Autopsia de Celeste Rivas Hernández confirma que murió por múltiples heridas penetrantes. El cantante d4vd está acusado

Por Andi Babineau, CNN

La joven de 14 años que, según la acusación, fue asesinada y desmembrada por el cantante d4vd murió por “múltiples heridas penetrantes”, según una autopsia publicada el miércoles

Los hallazgos arrojan más luz sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández, meses después de que la adolescente fuera encontrada en el maletero delantero del Tesla de d4vd el pasado septiembre en Los Ángeles. El vehículo aparentemente había sido abandonado en Hollywood Hills y fue remolcado a un depósito policial, donde un empleado notó un olor fétido proveniente del maletero y alertó a las autoridades.

Los detalles sobre cómo murió Celeste y quiénes estaban siendo investigados permanecieron ocultos, ya que las autoridades convocaron a un gran jurado y mantuvieron en secreto los resultados de la investigación.

Celeste había sido reportada como desaparecida por familiares y amigos en repetidas ocasiones desde principios de 2024. Ella y d4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, aparecieron juntos en una transmisión en vivo de Twitch ese enero, y entre entonces y marzo de 2024, él fue fotografiado saliendo de un Tesla negro cerca de la casa de la joven. Celeste también fue fotografiada entre bastidores en uno de sus conciertos en Los Ángeles en junio de 2024. Fue vista por última vez con vida cuando se dirigía a la casa de d4vd en abril de 2025.

El cantante fue arrestado la semana pasada y ha negado haber cometido delito alguno, declarándose inocente el lunes.

Aunque no está claro cuándo murió Celeste, la publicación del informe se produce meses después de que la autopsia que dictaminó que su muerte fue un homicidio el pasado diciembre fuera sellada a petición de las autoridades.

Los restos de Celeste se encontraban en una bolsa para cadáveres con cremallera y presentaba dos heridas que “podrían ser causadas por objetos punzantes”: una en el pecho y otra en el abdomen, según la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. También se observaron abrasiones en la piel, aunque el médico forense no pudo determinar las causas debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.

Según detalla el informe, le habían amputado los brazos y las piernas, y varios fragmentos de plástico azul estaban incrustados en las superficies de los cortes y fueron presentados como prueba. Además, le habían amputado dos dedos de la mano izquierda.

La Dra. Priya Banerjee, patóloga forense certificada, que revisó el informe que se hizo público y que no está involucrada en el caso, dijo que las lesiones descritas eran más compatibles con una puñalada y que probablemente la niña fue desmembrada después de morir.

“Este es un caso muy difícil debido a la descomposición”, dijo Banerjee. “Parece probable que las heridas se hayan producido con un cuchillo, pero entiendo por qué usaron la terminología que emplearon, dada la condición del cuerpo”.

Según el informe del médico forense, en la parte interior de su dedo índice derecho se documentó un tatuaje con la palabra “Shhh…”, similar al tatuaje que d4vd tiene en su dedo.

También se detectó alcohol en su organismo, aunque el médico forense señala que no está claro si su presencia se debe a la ingestión o a la descomposición.

“Tras varios meses, me complace que esta información pueda finalmente hacerse pública, no solo para el público en general, sino también para la afligida familia que sufre esta pérdida”, declaró el Dr. Odey Ukpo, médico forense jefe, en un comunicado. “Es inconcebible que hayan tenido que esperar tanto tiempo para saber qué le ocurrió a su hija”.

Un abogado de la familia de Celeste emitió un comunicado en el que afirma que los resultados de la autopsia han causado un “profundo dolor emocional a la familia”.

“La familia Rivas Hernández está absolutamente devastada por las conclusiones del informe del médico forense sobre la horrible y espantosa muerte de su querida hija”, dice el comunicado. “Solicitan respetuosamente privacidad, comprensión y paciencia mientras asimilan esta información”.

CNN se ha puesto en contacto con los abogados de d4vd para obtener comentarios sobre el informe.

El lunes, D4vd se declaró inocente de los cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, abuso sexual continuado de un menor de 14 años y mutilación de restos humanos.

Según el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, la fiscalía alega que él mantuvo una relación sexual con Celeste y la mató “cuando ella amenazó con revelar su conducta criminal y arruinar su carrera musical”.

“Las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue el causante de su muerte. Defenderemos enérgicamente la inocencia de David”, declaró Blair Berk, abogado de d4vd, en un comunicado tras su comparecencia ante el juez.

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Con información de Alaa Elassar, Zoe Sottile, Norma Galeana, Elizabeth Wolfe, Thomas Bordeaux, Allison Gordon, Kyung Lah, Matt Friedman, Nadia Kounang y Jack Hannah, de CNN.