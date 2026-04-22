México en la mira antes del Mundial: tiroteo en Teotihuacán eleva las dudas sobre el país y lo obliga a reforzar la seguridad

Por Anabella González, CNN en Español

“¿Cómo es que entra con un arma? Es la pregunta que se hacen todos”, reconoció este martes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al hablar del agresor del tiroteo ocurrido el lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, donde murieron una turista canadiense y el propio atacante y 13 personas más de distintas nacionalidades resultaron heridas.

En un país con altos niveles de violencia que se reflejan en homicidios y otros delitos delitos —muchos de ellos asociados al crimen organizado—, el episodio resulta inédito para México porque sucedió en un concurrido destino arqueológico y turístico, remarcan tanto las autoridades mexicanas como especialistas. Además, ocurre pocas semanas antes de que comience Mundial de Fútbol en el que México será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Por estos factores, el tiroteo en Teotihuacán aumenta las dudas sobre México, un país que tendrá tres ciudades sede a partir del 11 de junio y que ya enfrentaba cuestionamientos sobre su capacidad para brindar seguridad pública a millones de visitantes.

Desde el Gobierno de Sheinbaum, tanto la mandataria como su Gabinete dan muestras de ser conscientes de que existe esta desconfianza y continuamente buscan atajarla con llamados a la calma.

La seguridad del Mundial “está garantizada”, dijo este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien argumentó que los operativos en la materia se revisan a diario y que lo ocurrido en Teotihuacán se trató de un hecho sin ningún antecedente similar.

“Este hecho tan lamentable nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país”, dijo García Harfuch, que remarcó que son millones los visitantes que cada año llegan a estos sitios arqueológicos y que “jamás había habido un solo incidente”.

El ataque hizo que las autoridades anunciaran horas después el reforzamiento de la seguridad en zonas arqueológicas en coordinación con la Secretaría de Cultura y otras autoridades que están relacionadas a los operativos para el Mundial. “Todos estos protocolos de seguridad ya están, ya se han estado trabajando desde hace más de un año”, dijo el secretario.

A principios de marzo, el Gobierno de México anunció que casi 100.000 personas participarán en las tareas de seguridad por el Mundial, entre fuerzas estatales y guardias de seguridad privada.

Ubicado a unos 48 kilómetros al noreste de Ciudad de México, Teotihuacán es un importante sitio arqueológico y destino turístico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene entre sus monumentos dos grandes pirámides: la Pirámide de la Luna y la Pirámide del Sol.

El agresor, quien “actuó solo”, disparó desde la Pirámide de la Luna, precisó este martes el coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México. Pasadas las 11:00 de la mañana del lunes, hora local, el hombre de 27 años mató a una persona e hirió a otras que se encuentran fuera de peligro.

Según las autoridades, el atacante se quitó la vida al verse rodeado por oficiales de la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad de México dijo que, tras lo ocurrido, ordenó fortalecer la seguridad en zonas arqueológicas y en los principales destinos turísticos del país, además de incrementar la presencia de la Guardia Nacional y reforzar las revisiones, los controles de acceso y los sistemas de vigilancia en estos espacios públicos.

Mediante el patrullaje físico y cibernético, a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, las autoridades buscarán prevenir potenciales amenazas, agregó García Harfuch.

Después del tiroteo en Teotihuacán, algunos especialistas evalúan lo sucedido y las implicaciones que puede tener en el contexto del Mundial.

“Es un hecho poco común en nuestro país, se trata de una situación aislada que no corresponde a la vida natural de México”, dice a CNN Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización que monitorea políticas públicas, incidencia delictiva y acceso a la legalidad en México.

Rivas dice que México es un país violento, pero explica que la violencia la sufren los ciudadanos y “rara vez” los turistas, por lo que en principio no ve que lo ocurrido vaya a tener impacto en el Mundial. En cambio, sí cree que esta es una oportunidad para que el Gobierno de México refuerce, sobre todo, la prevención para que los turistas extremen precauciones sobre ciertas zonas o situaciones que puedan ser problemáticas.

Antes del ataque, el Gobierno de Sheinbaum ya había reiterado en varias oportunidades que la seguridad para el evento está garantizada. “Es seguro que vengan a nuestro país, a cualquiera de las tres ciudades donde se van a desarrollar los partidos o a las otras ciudades que están incorporadas por FIFA o a cualquier ciudad del país. Pueden venir con seguridad y certeza. La van a pasar muy bien”, dijo Sheinbaum en marzo.

Las dudas sobre la capacidad para garantizar la seguridad para millones de turistas y jugadores crecieron luego de la ola de violencia que se desató en febrero en distintas regiones tras la muerte de Nemesio “el Mencho” Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Vehículos incendiados, bloqueos de rutas y enfrentamientos fueron algunas de las imágenes de esa incertidumbre.

Para Rodrigo Peña, especialista en seguridad, investigador y profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, el ataque armado en Teotihuacán tiene al menos dos implicaciones: la primera en términos de proyección e imagen, que impacta directamente en las expectativas del recibimiento de turismo de cara a la Copa del Mundo. “Hay una consecuencia directa y se suma a las consecuencias anteriores, derivadas del caso del ‘Mencho’, que puso en el radar la seguridad en México y el Mundial”, dice.

En segundo lugar, el académico ve surgir una “nueva dimensión de inseguridad”, que tiene que ver con cómo se entrecruzan los discursos de odio con acciones de violencia concretas en espacios públicos.

Es un tipo de violencia al que Peña vincula a tiroteos masivos como los que ocurren en Estados Unidos, que sí serían algo novedoso en México. “Es una alerta de un tipo de violencia viejo, pero con nueva identidad en el contexto mexicano”, dice.

Según las primeras investigaciones de las autoridades mexicanas, el atacante llevaba una mochila con más de 50 cartuchos útiles, un arma punzocortante y material “presuntamente relacionado” con hechos violentos que “pudieron haber sucedido en Estados Unidos en abril de 1999”, dijo el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez. El 20 de abril de 1999, ocurrió el tiroteo masivo en la escuela secundaria Columbine en Littleton, Colorado, en la que 13 personas fueron asesinadas.

Si bien las autoridades señalan que el tiroteo en Teotihuacán puede verse como un hecho aislado sin vinculaciones con la delincuencia, es suficiente para que algunos especialistas planteen cuestionamientos, tanto antes como después de los eventos del Mundial.

La pregunta es si las autoridades “tienen las capacidades de despliegue, contención y de generación de inteligencia para evitar este tipo de eventos”, dice Peña, autor del libro “Metodología(s) para la seguridad y la paz social”.

Arcos de seguridad con rayos X y mayor presencia de la Guardia Nacional en grandes puntos turísticos del país son algunas de las medidas anunciadas por la presidenta Sheinbaum este martes, quien aclaró que estos ajustes no se darán “de un día para otro”.

Frente a la cercanía del Mundial y los cuestionamientos sobre México por hechos recientes, Peña considera que para el torneo existe una estrategia “razonablemente bien desplegada” en torno a los centros de las ciudades sede —Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey—, donde probablemente se concentraría la mayor afluencia de gente.

La gran pregunta, advierte el académico, es qué pasará con otros grandes espacios que no necesariamente están cerca de los estadios. “Teotihuacán está en el centro de las miradas ahora, pero hay muchos otros que también podrían correr ese nivel de riesgo”.

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