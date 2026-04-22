En Estados Unidos, donde la gente respira aire cada vez más contaminado, una pequeña ciudad resiste

Por Jen Christensen

La Asociación Estadounidense del Pulmón lo califica como un “sombrío indicio del deterioro de la calidad del aire en todo el país”: Bangor, Maine, es la última ciudad que aún figura en las tres listas de “ciudades más limpias”.

Según la asociación, Bangor no registra ningún día con niveles perjudiciales de ozono ni contaminación por partículas a corto plazo, y presenta algunas de las concentraciones más bajas de contaminación por partículas peligrosas durante todo el año en todo el país.

Por lo general, el informe anual “Estado del Aire” de la asociación incluye al menos una ciudad en las tres listas. Algunos años, ha incluido varias. Pero el informe de este año, publicado el miércoles, sitúa a la ciudad Reina del Este —hogar del autor de terror Stephen King y lugar de nacimiento del mítico leñador Paul Bunyan— en solitario.

Según el informe, la calidad del aire en el país es peligrosa para millones de estadounidenses. Casi la mitad de la población —unos 152 millones de personas— respira aire contaminado y vive en un condado que la asociación califica con una nota reprobatoria en cuanto a contaminación atmosférica.

Aproximadamente 32,9 millones de personas viven en condados con calificaciones deficientes en las tres medidas de contaminación, y las personas de color tienen más del doble de probabilidades que las personas blancas de vivir en una comunidad con una calificación deficiente en las tres.

La contaminación por ozono y partículas se considera uno de los contaminantes más extendidos y peligrosos que mide la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). La EPA define las partículas, también llamadas hollín, como una mezcla de gotas sólidas y líquidas que flotan en el aire. Pueden presentarse en forma de suciedad, polvo o humo. Las centrales eléctricas de carbón y gas natural, los automóviles, la agricultura, los caminos sin pavimentar, las obras de construcción y los incendios forestales las generan.

La contaminación por partículas amenaza la salud humana debido a su diminuto tamaño —una fracción del grosor de un cabello humano—, que le permite atravesar las defensas habituales del organismo. Al ser inhaladas, esas partículas pueden quedar atrapadas en los pulmones y pasar al torrente sanguíneo, causando irritación e inflamación.

Incluso a corto plazo, la exposición a la contaminación por partículas puede causar problemas respiratorios o desencadenar un infarto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación por partículas también se considera un factor importante en la mortalidad prematura a nivel mundial. La exposición puede aumentar el riesgo de padecer afecciones como ciertos tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, asma, partos prematuros, demencia, depresión y ansiedad.

La contaminación por ozono, también llamada esmog, es la presencia de ozono a nivel del suelo que se forma cuando sustancias químicas como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles procedentes de las centrales eléctricas, los gases de escape de los automóviles, los vapores de gasolina, las instalaciones industriales y los disolventes químicos reaccionan con la luz solar.

La exposición a la contaminación por ozono puede provocar ataques de asma y dolor de pecho a corto plazo. La exposición a largo plazo también puede causar una disminución de la función pulmonar y la muerte prematura.

Los datos del nuevo informe corresponden al periodo 2022-2024, el más reciente disponible de la EPA. La contaminación por ozono afectó a más personas en Estados Unidos en el informe de este año que en los cinco anteriores. Los niveles de contaminación por partículas mostraron cierta mejoría, pero los grupos expuestos a altos niveles de esta contaminación sufrieron niveles mucho más elevados que en el pasado.

Los Ángeles sigue siendo la ciudad con mayor contaminación por ozono del país, como lo ha sido en todos los años, excepto en uno, de los 27 que lleva el informe. Bakersfield, California, registra la peor contaminación por partículas durante todo el año por séptimo año consecutivo, pero mejoró este año en cuanto a la contaminación por partículas a corto plazo. Ahora, Fairbanks, Alaska, ocupa el último lugar en la lista de contaminación por partículas a corto plazo.

