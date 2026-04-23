Conclusiones del primer debate entre candidatos a gobernador de California desde la salida de Eric Swalwell

Por Eric Bradner y Patrick Svitek, CNN

Cuatro demócratas y dos republicanos que aspiran a convertirse en el próximo gobernador de California intercambiaron dardos ocasionales durante un debate el miércoles por la noche.

Pero, sobre todo, los demócratas arremetieron contra el presidente Donald Trump, y los republicanos criticaron al liderazgo demócrata del estado.

El debate, organizado por Nexstar, tuvo lugar dos semanas después de que la contienda electoral diera un vuelco cuando uno de los principales aspirantes demócratas, el exrepresentante Eric Swalwell, se retiró tras ser acusado de conducta sexual inapropiada.

Swalwell ha negado las acusaciones, que ha calificado de “completamente falsas”. Al renunciar a su escaño en la Cámara de Representantes, Swalwell pidió disculpas por “errores de juicio cometidos en el pasado”.

Todos los candidatos aparecerán en la misma papeleta el 2 de junio, y los dos más votados, independientemente de su partido, pasarán a la siguiente ronda este otoño.

El presidente Donald Trump ha respaldado al republicano Steve Hilton, pero otro aspirante republicano con posibilidades, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, también participa en la contienda.

Con el apoyo demócrata disperso entre varios candidatos, el partido se enfrenta a un posible escenario catastrófico: quedar excluido de las elecciones generales para reemplazar al gobernador saliente Gavin Newsom, quien no ha dado su apoyo a ningún candidato en la contienda.

Las elecciones en California se realizan mayoritariamente por correo, y los funcionarios electorales de los condados comienzan a enviar las papeletas a los votantes el 4 de mayo. CNN celebrará un debate para la gobernación el 5 de mayo.

Dos de los seis candidatos que subieron al escenario el miércoles buscaban el voto de personas completamente diferentes.

Los republicanos representan una proporción mucho menor del electorado californiano, pero solo Hilton y Bianco compiten por ellos. Ambos criticaron duramente a Newsom, mientras que los candidatos demócratas defendieron, al menos tibiamente, la gestión del gobernador saliente en temas como la falta de vivienda.

Tras escuchar las respuestas, en gran medida evasivas, de los demócratas sobre si apoyarían impuestos adicionales para financiar infraestructuras, Hilton dijo: “No podemos seguir en esta dirección con los demócratas buscando constantemente satisfacer su insaciable apetito por más y más impuestos para su pozo sin fondo de dinero”.

Bianco también arremetió contra los demócratas que controlan todos los poderes del Gobierno estatal de California. “Están subiendo sus impuestos, están gastando cada vez más de su dinero porque se niegan a frenar el gasto”, afirmó.

El debate tuvo lugar unas dos semanas después de que Trump respaldara a Hilton, quien en ese momento dijo sentirse “profundamente honrado” de obtener el apoyo del presidente.

Trump perdió California en sus tres intentos por llegar a la presidencia, incluyendo una derrota por 20 puntos en 2024. Pero Hilton mantuvo su respaldo en el debate, afirmando que cualquier candidato a gobernador debería aspirar a tener una “relación constructiva y una colaboración con el Gobierno federal”.

“Todos los californianos se beneficiarán al tener un gobernador que sea socio del presidente”, declaró Hilton.

Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de la administración Biden, exfiscal general de California y excongresista de California, declaró a CNN la semana pasada que “muchos de nosotros habíamos oído los rumores” sobre Swalwell, y añadió que “nunca había visto ninguna corroboración”.

Los moderadores lo pusieron en un aprieto el miércoles por la noche, preguntándole a Becerra por qué nunca había investigado esos rumores.

“Sí, se oyen rumores todo el tiempo sobre todo tipo de cosas. Los rumores no son hechos, y el grupo parlamentario demócrata no es el lugar para dirimir esas cuestiones. Eso lo hacen las fuerzas del orden”, declaró Becerra, quien fue miembro del liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes antes de dejarla para convertirse en fiscal general de California en 2017.

Becerra también reconoció la labor de las mujeres que han presentado denuncias de conducta sexual inapropiada contra Swalwell, incluidas acusaciones de violación que Swalwell ha negado rotundamente.

“Una cosa son los rumores, pero conocer los hechos es lo que realmente te impulsa a actuar”, indicó Becerra.

Matt Mahan, un demócrata moderado que ha discrepado con Newsom en varios temas, buscó diferenciarse.

Argumentó que los demócratas deben hacer algo más que oponerse a Trump y ofreció la crítica más temprana —y directa— a algunos de sus rivales.

“No necesitamos a un multimillonario que hizo su fortuna en prisiones privadas o en la industria del petróleo y el gas, a la que ahora supuestamente se opone, ni al candidato elegido a dedo por Trump, ni a un político de Washington al que ahora apoya la élite de Sacramento”, manifestó Mahan, aludiendo en orden a Steyer, Hilton y Becerra.

Posteriormente, Mahan arremetió con mayor dureza contra Steyer, un exgestor de fondos de inversión.

Al responder a una pregunta sobre la falta y el acceso a la vivienda, Mahan afirmó que “las únicas viviendas que Tom Steyer ha construido han sido prisiones privadas y centros de detención del ICE”.

(Según el Fresno Bee, Steyer declaró recientemente que fue “un error” que un fondo de cobertura que él administraba invirtiera en la empresa operadora del mayor centro de inmigración de California).

Sin embargo, Mahan también tuvo que responder por algunas de sus propias vulnerabilidades políticas como político influyente proveniente del corazón de Silicon Valley.

Al ser preguntado sobre el apoyo que recibe de “ejecutivos multimillonarios del sector tecnológico”, Mahan afirmó que su cercanía a la industria le ha ayudado a comprender tanto los beneficios como los riesgos de las tecnologías emergentes.

“No tengo miedo de regular a las grandes empresas tecnológicas ni a ninguna otra industria, y como gobernador, me aseguraré de que protejamos a la gente de California”, señaló Mahan.

Porter lideró la contienda desde el principio, superando en las encuestas a la mayoría de sus rivales durante meses.

Pero luego salió a la luz un video que la mostraba reprendiendo a un miembro de su equipo en 2021 —y entonces Swalwell lanzó su campaña— y su candidatura pareció menos viable.

El miércoles por la noche, intentó recuperar el control, reiterando su arrepentimiento por el incidente y pasando a la ofensiva contra Steyer y Becerra.

“Me disculpé con ese empleado hace cuatro años y asumí la responsabilidad entonces, y la he seguido asumiendo desde entonces, reconociendo que no es la forma correcta de tratar a alguien”, manifestó. “Y eso contrasta enormemente con lo que hemos visto hacer a otros candidatos cuando se les ha señalado alguna falta de conducta”.

En cuanto a Becerra, lo acusó de tener “planes maravillosos” pero de carecer de detalles y de no proponer nada que desafíe el “statu quo”.

“El cómo, el por qué, el cuánto… todo eso falta”, indicó.

Becerra replicó diciendo que era “muy irónico escuchar a alguien que nunca ha tenido que dirigir un Gobierno”.

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