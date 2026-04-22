La extraordinaria carrera de Tim Cook en cuatro gráficas

Por David Goldman, CNN

Desde sus inicios en Apple, Tim Cook fue un hombre de números.

Poco después de que Steve Jobs regresara a Apple a finales de los años 90 para rescatar la empresa que había fundado, contrató a Cook —quien venía de Compaq— para dirigir la cadena de suministro y las operaciones de Apple. Jobs estaba a cargo de lo vistoso, como la nueva y colorida iMac. Cook tenía que asegurarse que Apple pudiera conseguir todas las piezas que necesitaba.

Como CEO, cargo que Cook ha ocupado durante casi 15 años, ha sido criticado por carecer del estilo y la capacidad de Jobs para impulsar innovaciones revolucionarias.

Pero los números no mienten. Y las ventas, ganancias y valor de mercado que Cook logró para Apple durante su gestión no tienen comparación.

Cuando Cook tomó el control de Apple, el iPhone ya generaba cerca de la mitad de los US$ 108 mil millones que la empresa vendía al año. Bajo su liderazgo, Apple creó dos nuevas categorías: servicios y wearables. El año pasado, esos dos ítems generaron en conjunto US$ 145 mil millones en ingresos, una gran parte de los US$ 416 mil millones de ingresos totales de la compañía.

Cook ha más que cuadruplicado las ganancias de Apple durante su gestión, estableciendo récords históricos para cualquier empresa pública en la historia. La introducción de servicios, incluidos Apple TV+ y Apple Pay, ha impulsado considerablemente las ganancias de la compañía en los últimos años.

El S&P 500 ha subido 504 % desde el día en que Tim Cook asumió el cargo. El crecimiento de Apple ha sido más del triple.

Apple se convirtió en la primera empresa en alcanzar un valor de US$ 1 billón en 2018. Ahora vale US$ 4 billones, y es la segunda compañía más valiosa del mercado bursátil de Estados Unidos, solo detrás del fabricante de chips Nvidia.

La carrera de Cook ha sido impresionante bajo cualquier óptica, incluso el presidente Donald Trump lo presumió el martes en Truth Social: “(Estaba) muy impresionado conmigo mismo por tener al jefe de Apple llamándome”, en referencia a un contacto durante su primer mandato para pedir ayuda sobre algo no especificado.

“Tim Cook ha tenido una carrera ASOMBROSA, casi incomparable, y seguirá adelante y continuará haciendo un gran trabajo para Apple, y en cualquier otra cosa en la que decida trabajar”, dijo Trump. “En pocas palabras, ¡Tim Cook es un tipo increíble!”

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