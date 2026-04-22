El primer ministro del Líbano acusa a Israel de crímenes de guerra tras ataque que mató a una periodista

Charbel Mallo, Tamara Qiblawi, Sana Noor Haq, Dana Karni, CNN

El primer ministro del Líbano acusó a Israel de crímenes de guerra luego de que un ataque aéreo en el sur del país este miércoles matara a una periodista e hiriera gravemente a otra.

Amal Khalil, quien trabajaba para el periódico libanés Al Akhbar, murió mientras realizaba su trabajo periodístico, según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA). Es la cuarta trabajadora de medios de comunicación que muere por ataques de Israel en el Líbano desde marzo. La otra periodista fue identificada por las autoridades libanesas como Zeinab Faraj, una fotoperiodista independiente. Al Akhbar es un periódico de izquierda, pro-Hezbollah.

Las dos periodistas se habían refugiado durante una serie de ataques en la localidad de Tayri, en el sur del Líbano, cuando el edificio en el que se encontraban fue atacado.

Las autoridades libanesas también acusaron a las fuerzas israelíes de intentar impedir que los equipos de emergencia las rescataran, y señalaron que trabajadores de la Cruz Roja trasladaron a Faraj a un hospital bajo “fuego hostil”, según la NNA.

Los ataques también mataron a otras personas, informó la NNA.

“Atacar a periodistas y obstaculizar el acceso de los equipos de rescate a ellos, y luego volver a atacar a esos equipos después de que hubieran llegado, constituye crímenes de guerra claramente descritos”, publicó en X el primer ministro del Líbano Nawaf Salam.

Dijo que los ataques israelíes contra trabajadores de los medios ya no eran “incidentes aislados”, sino “un método establecido que condenamos”.

Las fuerzas israelíes reconocieron que dos periodistas habían resultado heridas como resultado de los ataques, pero dijo que “no ataca a periodistas y actúa para mitigarles el daño mientras mantiene la seguridad de sus fuerzas”.

Insistió en que no había impedido que los equipos accedieran a la zona y dijo que los detalles en torno al incidente estaban siendo revisados.

Afirmó que sus fuerzas en el sur de Líbano habían visto dos vehículos que salían de una “estructura militar” que, según dice, era utilizada por Hezbollah. Dijo que los “terroristas” en los vehículos se acercaron a las fuerzas de manera amenazante. Entonces las fuerzas atacaron uno de los vehículos y un edificio del que los individuos habían huido.

CNN no puede verificar de forma independiente ni la versión libanesa ni la israelí.

Los ataques aéreos ocurrieron durante un frágil alto el fuego entre Israel y el Líbano, destinado a pausar los combates con Hezbollah, respaldado por Irán, que está en vigor desde el viernes pasado.

Una segunda ronda de conversaciones directas entre funcionarios israelíes y libaneses está prevista para el jueves en Washington, según un funcionario israelí y un funcionario del Departamento de Estado.

Los ataques de Israel de este miércoles provocaron una protesta de grupos como las Naciones Unidas y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

“El CPJ considera responsables a las fuerzas israelíes por poner en peligro la vida de Amal Khalil y por las lesiones que sufrió Zeinab Faraj tras el ataque dirigido contra su ubicación”, dijo este miércoles la directora regional del CPJ, Sara Qudah.

Según el CPJ, Israel fue responsable de dos tercios de todas las muertes de periodistas y trabajadores de los medios en 2025.

A principios de este mes, expertos de la ONU pidieron una investigación internacional independiente tras la muerte de tres reporteros en el Líbano a manos de las fuerzas israelíes, incluido uno que trabajaba para una emisora dirigida por Hezbollah.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego de 10 días en Líbano que entró en vigor a las 5 pm, hora de Miami, del 16 de abril, tras un intercambio mortal de ataques que se había intensificado desde principios de marzo.

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