Sheinbaum cambia al embajador en EE.UU. y propone a un economista en un año clave para el T-MEC

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que propondrá al economista Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador en Estados Unidos, en un año clave para la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lazzeri Montaño, quien sustituiría en el cargo a Esteban Moctezuma Barragán, será propuesto ante EE.UU. y luego “ver si (en ese país) aceptan este proceso”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La propuesta de Lazzeri Montaño como embajador en EE.UU. llega mientras el T-MEC se acerca cada vez a su periodo de revisión. El acuerdo comercial entró en vigor el 1 de julio de 2020 y exige que los tres países que forman parte realicen una revisión conjunta del mismo seis años después, es decir, en 2026.

Lazzeri Montaño actualmente se desempeña como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Previamente, fue jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público.

“(Lazzeri Montaño) trabajó mucho tiempo en Hacienda… Tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda. (Después) lo nombré en Nacional Financiera y en muy poco tiempo transformó Nafin, se están abriendo mayor número de créditos y un fondo especial para la promoción de la innovación tecnológica”, destacó Sheinbaum.

El tema comercial, desde el T-MEC hasta los aranceles, ha sido clave en las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Sheinbaum y Donald Trump.

Hace unos días, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habló con CNN sobre las dudas en torno a qué decisión tomará Trump respecto a la renovación del T-MEC.

El acuerdo multilateral, clave para las economías norteamericanas, ha estado en el centro de las discusiones luego de que el presidente de EE.UU. amenazara con abandonarlo y lo criticara públicamente, siguiendo la línea dura de su política arancelaria, que ha sido una cuestión de tensión política desde el inicio del segundo mandato de Trump el pasado 20 de enero de 2025.

Ebrard explicó cómo avanzan las conversaciones entre los países y aseguró que abandonar el T-MEC tendría efectos negativos para las tres naciones.

“Creo que lo que pasaría (si EE.UU. abandona el T-MEC) es que le generaría muchos costos porque le vas a meter una incertidumbre, yo diría extrema, a muchas empresas que están vinculadas en los tres países. Piensa, por ejemplo, la industria automotriz sería la más afectada en el plazo inmediato, porque no sabrías qué reglas van a imperar, puesto que desaparecería un documento, un tratado, unas reglas y el tiempo para poner otras puede tomar mucho tiempo. Entonces significa inflación, dislocar cadenas productivas, crear mucho miedo”, explicó Ebrard en diálogo con Andrés Oppenheimer en CNN.

El secretario mexicano de Economía añadió que no ve como algo “lógico” el abandono de EE.UU. del tratado comercial por el impacto a los precios y a los empleos, y dijo que México lleva trabajando más de un año en este tema.

“Entrando la administración Trump, la propuesta del presidente era aumentar 25% los aranceles a todo lo que se producía, lo que se exporta de México, con lo cual ya no tenías tratado. Eso fue el punto de entrada. Al día de hoy, más o menos 85% no están pagando aranceles. ¿Por qué? Por la interrelación extrema que hay entre México y Estados Unidos”, señaló.

Pese a los grandes impactos negativos que tendría la salida de EE.UU. del T-MEC, Ebrard aceptó que es posible, en teoría, que esto ocurra. De suceder, lo que vendría sería “algo similar a lo que hemos vivido este año”.

“Según lo dispuesto por las leyes de implementación del tratado en Estados Unidos y en el propio tratado, tendríamos que ir a un proceso anual de revisión de este (si EE.UU. decide abandonarlo). Ahora, ¿qué tan grave es eso? Pues llevamos todo este año revisando cosas del tratado y una coexistencia entre la norma 232 que establece aranceles con un tratado que establece no aranceles. Es decir, para no ser confuso para quienes nos están siguiendo, veríamos algo similar a lo que hemos vivido este año. Es decir, cada año tienes que hacer una revisión, pues este año llevamos haciendo una prácticamente todo al año”, argumentó el funcionario federal.

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Con información de Andrés Oppenheimer y Joaquin Doria, de CNN.