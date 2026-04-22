Un fabricante de condones podría subir los precios debido a la guerra con Irán

Por Kit Maher y David Goldman, CNN

Según una nueva entrevista con el CEO del mayor fabricante de preservativos del mundo, el sexo seguro podría encarecerse si la guerra de Irán continúa interrumpiendo las cadenas de suministro mundiales.

El CEO de Karex, Goh Miah Kiat, declaró a Reuters el martes que la empresa podría verse obligada a aumentar los precios entre un 20 % y un 30 %, dependiendo de la duración de la interrupción.

Las cadenas de suministro globales se han visto afectadas por la guerra desde finales de febrero y el bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido el suministro de algunos de los materiales utilizados en la producción de preservativos.

“La situación es sin duda muy delicada, los precios son elevados”, declaró Goh a Reuters. “No nos queda más remedio que trasladar los costes a los clientes”.

Con sede en Malasia, Karex fabrica preservativos, lubricantes personales, guantes, catéteres médicos y fundas para sondas.

La empresa produce preservativos masculinos de látex, incluyendo las marcas ONE, Trustex, Carex y Pasante, con una capacidad de producción anual superior a los 5.000 millones de unidades.

Según su sitio web, Karex también exporta a más de 130 países.

Goh declaró a Reuters que, además del aumento de los costes de fabricación y envasado de los preservativos, se están produciendo retrasos en los envíos.

“Estamos viendo muchos más condones en barcos que aún no han llegado a su destino, pero que son muy necesarios”, indicó Goh.

CNN se ha puesto en contacto con Karex para averiguar cuándo podrían producirse las subidas de precios. Mientras tanto, Goh declaró a Reuters que la empresa tiene suficiente suministro para varios meses.

Desde la guerra con Irán, los precios de la gasolina se han disparado, acaparando la mayor parte de la atención.

Los economistas temen que el aumento de los costos pueda provocar una disminución del gasto de los consumidores y que la escasez de petróleo obstaculice la producción. Esto es especialmente cierto en Asia, que depende en gran medida del petróleo de Medio Oriente como combustible.

Pero la guerra también ha perjudicado la industria de las llamadas materias primas: subproductos del petróleo que se utilizan para plásticos y otros materiales. Entre ellos: la nafta, que se utiliza para fabricar materiales de embalaje, y el aceite de silicona y el amoníaco, ingredientes clave en la producción de preservativos.

“Se habla mucho del petróleo crudo y de sus repercusiones en el diésel y la gasolina, pero también hay escasez de materias primas y productos petroquímicos”, declaró Angie Gildea, directora global de petróleo y gas de KPMG, en una entrevista aparte.

Por ejemplo, el 41 % de la nafta que se consume en Asia proviene de Medio Oriente, señaló Gildea. Si los países que fabrican los productos que compramos, incluida Malasia, no pueden acceder a las materias primas, tienen que subir los precios para compensar.

Pero las materias primas no son el único problema.

Algunos países, como Myanmar y Camboya, han comenzado a racionar el combustible. Algunas escuelas del sudeste asiático, incluyendo Vietnam, han ordenado que los estudiantes permanezcan en casa debido al elevado costo del transporte.

Los analistas del sector temen que esto también esté afectando la capacidad de los trabajadores para llegar a las plantas de producción, lo que podría ralentizar la fabricación de bienes clave destinados a la exportación, incluyendo Estados Unidos.

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