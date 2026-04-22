La guerra de Estados Unidos con Irán se está extendiendo al Indo-Pacífico. Eso podría dificultar su fin

Análisis por Brad Lendon, reportero sénior de asuntos militares globales de CNN

El abordaje estadounidense de un petrolero en el Océano Índico el martes demuestra que Washington está cumpliendo su promesa de rastrear buques vinculados a Irán en cualquier parte del mundo, una extensión de su bloqueo de los puertos iraníes que aumenta la presión sobre Teherán.

Pero la expansión de la zona de conflicto a miles de kilómetros del golfo Pérsico podría ampliar la brecha que habría que superar en cualquier negociación de paz.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, recalcó la semana pasada que los buques vinculados a Irán tendrían dificultades para eludir el alcance global de la Armada estadounidense.

En concreto, mencionó la zona bajo la jurisdicción del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (INDOPACOM).

Los datos de seguimiento marítimo mostraron que el buque cisterna M/T Tifani (número de buque 9273337 de la Organización Marítima Internacional), con capacidad para transportar 2 millones de barriles de petróleo crudo, fue interceptado entre Sri Lanka e Indonesia, a más de 2.000 millas del golfo Pérsico, dentro del área de responsabilidad de INDOPACOM.

Según imágenes satelitales vistas por CNN, el buque se dirigía hacia el estrecho de Malaca, tras haber estado en la terminal petrolera de la isla iraní de Kharg, en el golfo, el 6 de abril.

Los datos de tráfico marítimo lo ubicaron en el golfo de Omán, fuera del Estrecho de Ormuz, el 10 de abril, viajando hacia el sureste.

El 21 de abril, poco después de pasar Sri Lanka, el buque cisterna cambió de rumbo bruscamente: primero un giro brusco de 90 grados hacia el sur, y luego otro giro brusco de 90 grados de regreso al este.

Poco después, Estados Unidos anunció la detención.

Un video difundido en las redes sociales por el Departamento de Defensa de Estados Unidos mostraba a tropas abordando helicópteros en un buque de guerra de la Armada estadounidense y aterrizando en el petrolero.

Ese buque de guerra, la base marítima expedicionaria USS Miguel Keith, tiene aproximadamente el tamaño de un portaaviones y puede dar apoyo a helicópteros y fuerzas especiales.

Su uso en la operación de abordaje en aguas abiertas del océano Índico da una idea de los vastos recursos con los que cuenta la Armada de los Estados Unidos para imponer un bloqueo y hacer cumplir las sanciones.

El Miguel Keith es uno de los cinco buques de su tipo en la flota estadounidense.

La interceptación, el fin de semana, del buque de carga iraní M/V Touska fue llevada a cabo por un destructor de misiles guiados (la Armada cuenta con 74 de estos) con infantes de marina de un buque de asalto anfibio, básicamente un pequeño portaaviones.

La Armada dispone de nueve de estos buques y once portaaviones, aunque no todos están listos para el combate en todo momento.

Los buques interceptados forman parte de la “flota oscura” que ayuda a transportar petróleo iraní y otras materias primas, incluidas aquellas con aplicaciones militares, por todo el mundo.

“Como ya hemos dejado claro, impulsaremos esfuerzos globales de control marítimo para desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que presten apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, decía la publicación del Departamento de Defensa en redes sociales del martes.

“Las aguas internacionales no son un refugio para los buques sancionados”, añadió.

Los analistas también afirman que el océano abierto es un lugar más seguro para que la Armada estadounidense realice interceptaciones, ya que hay menos buques neutrales cerca y no existen masas de tierra que restrinjan la maniobrabilidad u oculten a los adversarios, como podría ocurrir en el golfo Pérsico y sus alrededores.

La táctica en alta mar refleja la que empleó Estados Unidos a principios de este año al rastrear petroleros vinculados a Venezuela, antes de finalmente capturar al entonces presidente Nicolás Maduro en una incursión, poniendo fin al conflicto entre ambos países.

Desde que el Tifani fue abordado, ha estado dando vueltas en el océano cerca del lugar donde se detuvo, según los datos de seguimiento consultados por CNN.

Aún está por verse qué sucederá con él y con el petróleo que transporta.

El buque está sujeto a sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una denuncia para que un petrolero venezolano vinculado a Irán, incautado por las fuerzas estadounidenses, y su cargamento de 1,8 millones de barriles de crudo, fueran confiscados por el Gobierno estadounidense.

Tras la incautación del Touska el domingo, los analistas indicaron que sería inspeccionado y su cargamento examinado. El barco y su cargamento podrían pasar a ser propiedad del Gobierno estadounidense si finalmente se determina que constituyen un botín de guerra, señalaron los analistas.

Sea cual sea la postura de Tifani y Touska, por el momento, esta táctica no parece estar acercando a Irán a la mesa de negociaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní calificó el lunes la acción estadounidense contra el transporte marítimo iraní como una violación del alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril.

Desde entonces, Irán se ha negado a enviar una delegación a una nueva ronda de conversaciones de paz en Pakistán.

Ampliar la zona de guerra con más interceptaciones en alta mar probablemente endurecerá la postura de Teherán.

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Con información de Isaac Yee y Teele Rebane, de CNN.