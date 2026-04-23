El Senado da un paso clave para financiar ICE y a la patrulla fronteriza con solo los votos republicanos

Por Morgan Rimmer, Sarah Ferris y Ted Barrett, CNN

Ante el estancamiento del Congreso sobre cómo poner fin al cierre del Departamento de Seguridad Nacional, los republicanos del Senado dieron un paso clave para preparar una medida partidista que financie los programas de inmigración más controvertidos y, finalmente, reabra el Gobierno por completo.

El intento del Partido Republicano de financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la patrulla fronteriza sin ningún apoyo demócrata siguió adelante tras una maratónica sesión nocturna conocida como “vote-a-rama” en inglés o voto por rama en español que se prolongó hasta la madrugada del jueves.

La cámara aprobó el proyecto de presupuesto del Partido Republicano del Senado por 50 votos a favor y 48 en contra, con todos los demócratas presentes votando en contra. Dos republicanas, las senadoras Lisa Murkowski de Alaska y Rand Paul de Kentucky, rompieron filas y votaron en contra de la medida.

A continuación, la Cámara de Representantes tendrá que aprobar la misma medida, y luego un paquete legislativo republicano que financie a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tendrá que superar una dura prueba parlamentaria en el Senado antes de otra maratónica serie de votaciones en las próximas semanas.

Este complejo proceso, denominado conciliación presupuestaria, debería permitir a los republicanos en el Congreso aprobar los fondos sin necesidad de los votos demócratas.

La oposición ha dejado claro que no apoyarán ninguna financiación futura para la aplicación de las leyes de inmigración a menos que se produzcan cambios importantes en las tácticas y los protocolos de ICE, tras la muerte a tiros de dos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota a principios de este año.

Hace semanas, el Senado aprobó por unanimidad un paquete para financiar al resto del Departamento de Seguridad Nacional, pero los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron el acuerdo bipartidista, prolongando el cierre del Gobierno porque no incluía fondos controvertidos para la aplicación de la ley en materia de inmigración.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, expresó su esperanza de que el avance de los republicanos en el Senado para financiar ICE y el CBP garantice que la Cámara de Representantes también lo apruebe.

Sin embargo, la dirección republicana de la Cámara no se ha comprometido a establecer un cronograma para financiar el resto del DHS.

Durante la “votación masiva”, los demócratas presentaron enmiendas dirigidas a modificar las políticas de ICE y abordar cuestiones de asequibilidad que, según argumentan, los republicanos están ignorando de cara a las elecciones de mitad de mandato.

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Con información de Logan Schiciano, de CNN.