Bangor obtuvo una calificación de “A” en cuanto a la exposición al ozono y a la contaminación por partículas a corto plazo, y ocupó el décimo lugar en la lista de las 25 ciudades con los niveles más bajos de partículas durante todo el año. Bozeman, Montana, ocupó el primer puesto este año.

La última vez que solo una ciudad figuró en las tres listas de ciudades con aire más limpio fue en 2012, cuando Santa Fe-Espanola, Nuevo México, fue nombrada la mejor ciudad. En 2022, diez ciudades figuraron en las listas.

Según Anne Krieg, directora del departamento de desarrollo comunitario y económico de la ciudad, la presencia de Bangor en las listas de ciudades con el aire más limpio durante varios años ha sido un verdadero atractivo de la ciudad.

“Hemos escuchado a mucha gente decir que han leído que Bangor tiene el aire más limpio y que quieren vivir aquí para disfrutar de eso”, dijo Krieg. “Es un lugar saludable, con un buen entorno al aire libre. Es una parte fundamental de nuestra marca. Se puede disfrutar de la vida urbana y, al mismo tiempo, tener acceso a aire limpio. No muchas ciudades lo ofrecen”.

Algunos factores distinguen el aire de la ciudad del de gran parte del resto del país, afirmó la Dra. Jean MacRae, profesora asociada que imparte un curso sobre contaminación atmosférica y residuos sólidos en la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad de Maine.

La zona se beneficia de sistemas meteorológicos favorables, una alta concentración de terreno forestal que filtra el aire, una buena distancia de las industrias contaminantes y una población de tan solo unos 33.000 habitantes, por lo que no hay tantos coches en las carreteras.

“A veces, el aire viciado llega a la costa, por lo que la parte sur del estado se ve afectada”, dijo MacRae.

A Maine se le ha llamado el “tubo de escape de la nación” debido a que la contaminación proveniente de las centrales eléctricas y los fabricantes de automóviles del Medio Oeste y de los estados del Noreste se desplazaba hacia allí, pero “los controles de la contaminación del aire realmente han reducido eso con el tiempo”, dijo MacRae.

De hecho, se atribuye a dos senadores estadounidenses de Maine el mérito de haber impulsado algunas de las regulaciones más importantes del país en materia de contaminación atmosférica.

El senador Edmund Muskie impulsó la Ley de Aire Limpio de 1970, que estableció los primeros límites federales a la contaminación y dio origen a la EPA. El senador George J. Mitchell contribuyó a la creación de la Enmienda a la Ley de Aire Limpio de 1990, que exigía a los estados cumplir con objetivos de calidad del aire y endureció las normas sobre emisiones de automóviles y camiones.

Según Will Barrett, vicepresidente adjunto de defensa del aire limpio a nivel nacional de la Asociación Estadounidense del Pulmón, el éxito de esas medidas de protección se ve amenazado bajo la administración Trump.

“Se están produciendo importantes retrocesos en normas cruciales para salvar vidas relacionadas con la calidad del aire, porque esta EPA se está alejando de su misión de salud pública”, dijo Barrett.

La administración ha emprendido lo que la EPA denominó la “mayor medida de desregulación en la historia de Estados Unidos”, reconsiderando las regulaciones sobre centrales eléctricas, la industria del petróleo y el gas, el mercurio y las normas sobre contaminación atmosférica tóxica, el programa de informes sobre gases de efecto invernadero y las restricciones a la contaminación por automóviles y camiones.

La crisis climática también dificulta respirar aire limpio. El calor extremo, el humo de los incendios forestales y la sequía empeoran la contaminación atmosférica. “Todo esto pone de manifiesto la necesidad de políticas progresistas contundentes”, afirmó Barrett.

Krieg afirma que, sin embargo, las temperaturas más cálidas han beneficiado a su ciudad al menos en un sentido: han atraído a nuevos residentes de estados como Texas que buscan un lugar con un clima más templado y un aire más limpio.

“Maine es precioso para eso”, dijo.

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