado a Israel o incluso “comprometido” de alguna otra manera. Que la lealtad de Trump y su administración hacia los republicanos es sospechosa, e incluso que podría ser el anticristo.

Por supuesto, no hay pruebas reales de que se haya cometido ningún delito. Pero, preocupantemente para Trump, algunas de estas teorías parecen estar ganando terreno en las redes sociales.

Las teorías de Butler son, con diferencia, las más extendidas en este momento, aunque a menudo se presentan bajo el pretexto de “solo estoy haciendo preguntas” (una táctica que Trump ha utilizado personalmente en el pasado).

Joe Kent, quien recientemente renunció a su cargo como alto funcionario antiterrorista de la administración Trump citando la guerra con Irán, afirmó ante Carlson que las investigaciones sobre Butler han sido sospechosamente obstaculizadas.

Greene, la excongresista republicana de Georgia, dijo en una publicación en redes sociales el domingo que no estaba calificando a Butler de “farsa”, antes de agregar: “Pero hay muchas preguntas que merecen respuestas públicas”.

El presentador de podcasts Joe Rogan ha aludido ocasionalmente a este tipo de preguntas, y su colega, el también presentador Tim Dillon, llegó incluso a afirmar recientemente: “Creo que tal vez fue un montaje”.

Mientras tanto, Carlson y Candace Owens han vinculado las preguntas con un actor clave en muchas teorías conspirativas de este tipo: Israel. (Cabe destacar que ambos se han centrado extensamente en Israel en sus comentarios y han enfrentado frecuentes acusaciones de antisemitismo).

Carlson sugirió que Kent podría tener razón al afirmar que la falta de una investigación más exhaustiva sobre Butler demuestra la influencia de Israel sobre el Gobierno estadounidense.

El presunto atacante, Thomas Matthew Crooks, dejó pocas huellas documentales. Sin embargo, funcionarios del FBI, tanto durante la administración de Trump como del expresidente Joe Biden, han llegado a la conclusión de que Crooks actuó solo.

Como era de esperar, otras teorías similares también involucraban a Israel, especialmente la idea de que Trump está comprometido o supeditado al estado judío.

A principios de este mes, Carlson comparó sutilmente a Trump con un esclavo en una entrevista con Newsmax, diciendo: “Siento lástima por él, como por todos los esclavos. No es libre en este momento”.

Y en un nuevo programa esta semana, otro antiguo presentador de podcasts que apoyaba a Trump, Theo Von, sugirió que una explicación lógica para la guerra con Irán era que Trump estaba bajo la influencia de Israel.

“No lo entiendo”, indicó Von. “Sí, eso es lo que está haciendo nuestro presidente, y es jo**** desconcertante. Es repugnante, y da la sensación de que Israel, ese Gobierno oscuro de allá, lo ha comprometido. No sé. Es jo**** oscuro. Es oscuro”.

El nacionalista blanco Nick Fuentes ha detallado una elaborada teoría conspirativa según la cual J.D. Vance fue, en la práctica, instalado como vicepresidente para ser una herramienta de fuerzas poderosas en la industria tecnológica.

Los comentarios de Fuentes fueron compartidos el viernes por la excandidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, aunque Palin insiste en que solo pretendía destacar su papel en el movimiento Tea Party. (Palin no se ha vuelto contra Trump, aunque recientemente lo ha criticado en varios aspectos).

La decisión de Trump de aparecer en el programa de Alex Jones, plagado de teorías conspirativas, a finales de 2015, fue, en retrospectiva, una clara declaración de intenciones respecto a su deseo de aliarse con teóricos de la conspiración.

Sin embargo, Jones ahora utiliza esas teorías contra Trump tras su ruptura con el presidente por el tema de Irán, llegando incluso a acusarlo el lunes de intentar ayudar a los demócratas a apoderarse de su plataforma InfoWars (The Onion, un sitio web de noticias satíricas que intenta hacerse con el control de InfoWars, no está controlado por el Partido Demócrata).

Y luego está la teoría, quizás la menos popular, que está ganando terreno: que Trump podría ser el anticristo. En la teología cristiana, el anticristo es una figura que aparece antes de la segunda venida de Jesús para engañar a la gente y encarna a un falso salvador.

Esta era una teoría que Carlson insinuó recientemente en medio de su gran ruptura con Trump. Y la revista Wired descubrió que algunos partidarios de Trump con un número considerable de seguidores están empezando a hacerse preguntas al respecto.

Está por verse qué sucederá con esas teorías de la derecha. Podría ser que algunos escépticos repentinos de Trump solo estén diciendo tonterías y que todo se calme.

Pero no es difícil prever que algunas de ellas puedan ganar terreno, especialmente teniendo en cuenta que las teorías involucran a un culpable conocido (Israel) y un conjunto de circunstancias familiares que a menudo dan lugar a este tipo de teorías (un intento de asesinato).

Quienes atacan a Trump han demostrado tener bastante éxito en el pasado difundiendo este tipo de teorías, entre ellos Jones, Owens y Carlson.

Además, estas teorías están ganando terreno entre ciertos podcasters —como Dillon y Von— que fueron valiosos partidarios de Trump, en parte porque se dirigían a personas menos comprometidas políticamente y, por lo tanto, más fácilmente influenciables.

En los últimos meses, los líderes del Partido Republicano se han mantenido al margen mientras los sentimientos antiisraelíes y antisemitas aumentaban en sus filas, especialmente entre los republicanos más jóvenes.

Y en su mayoría han intentado ignorar las teorías conspirativas que se están extendiendo sobre el asesinato de Charlie Kirk, impulsadas con mayor vehemencia por Owens.

Pero tal vez desearían haber reaccionado con más contundencia, dado que esas sensibilidades ahora podrían alimentar teorías conspirativas que involucran a Trump, con la ayuda de algunos aliados recientemente distanciados.

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