Zelensky dice a CNN que las conversaciones sobre Ucrania no pueden esperar hasta que termine la guerra en Irán

Por Christiane Amanpour y Ivana Kottasová, CNN

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, admitió que la guerra en Irán ha desviado la atención de la agresión rusa contra su país, y declaró a CNN que era un “gran riesgo” pensar que las labores para poner fin a los combates en Ucrania no pueden reanudarse hasta que termine el conflicto en Irán.

En declaraciones a Christiane Amanpour de CNN desde la oficina presidencial en Kyiv, Zelensky afirmó el miércoles que, si bien continúan las conversaciones técnicas con Estados Unidos, no ve “la oportunidad de reunirse… hasta que se resuelva el problema de Irán”.

Zelensky señaló que era complicado que el mismo equipo de negociadores estadounidenses —encabezado por el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump— estuviera liderando tanto las conversaciones sobre la guerra en Irán como en Ucrania.

Añadió que, si bien comprende que Estados Unidos esté centrado actualmente en su guerra contra Irán, era importante no olvidar a Ucrania.

El líder ucraniano afirmó que no era una opción decir que “hablaremos de Ucrania más adelante”… Ucrania no es un tema para ‘más adelante’. Ucrania ya está inmersa en una tragedia tan grande que debemos encontrar la manera de gestionarlo de forma paralela”.

Zelensky también declaró a CNN que la guerra ha provocado la interrupción del suministro de armamento para Ucrania, especialmente misiles antibalísticos, de los cuales, según indicó, Ucrania no recibe suficientes debido a la limitada capacidad de producción en Estados Unidos.

En declaraciones a CNN, apenas unas horas después de que la Unión Europea aprobara finalmente un préstamo clave de 90.000 millones de euros para Ucrania, Zelensky afirmó que obtener el dinero era una cuestión “vital y de supervivencia” para su país.

El préstamo, prometido a Kyiv meses atrás, se había retrasado considerablemente debido al bloqueo del entonces primer ministro húngaro, Víctor Orbán, quien exigía que Ucrania reanudara el flujo de petróleo ruso hacia Europa. Su aplastante derrota en las elecciones parlamentarias húngaras la semana pasada eliminó uno de los últimos obstáculos y, el miércoles, se reanudó el tránsito de petróleo a través del tramo ucraniano del oleoducto Druzhba, y los embajadores de la UE dieron un acuerdo preliminar para el préstamo.

Zelensky declaró a CNN que, sin los fondos, Ucrania tenía dificultades para fabricar la cantidad de armas que era capaz de producir.

Puso como ejemplo los interceptores de drones, e indicó que Ucrania produce actualmente alrededor de 1.000 unidades diarias, a pesar de tener la capacidad para fabricar 2.000 al día. “Pero no tenemos los fondos. Es una cuestión de vida o muerte, de supervivencia, de defensa; necesitamos este dinero urgentemente”, declaró a CNN.

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Con información de Alicia Lloyd, Ana Bickford, Adam Pourahmadi y Victoria Butenko, de CNN.