En el estrecho de Ormuz, esta fotógrafa tomó un retrato fascinante de sus isleños

Por Adam Pourahmadi, CNN

Salimeh está de pie en su patio, con una alfombra colgando tras ella, aún pesada por el lavado. Su ropa, estampada en rojos, rosas y naranjas intensos, evoca las arenas ricas en minerales de las islas iraníes de Qeshm y Ormuz, donde la tierra misma parece resplandecer. El viento levanta su velo, lo justo para dejar ver su suave presencia, y este ondea sobre su cuerpo. La fotografía la captura en pleno movimiento, en el preciso instante de su llegada.

La fotógrafa Hoda Afshar recuerda la imagen como algo casi accidental. Trabajando con una cámara analógica de formato medio, había estado ajustando, enfocando, esperando. Salimeh permaneció pacientemente. Entonces llegó el viento y apretó el obturador.

Desde 2015, Afshar regresa a las islas de Ormuz y Qeshm, en el sur de Irán, para fotografiar la tierra, sus habitantes y las fuerzas invisibles y esotéricas que dan forma a la vida allí: los vientos, a los que los lugareños consideran entidades poderosas.

Esta creencia recorre las islas como una corriente subterránea. Algunos vientos se consideran benignos; otros, dañinos. Un tipo de viento conocido como zār, según dicen, puede entrar en el cuerpo y causar malestar o enfermedad.

En el retrato de Afshar, la máscara de Salimeh, pintada con cejas pobladas y bigote, forma parte de esa creencia. Su propósito es engañar a los espíritus, hacerla parecer un hombre. Se cree que las mujeres son más vulnerables al zār.

La fotografía aparece en el libro de Afshar de 2021 titulado “Habla con el viento”, una de las docenas de imágenes que exploran la tensión entre lo visible y lo invisible, el paisaje y la memoria, y el cuerpo y las fuerzas que, según se dice, lo atraviesan.

Cinco años después, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, estas islas dispersas por el estrecho de Ormuz se ven inmersas en una nueva crisis. Buques de guerra, un bloqueo estadounidense en curso y minas iraníes esparcidas por el mar amenazan ahora las aguas que rodean las islas de Ormuz y Qeshm, colocando a comunidades marcadas por el comercio y la migración en el centro de una crisis global.

En una videollamada desde Berlín, donde actualmente realiza una residencia artística, Afshar describe a los isleños frente a la costa iraní como “algunas de las personas más hospitalarias y alegres que conozco”, tan profundamente arraigados a la tierra que incluso un día fuera los deja “inquietos y enfermos”.

La familia de Afshar aún vive en Qeshm. En la primera semana de la guerra, Irán afirmó que un ataque estadounidense-israelí había alcanzado una planta desalinizadora en la isla, un recurso vital en una región que ya sufre escasez de agua. Desde lejos, percibe fragmentos de lo que se ha convertido la vida cotidiana: la fuerte presencia militar, los bombardeos que, como dijo un familiar, “te atraviesan el cuerpo como un terremoto”.

Sus imágenes cobran una nueva dimensión en este contexto; son retratos poéticos que se despliegan en un paisaje ahora amenazado por la guerra.

Las creencias de la región en torno a los vientos tienen profundas raíces históricas, explicó.

Durante siglos, estas islas han sido encrucijada de imperios, rutas comerciales y culturas. Potencias iraníes, árabes y europeas las han reclamado. Sus costas han recibido a comerciantes, soldados y migrantes que se desplazaban entre África Oriental, la península arábiga y el subcontinente indio.

Con ellos llegaron lenguas, costumbres y creencias.

Esa historia, transmitida oralmente, permanece arraigada en el tejido cultural de las islas, afirmó. Explicó que muchos residentes son de ascendencia africana, aunque esa identidad suele estar oculta o negada, moldeada por jerarquías sociales arraigadas.

En la tradición zār, esas mismas historias se invierten. Se cree que los únicos capaces de negociar con los vientos dominantes y restaurar el equilibrio son los chamanes de ascendencia africana. En las reuniones rituales, la música, el incienso y el movimiento crean un espacio donde lo invisible se vuelve, por un instante, tangible.

Para Afshar, su libro “Habla con el viento” trataba de explorar cómo el paisaje, la historia y el cuerpo se influyen mutuamente.

“Se ve cómo la conexión de las personas con su entorno determina su apariencia”, dijo, especialmente su vestimenta, que está influenciada por el paisaje. “Es muy evidente la conexión entre ambos”.

Esa conexión va más allá de las apariencias materiales. Se cree que ciertos árboles de las islas albergan estos vientos; dormir bajo ellos implica el riesgo de ser poseído.

La serie de Afshar es un retrato de un lugar donde la historia se acumula. Y a medida que nuevas formas de violencia dan forma al presente, Afshar retoma una idea que sustenta todo su proyecto: lo que le ha sucedido a un lugar no desaparece sin más.

“No se va a ir”, dijo. “La memoria histórica del lugar, cada vez que ocurre algo violento, permanece. Para siempre”.

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